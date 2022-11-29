Клиент Контур.Диадока и Контур.КЭДО победил в конкурсе «Внедрение года» III Всероссийского форума ЭДО

В АО «Новосибирскэнергосбыт» внедрили электронный документооборот с контрагентами и в кадрах. При общем объеме документопотока 100–150 тыс. входящих и исходящих документов в год удалось перевести 80% клиентов на ЭДО. Сервис электронного документооборота Контур.Диадок интегрирован с пятью информационными системами предприятия посредством API.

С 1 сентября 2022 года на кадровый ЭДО в АО «Новосибирскэнергосбыт» перевели 97% сотрудников, то есть 808 человек. Это в том числе сотрудники, работающие на отдаленных участках области. В сервисе Контур.КЭДО создаются, подписываются, хранятся заявления, приказы, трудовые договоры и допсоглашения к ним. HR-служба больше не работает с кадровыми документами на бумаге, кроме исключений по трудовому законодательству.

«Благодаря внедрению двух проектов ЭДО мы смогли исключить трудозатраты на подготовку и отправку документов на бумажном носителе, сократили расходы на почтовые отправления и обеспечили стопроцентную сохранность документов. При этом выиграли в скорости: с 10–15 до двух минут сократилось время отправки документов. Переход на кадровый ЭДО помог упростить документооборот, особенно с отдаленными участками, осуществлять оперативный контроль статуса документа. ﻿Кадровый ЭДО упрощает процесс ознакомления с должностными инструкциями, графиками работы и иными документами необходимыми в рамках трудовой функции. Стоит отметить, что внедрение кадрового ЭДО помогло расширить географию поиска персонала и упростить процесс их найма. У HR-службы появилась возможность оперативного подписания кадровых документов и обмена ими с дистанционными сотрудниками», – отметила Мария Леушина, начальник отдела документационного обеспечения АО «Новосибирскэнергосбыт»

Лауреата номинации «Внедрение года» в рамках III Всероссийского Форума ЭДО выбрали открытым голосованием. Жюри оценивало актуальность темы и проекта, бизнес-эффект от реализации, возможность распространения успешного опыта и вклад в развитие ЭДО в России. Ранее АО «Новосибирскэнергосбыт» стало финалистом премии Контура «ПРО ЭДО – 2022» в номинации «Про команду: эффективное внедрение ЭДО внутри компании».