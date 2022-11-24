Годовая инвентаризация в 2022 году: как проверить активы и обязательства

Инвентаризация – часть подготовки к годовому отчету для всех компаний, независимо от их организационно-правовой формы и налогового режима. Она состоит из трех этапов, каждый из них включает несколько мероприятий:

Подготовка – создать инвентаризационную комиссию, издать приказ о проведении ревизии. Основной этап – провести ревизию, составить инвентаризационные описи и сличительные ведомости. Завершение – оформить результаты инвентаризации, обсудить ее итоги и принять решения.

Как подготовиться к инвентаризации, какими документами оформить результаты, какие сделать бухгалтерские записи, а также будут ли штрафы, если отменить ревизию – на все эти вопросы отвечает эксперт Контур.Экстерна Ольга Якушина в подробной статье.

Рассмотрим, как провести ревизию отдельных активов и обязательств. Используйте этот материал как шпаргалку, чтобы инвентаризация прошла гладко и по плану.

Основные средства

На этом этапе вам нужно проверить и документально подтвердить наличие и состояние не только собственных ОС, но и тех, что находятся у вас на ответхранении и в аренде.

Осмотрите объекты и проверьте:

технические и эксплуатационные характеристики;

инвентарные карточки, техническую документацию, документы о собственности.

Если комиссия обнаружила неучтенные объекты, оцените их по рыночным ценам. Если заметен износ – зафиксируйте в акте актуальное техническое состояние. Обратите внимание – если есть признаки обесценения, нужно изменить балансовую стоимость ОС в бухучете.

Подробные правила смотрите в п. 3.1-3.7 Методических рекомендаций и п. 27 ПБУ. Форму инвентаризационной описи найдете по ссылке.

Нематериальные активы

Проводя инвентаризацию НМА, проверьте наличие документов, подтверждающих право на использование этих активов, а также уточните, корректно и вовремя ли отражены активы в бухучете. Об особенностях проверки читайте в п. 3.8 Методических рекомендаций, форма описи – здесь.

Финансовые активы

Начните с проверки фактических затрат на ценные бумаги и вложений в уставные капиталы других компаний, предоставленных займов. Дальнейшая инвентаризация ценных бумаг зависит от места хранения:

если они в организации – инвентаризируйте одновременно с деньгами в кассе;

если бумаги в депозитарии – сверьте остатки сумм на счете 58 с выписками хранилищ.

Также обязательно:

убедитесь в правильности оформления ценных бумаг и их сохранности; оцените реальную стоимость бумаг, учтенных на балансе; посмотрите, правильно ли отражены доходы по ценным бумагам в учете; проверьте, что есть документы на все финансовые вложения и займы.

В п. 3.9-3.14 Методических рекомендаций найдете все подробности об инвентаризации ФА, а утвержденную форму описи можете скачать по ссылке.

Товарно-материальные ценности

Чтобы проверить ТМЦ, их пересчитывают, взвешивают и измеряют в присутствии заведующего складом. При инвентаризации этого вида активов стоит учитывать следующие нюансы:

если ценности хранятся в разных местах – после проверки одного помещения комиссия опечатывает его и переходит в другое;

если во время проверки поступили новые ценности – сотрудники принимают их в присутствии комиссии и оформляют по реестру после инвентаризации;

если во время ревизии нужно срочно выдать материально ответственному лицу ТМЦ – это можно сделать с разрешения главбуха или руководителя в присутствии комиссии.

Используйте формы ИНВ-3, ИНВ-4, ИНВ-5, ИНВ-6. Нужны подробности 一 читайте п. 3.15-3.26 Методических рекомендаций.

Незавершенное производство

Чтобы провести ревизию, пересчитайте, взвесьте и измерьте детали, агрегаты, узлы и изделия в производстве. Проверьте аннулированные и приостановленные заказы, чтобы определить остаток НЗП. Если в организации идет капитальное строительство, посмотрите, числится ли там оборудование, переданное в монтаж, но фактически не начатое монтажом. Также проверьте состояние законсервированных и временно прекращенных строительством объектов.

Проверьте документы о приемке и вводе законченных объектов 一 возможно, объекты ввели в эксплуатацию без должного оформления бумаг. В этом случае составьте отдельные описи с указанием причин задержки. Если строительство было прекращено 一 нужно оформить описи с перечнем выполненных работ, их стоимости, причин прекращения строительства.

Унифицированной формы описей и актов для этого вида активов нет. Особенности проверки указаны в п. 3.27-3.34 Методических рекомендаций.

Расходы будущих периодов

Особенности проверки перечислены в п. 3.35 Методических рекомендаций: проверьте по документам суммы, обоснованность и документальное подтверждение срока списания РБП. Форма акта 一 ИНВ-11.

Деньги, денежные документы и бланки строгой отчетности

Проверьте фактическое наличие денег в кассе, ценных бумаг и денежных документов 一 к ним относятся, например, почтовые марки, путевки в дома отдыха, авиабилеты. Также нужно сравнить объем денежных средств в пути, числящихся на счетах бухучета, с квитанциями банка и инкассаторских ведомостей.

Обратите внимание, совпадает ли сумма безналичных средств, отраженных на расчетном, валютном и спецсчетах, с суммами, указанными в банковских выписках.

Ревизия БСО проводится по трем показателям: нужно сверить их виды, места хранения и перечень материально ответственных лиц.

Особенности проверки этого вида активов даны в п. 7 Указаний Банка России от 11.03.2014 № 3210-У и п. 3.39-3.43 Методических рекомендаций. Формы инвентаризационных описей и актов: ИНВ-15, ИНВ-16.

Расчеты

Комиссии нужно изучить все расчеты – с банками, бюджетом, покупателями, поставщиками, подотчетниками, сотрудниками, депонентами, другими дебиторами и кредиторами. Следует не только проверить документы, но и убедиться, что отраженные на бухсчетах расчетов суммы обоснованы. Также не забудьте найти долги с истекшим сроком исковой давности.

Обратите внимание: с 21 июля 2022 года для проверки взаиморасчетов можно применять электронный акт сверки, утвержденный Приказом ФНС от 13.05.2022 № ЕД-7-26/405@. Это удобно и быстро.

В п. 3.44-3.48 Методических рекомендаций вы можете прочитать об особенностях проверки расчетов. Унифицированная форма акта 一 по ссылке.

Резервы

Все резервы, созданные в компании 一 например, на оплату отпусков, выплату вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы, по расходам на ремонт ОС 一 также нужно изучить: проанализируйте, правильно ли они рассчитаны, есть ли обоснование для их создания.

В п. 3.49-3.55 Методических рекомендаций вы найдете описание особенностей проверки, стандарта для акта и описи нет.

Все полученные сведения об имуществе и обязательствах вносятся в инвентаризационные описи или акты. Их составляют минимум в двух экземплярах (пп. 2.5-2.7 Методических указаний).

Формы инвентаризационных описей и актов вы можете разработать и утвердить самостоятельно. Но многим удобно пользоваться унифицированными – теми, что приведены в таблице. Их можно найти в приложениях к Методическим указаниям и в постановлении Госкомстата от 18.08.1998 № 88.

Результаты инвентаризации обобщите в специальных ведомостях, за образец можно взять форму ИНВ-26 (п. 5.6 Методических указаний). О том, что делать дальше, читайте в статье.