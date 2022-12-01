Как платить страховые взносы за декабрь 2022 года

Разбираемся с основными вопросами – когда платить взносы за декабрь, нужно ли использовать единый налоговый платеж и можно ли рассчитаться с бюджетом раньше.
Когда платить страховые взносы за декабрь 2022 года? Изменились ли сроки платежей?
До конца 2022 года рассчитываемся с бюджетом по старым правилам. В декабре 2022 года перечисляем страховые взносы за ноябрь – до 15.12.2022.
Декабрьские взносы платим уже по-новому – до 28 числа следующего месяца (п. 3 ст. 431 НК в редакции закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ). Но поскольку 28.01.2023 выпадает на субботу, дата платежа переносится на следующий рабочий день – понедельник 30.01.2023 (п. 7 ст. 6.1 НК).
Можно заплатить взносы раньше? Не накажет ли за это налоговая?
Новый порядок и сроки применяются к правоотношениям, возникшим с 01.01.2023 (п. 2 ст. 5 263-ФЗ). По правилам, плательщики страховых взносов всегда рассчитываются с бюджетом по схеме «в текущем месяце платим за предыдущий». Поэтому взносы за декабрь 2022 года надо платить в январе 2023 и уже по новым срокам.
Но НК не запрещает платить страховые взносы раньше. Если хотите перечислить деньги по схеме «декабрь в декабре» и у вас есть на это средства, рассчитайтесь с бюджетом заранее. Тем более бюджетные, автономные и казенные учреждения именно так и поступают: чтобы исполнить бюджет текущего года, они закрывают декабрьскую зарплату и платят декабрьские налоги до конца финансового года.
Поступите по аналогии: закройте зарплату в конце декабря и рассчитайте налоги. Перечислите страховые взносы в бюджет до 30.12.2022. Отразите начисленные страховые взносы в РСВ.
С 1 января 2023 года РСВ тоже сдают по-новому. Для отчетности установили единые сроки. РСВ по итогам 2022 года надо отправить до 25 января 2023. Подробнее об этом в статье «Расчет по страховым взносам в 2023 году: обзор изменений».
Как теперь рассчитывать страховые взносы? Есть ли изменения в тарифах?
Несмотря на существенные изменения налогового законодательства, порядок расчета страховых взносов не сильно изменился. Рассчитывайте взносы так же, как в 2022 году.
Но есть и ряд изменений. Закон от 14.07.2022 № 237-ФЗ изменил законы об обязательном пенсионном, социальном и медицинском страховании. С 1 января 2023 года круг застрахованных лиц становится единым.
К застрахованным лицам теперь относят:
- студентов, которые работают в студенческих отрядах – по ОПС;
- работников по договорам гражданско-правового характера – по ВНиМ;
- временно пребывающих иностранцев – по ОМС.
Выплаты в пользу этих категорий застрахованных лиц нужно исключить из необлагаемых.
Вот что еще изменится с 1 января 2023 года:
- Вводят единую базу страховых взносов. Отдельных баз по ОПС, ОМС и ВНиМ больше не будет: для всех взносов действует одна облагаемая база.
- Рассчитывают единую предельную величину базы. Единая предельная величина на 2023 год – 1 917 000 рублей. Как только база превысит предельную величину, взносы будут начислять по сниженному тарифу. ЕПВБ будут ежегодно индексировать с учетом роста средней зарплаты в России.
- Устанавливают единый тариф страховых взносов. Страхователи будут рассчитывать 30% взносов в пределах единой базы и 15,1% свыше единой базы. В единый тариф входят взносы на ОПС, ОМС и ВНиМ.
- Льготные тарифы сохраняются. МСП по-прежнему начисляют взносы по пониженным тарифам для выплат свыше МРОТ. А вот перечень необлагаемых выплат сократят: некоторые пункты статьи 422 НК РФ утратят силу.
Налогоплательщиков на автоматизированной упрощенной системе налогообложения (АУСН) полностью освобождают от страховых взносов. Для организаций и ИП, которые перешли на АУСН, действует льготный тариф 0% (ч. 1.1 ст. 18 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ). Они платят только страховые взносы на травматизм в фиксированном размере.
Все изменения касаются только страховых взносов на ОПС, ОМС и ВНиМ. Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (на травматизм) платим по-старому. Рассчитываем по действующим тарифам и перечисляем в бюджет до 15 числа месяца, следующего за расчетным (закон от 21.12.2021 № 413-ФЗ).
Как платить декабрьские страховые взносы? Воспользоваться ЕНП или перечислять обычной платежкой?
Если решили заплатить взносы по схеме «декабрь в декабре», действуйте по старым правилам. Сформируйте четыре платежных поручения – три в налоговую (ОПС, ОМС и ВНиМ) и одно в ФСС (травматизм).
Учтите, что в конце года нагрузка на банковские системы очень высока и платежи нередко зависают: лучше перечислить деньги заранее – 27 или 28 декабря, а не в последний рабочий день.
