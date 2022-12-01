Как платить страховые взносы за декабрь 2022 года

Разбираемся с основными вопросами – когда платить взносы за декабрь, нужно ли использовать единый налоговый платеж и можно ли рассчитаться с бюджетом раньше.

Когда платить страховые взносы за декабрь 2022 года? Изменились ли сроки платежей?

До конца 2022 года рассчитываемся с бюджетом по старым правилам. В декабре 2022 года перечисляем страховые взносы за ноябрь – до 15.12.2022.

Декабрьские взносы платим уже по-новому – до 28 числа следующего месяца (п. 3 ст. 431 НК в редакции закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ). Но поскольку 28.01.2023 выпадает на субботу, дата платежа переносится на следующий рабочий день – понедельник 30.01.2023 (п. 7 ст. 6.1 НК).

Можно заплатить взносы раньше? Не накажет ли за это налоговая?

Новый порядок и сроки применяются к правоотношениям, возникшим с 01.01.2023 (п. 2 ст. 5 263-ФЗ). По правилам, плательщики страховых взносов всегда рассчитываются с бюджетом по схеме «в текущем месяце платим за предыдущий». Поэтому взносы за декабрь 2022 года надо платить в январе 2023 и уже по новым срокам.

Но НК не запрещает платить страховые взносы раньше. Если хотите перечислить деньги по схеме «декабрь в декабре» и у вас есть на это средства, рассчитайтесь с бюджетом заранее. Тем более бюджетные, автономные и казенные учреждения именно так и поступают: чтобы исполнить бюджет текущего года, они закрывают декабрьскую зарплату и платят декабрьские налоги до конца финансового года.

Поступите по аналогии: закройте зарплату в конце декабря и рассчитайте налоги. Перечислите страховые взносы в бюджет до 30.12.2022. Отразите начисленные страховые взносы в РСВ.

С 1 января 2023 года РСВ тоже сдают по-новому. Для отчетности установили единые сроки. РСВ по итогам 2022 года надо отправить до 25 января 2023. Подробнее об этом в статье «Расчет по страховым взносам в 2023 году: обзор изменений».

Как теперь рассчитывать страховые взносы? Есть ли изменения в тарифах?

Несмотря на существенные изменения налогового законодательства, порядок расчета страховых взносов не сильно изменился. Рассчитывайте взносы так же, как в 2022 году.

Но есть и ряд изменений. Закон от 14.07.2022 № 237-ФЗ изменил законы об обязательном пенсионном, социальном и медицинском страховании. С 1 января 2023 года круг застрахованных лиц становится единым.

К застрахованным лицам теперь относят:

студентов, которые работают в студенческих отрядах – по ОПС;

работников по договорам гражданско-правового характера – по ВНиМ;

временно пребывающих иностранцев – по ОМС.

Выплаты в пользу этих категорий застрахованных лиц нужно исключить из необлагаемых.

Вот что еще изменится с 1 января 2023 года:

Вводят единую базу страховых взносов. Отдельных баз по ОПС, ОМС и ВНиМ больше не будет: для всех взносов действует одна облагаемая база. Рассчитывают единую предельную величину базы. Единая предельная величина на 2023 год – 1 917 000 рублей. Как только база превысит предельную величину, взносы будут начислять по сниженному тарифу. ЕПВБ будут ежегодно индексировать с учетом роста средней зарплаты в России. Устанавливают единый тариф страховых взносов. Страхователи будут рассчитывать 30% взносов в пределах единой базы и 15,1% свыше единой базы. В единый тариф входят взносы на ОПС, ОМС и ВНиМ. Льготные тарифы сохраняются. МСП по-прежнему начисляют взносы по пониженным тарифам для выплат свыше МРОТ. А вот перечень необлагаемых выплат сократят: некоторые пункты статьи 422 НК РФ утратят силу.

Налогоплательщиков на автоматизированной упрощенной системе налогообложения (АУСН) полностью освобождают от страховых взносов. Для организаций и ИП, которые перешли на АУСН, действует льготный тариф 0% (ч. 1.1 ст. 18 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ). Они платят только страховые взносы на травматизм в фиксированном размере.

Все изменения касаются только страховых взносов на ОПС, ОМС и ВНиМ. Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (на травматизм) платим по-старому. Рассчитываем по действующим тарифам и перечисляем в бюджет до 15 числа месяца, следующего за расчетным (закон от 21.12.2021 № 413-ФЗ).

Как платить декабрьские страховые взносы? Воспользоваться ЕНП или перечислять обычной платежкой?

Если решили заплатить взносы по схеме «декабрь в декабре», действуйте по старым правилам. Сформируйте четыре платежных поручения – три в налоговую (ОПС, ОМС и ВНиМ) и одно в ФСС (травматизм).

Учтите, что в конце года нагрузка на банковские системы очень высока и платежи нередко зависают: лучше перечислить деньги заранее – 27 или 28 декабря, а не в последний рабочий день.

