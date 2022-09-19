Изменения по НДФЛ — 2023

Но предупрежден 一 значит заранее все узнал, подготовился и перешел от эмоций к действиям. Поэтому мы решили рассказать об основных переменах на примерах, чтобы сразу готовиться вместе с вами к реальным ситуациям.

Итак, представьте, бой курантов позади, новогодние каникулы тоже. 2023 окончательно и бесповоротно пришел в нашу жизнь. Мы выходим на работу, и...

Ваша компания выплатила сотруднику аванс 24 января. Будете удерживать с него НДФЛ?

Рука так и тянется сделать это при окончательном расчете за месяц. Но с 1 января 2023 поменяется дата признания дохода в виде зарплаты, поэтому считать и удерживать НДФЛ будем при каждой выплате денег сотруднику. И с этого зарплатного аванса тоже.

Еще вопрос по авансу, выплаченному 24 января 2023. Когда будете перечислять налог в бюджет по этому доходу?

Вздохнем, что это тоже хочется сделать при окончательном расчете за месяц, но правила изменились. Со следующего года НДФЛ будем платить одним платежом, на один КБК и в единый срок — до 28 числа каждого месяца. То есть перечислить налог в бюджет нужно не позднее 28.02.2023.

И не забудьте новую обязанность работодателя: подать уведомление в ИФНС об исчисленном налоге. Для нашего примера это нужно сделать не позднее 27.02.2023 с учетом переноса из-за выходного ( 25 января — суббота ). Кстати, уведомление можно передать в налоговую через Контур.Экстерн.

Вам пишет коллега, просит разрешения разок заплатить НДФЛ из средств компании. Дадите добро?

Конечно, нет! Нельзя! Нельзя отказать такому хорошему человеку, тем более, что по новым правилам можно: с 2023 года можно будет переводить деньги на единый налоговый счет для уплаты НДФЛ до удержания налога. Платеж спишут в момент возникновения обязанности по уплате — 28 числа.

Не успели моргнуть 一 на дворе весна. Близится 1 марта 2023 года. Пора готовить и сдавать декларацию по НДФЛ за 2022?

Ох, нельзя нам моргать, проморгали. Ведь со следующего года меняются даты подачи отчетов по НДФЛ, так что годовую декларацию надо было сдать не позже 25 февраля 2023.

Запоминаем актуальные даты:

Отчет за квартал, полугодие, 9 месяцев 一 сдаем не позже 25 числа месяца, идущего за отчетным периодом

Отчет за год 一 не позже 25 февраля года, идущего за отчетным годом