Если же будете платить декабрьские взносы в январе, придется рассчитываться с бюджетом в соответствии с новым порядком. С 01.01.2023 все организации переходят на Единый налоговый платеж. Чтобы рассчитаться по налоговому обязательству, плательщик перечисляет нужную сумму на Единый налоговый счет, а инспекция самостоятельно производит зачет платежа.
В 2023 году действует переходный период, и можно заплатить в бюджет одним из двух способов:
- Перечислить одним платежом деньги на ЕНС. Через Единый платеж можно отправить нужную сумму или немного больше, чтобы был запас на следующий месяц. Не нужно делать несколько платежек: вы формируете одно поручение с единым КБК. В 2022 году ЕНП перечисляли на КБК 182 1 06 07000 01 1000 110. Код на 2023 год пока не утвердили.
Затем до 25 числа нужно подать в ИФНС уведомление об исчисленном налоге и распределить суммы по налоговым обязательствам, которые надо погасить. А вот в уведомлении обязательные платежи уже распределяют по отдельным (новым) КБК.
- Сформировать распоряжение на перевод денежных средств, то есть обычное платежное поручение. Но так можно сделать, только если вы еще ни разу не подавали в ИФНС уведомление об исчисленном налоге (п. 12 ст. 4 263-ФЗ). В таком случае заплатите все необходимые страховые взносы через распоряжения о переводе. Порядок такой оплаты налоговики разъяснят позднее. Уведомление не подавайте.
По каким КБК платить страховые взносы? Действуют ли коды 2022 года?
Даже если вы платите страховые взносы по-новому, все равно нужно указать соответствующий КБК. Код отражают в специальном поле уведомления или платежного поручения.
С нового года будут новые КБК – отдельные для всех взносов. Официально КБК на 2023 год пока не утвердили. Но Минфин опубликовал проект приказа с кодами бюджетной классификации для страховых взносов за периоды, истекшие до 01.01.2023:
- 1 02 14010 06 1000 160 – для взносов на обязательное пенсионное страхование;
- 1 02 14020 06 1000 160 – для взносов по временной нетрудоспособности и материнству;
- 1 02 14030 08 1000 160 – для взносов на обязательное медицинское страхование.
Если перечисляете деньги по схеме «декабрь в декабре», указывайте в платежках старые КБК-2022.
Нужно ли подавать уведомление о начисленных взносах? Как его заполнить?
Для декабрьских взносов подавать уведомление не надо. Уведомления нужны, когда вы платите налоги и взносы до сдачи отчетности или без отчетности (закон № 263-ФЗ). Но теперь страхователи подают РСВ раньше – за 2022 год необходимо отчитаться до 25.01.2023.
А заплатить декабрьские взносы следует до 30.01.2023. Поэтому уведомление по декабрьским начислениям не требуется – налоговики получат и обработают информацию об обязательствах страхователя раньше даты платежа.
Если у вас есть другие платежи, которые надо заплатить до 28 января, и вы не отправляете отчетность заранее, то подать уведомление все же придется. Форму и формат уведомления об исчисленном налоге на 2023 года пока не утвердили, но уже опубликовали проект.
Планируется, что форма КНД 1110355 будет выглядеть так:
Не нужно подавать уведомление на каждый обязательный платеж, достаточно отразить все обязательства налогоплательщика в одном уведомлении. Для этого в форме КНД 1110355 предусмотрено несколько разделов. Например, для НДФЛ, страховых взносов на ОПС, ОМС и ВНиМ надо заполнить четыре раздела.
Уведомления об исчисленном налоге будем отправлять в ИФНС до 25 числа месяца, в котором надо заплатить налог или взнос. До 25 февраля подаем уведомление по январским платежам, до 25 марта – по февральским и так далее.
Если у вашей компании есть обособленные подразделения, подавайте уведомления по месту учета головной организации. Налоговики распределят платежи для ОП по кодам КПП и ОКТМО, которые исполнитель укажет в разделах уведомления.
Вот как заполнить уведомление об исчисленных налогах и взносах:
- КПП заполняют только юридические лица. У индивидуальных предпринимателей этого реквизита нет. По КПП налоговая сможет распределить платежи по обособленным подразделениям.
- Впишите корректный ОКТМО. По этому коду определяется территориальная принадлежность бюджетополучателя.
- В поле КБК укажите код бюджетной классификации налога или взноса. Коды на 2023 год утвердят позднее, но до начала следующего финансового года.
- В поле суммы отразите сумму исчисленного налога, взноса или аванса к уплате в бюджет.
- В полях «Отчетный (налоговый) период» и «Отчетный (календарный) год» укажите код налогового периода и фактический год, в котором начислены налоги или взносы. Коды периодов закреплены в приложении 2 к порядку заполнения уведомления. Для I квартала впишите код 21, для полугодия – 31, для 9 месяцев – 33, а для года – 34. Когда указываете коды 21, 31 и 33, напишите порядковый номер квартального месяца, а для кода 34 надо вписать порядковый номер квартала.
Налогоплательщик сможет контролировать платежи, состояние расчетов и баланс Единого налогового счета. Такая функция доступна и в личном кабинете налогоплательщика, и в специализированных системах для электронной отчетности.