Если же будете платить декабрьские взносы в январе, придется рассчитываться с бюджетом в соответствии с новым порядком. С 01.01.2023 все организации переходят на Единый налоговый платеж. Чтобы рассчитаться по налоговому обязательству, плательщик перечисляет нужную сумму на Единый налоговый счет, а инспекция самостоятельно производит зачет платежа.

В 2023 году действует переходный период, и можно заплатить в бюджет одним из двух способов:

Перечислить одним платежом деньги на ЕНС. Через Единый платеж можно отправить нужную сумму или немного больше, чтобы был запас на следующий месяц. Не нужно делать несколько платежек: вы формируете одно поручение с единым КБК. В 2022 году ЕНП перечисляли на КБК 182 1 06 07000 01 1000 110. Код на 2023 год пока не утвердили.

Затем до 25 числа нужно подать в ИФНС уведомление об исчисленном налоге и распределить суммы по налоговым обязательствам, которые надо погасить. А вот в уведомлении обязательные платежи уже распределяют по отдельным (новым) КБК.

Сформировать распоряжение на перевод денежных средств, то есть обычное платежное поручение. Но так можно сделать, только если вы еще ни разу не подавали в ИФНС уведомление об исчисленном налоге ( п. 12 ст. 4 263-ФЗ ). В таком случае заплатите все необходимые страховые взносы через распоряжения о переводе. Порядок такой оплаты налоговики разъяснят позднее. Уведомление не подавайте.

По каким КБК платить страховые взносы? Действуют ли коды 2022 года?

Даже если вы платите страховые взносы по-новому, все равно нужно указать соответствующий КБК. Код отражают в специальном поле уведомления или платежного поручения.

С нового года будут новые КБК – отдельные для всех взносов. Официально КБК на 2023 год пока не утвердили. Но Минфин опубликовал проект приказа с кодами бюджетной классификации для страховых взносов за периоды, истекшие до 01.01.2023:

1 02 14010 06 1000 160 – для взносов на обязательное пенсионное страхование;

1 02 14020 06 1000 160 – для взносов по временной нетрудоспособности и материнству;

1 02 14030 08 1000 160 – для взносов на обязательное медицинское страхование.

Если перечисляете деньги по схеме «декабрь в декабре», указывайте в платежках старые КБК-2022.

Нужно ли подавать уведомление о начисленных взносах? Как его заполнить?

Для декабрьских взносов подавать уведомление не надо. Уведомления нужны, когда вы платите налоги и взносы до сдачи отчетности или без отчетности (закон № 263-ФЗ). Но теперь страхователи подают РСВ раньше – за 2022 год необходимо отчитаться до 25.01.2023.

А заплатить декабрьские взносы следует до 30.01.2023. Поэтому уведомление по декабрьским начислениям не требуется – налоговики получат и обработают информацию об обязательствах страхователя раньше даты платежа.

Если у вас есть другие платежи, которые надо заплатить до 28 января, и вы не отправляете отчетность заранее, то подать уведомление все же придется. Форму и формат уведомления об исчисленном налоге на 2023 года пока не утвердили, но уже опубликовали проект.

Планируется, что форма КНД 1110355 будет выглядеть так:

Не нужно подавать уведомление на каждый обязательный платеж, достаточно отразить все обязательства налогоплательщика в одном уведомлении. Для этого в форме КНД 1110355 предусмотрено несколько разделов. Например, для НДФЛ, страховых взносов на ОПС, ОМС и ВНиМ надо заполнить четыре раздела.

Уведомления об исчисленном налоге будем отправлять в ИФНС до 25 числа месяца, в котором надо заплатить налог или взнос. До 25 февраля подаем уведомление по январским платежам, до 25 марта – по февральским и так далее.

Если у вашей компании есть обособленные подразделения, подавайте уведомления по месту учета головной организации. Налоговики распределят платежи для ОП по кодам КПП и ОКТМО, которые исполнитель укажет в разделах уведомления.

Вот как заполнить уведомление об исчисленных налогах и взносах:

КПП заполняют только юридические лица. У индивидуальных предпринимателей этого реквизита нет. По КПП налоговая сможет распределить платежи по обособленным подразделениям. Впишите корректный ОКТМО. По этому коду определяется территориальная принадлежность бюджетополучателя. В поле КБК укажите код бюджетной классификации налога или взноса. Коды на 2023 год утвердят позднее, но до начала следующего финансового года. В поле суммы отразите сумму исчисленного налога, взноса или аванса к уплате в бюджет. В полях «Отчетный (налоговый) период» и «Отчетный (календарный) год» укажите код налогового периода и фактический год, в котором начислены налоги или взносы. Коды периодов закреплены в приложении 2 к порядку заполнения уведомления. Для I квартала впишите код 21, для полугодия – 31, для 9 месяцев – 33, а для года – 34. Когда указываете коды 21, 31 и 33, напишите порядковый номер квартального месяца, а для кода 34 надо вписать порядковый номер квартала.

Налогоплательщик сможет контролировать платежи, состояние расчетов и баланс Единого налогового счета. Такая функция доступна и в личном кабинете налогоплательщика, и в специализированных системах для электронной отчетности.