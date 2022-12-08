ЕФС-1: отвечаем на популярные вопросы

Когда сдавать ЕФС-1?

Срок сдачи – 25 число. Но всю форму целиком каждый раз заполнять не нужно. Для разделов и подразделов сохраняется прежняя периодичность сдачи:

Подраздел 1.1 (СЗВ-ТД) : не позднее следующего рабочего дня или не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным. Срок зависит от основания представления.

Подраздел 1.3 (СИоЗП для бюджетников) – ежемесячно, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным.

Подраздел 3 (ДСВ-3) – ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

Раздел 2 (4-ФСС) – ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

Подразделы 1.2 и 2 (СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1) – ежегодно, не позднее 25 января года, следующего за отчетным.

Можно ли подавать отчет по частям?

Сведения, которые должны быть поданы до 25 числа месяца, не обязательно направлять единовременно. С помощью Экстерна их можно сдать в разные дни и даже поручить заполнение разным людям.

Пример. До 25 апреля 2023 года организация должна подать подраздел 1.1 (СЗВ-ТД) за март, подраздел 3 (ДСВ-3) и раздел 2 (4-ФСС) за первый квартал. Бухгалтер может заполнить и сдать ДСВ-3 20 апреля, 4-ФСС – 21 апреля, а кадровик берет на себя работу с СЗВ-ТД и отправляет свой подраздел 24 апреля.

Как и куда подавать отчет?

Подать ЕФС-1 в электронном виде должны работодатели, у которых численность застрахованных лиц, включая исполнителей на ГПД, превышает 10 человек. Остальные имеют право сами решать, как отчитываться: по ТКС или на бумаге.

Представлять новую форму нужно в территориальные органы объединенного фонда.

За 2022 год тоже нужно сдавать ЕФС-1?

Нет, за 2022 год отчетность нужно сдавать по привычным правилам. Сохранятся прежние сроки и формы сдачи:

СЗВ-М за декабрь – до 16 января;

СЗВ-ТД по декабрьским мероприятиям – до 16 января;

ДСВ-3 за 4 квартал 2022 года – до 20 января;

4-ФСС за 2022 год – до 20 или 25 января;

СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1 за 2022 год – до 1 марта.

Как скорректировать отчеты прошлых периодов?

За периоды, истекшие до 1 января 2023 года, отчетность нужно подавать в порядке и по формам, которые действовали на тот момент.

Это касается и корректировочных отчетов. К примеру, если в 2023 году понадобилось уточнить 4-ФСС за 9 месяцев 2022 года, следует направить в фонд отчет по форме, утвержденной приказом ФСС от 14.03.2022 № 80.

Кто должен сдавать ЕФС-1: бухгалтер или кадровик?

В порядке заполнения формы и законодательстве о страховании не указаны конкретные сотрудники, которые должны отчитываться за компанию.

Исходя из состава формы, ее заполнение логично доверить:

бухгалтерии – в части подразделов 1.3 ( СИоЗП ) и 3 ( ДСВ-3 ), раздела 2 ( 4-ФСС );

СИоЗП ДСВ-3 4-ФСС кадровому отделу – в части подраздела 1.1 ( СЗВ-ТД ), 1.2 и 2 ( СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1 ).

Такая возможность есть: заполнение отчета можно поручить разным людям, а его части можно направлять в фонд в разные даты в пределах установленного срока.

Как подписывать ЕФС-1 электронной подписью в Экстерне?

Механика работы с отчетом будет такой же, как, например, с отчетом СЗВ-ТД:

один файл можно будет подписать только одним сертификатом.

один черновик отчета в Контур.Экстерн – это один файл.

Но порядок заполнения ЕФС-1 предполагает, что каждый раздел и подраздел может быть отправлен отдельными файлами. То есть каждый специалист, который должен подготовить сведения, может создать свой собственный черновик (со своего рабочего места), сформировать собственный файл с теми данными, которые он должен подготовить, и отправить этот файл отдельно, подписав своим сертификатом.

Порядок заполнения также допускает, чтобы подразделы были отправлены в разное время, не обязательно одним файлом.