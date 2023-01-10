Отвечайте честно. Это не срез знаний. Мы хотим дать вам возможность взглянуть на свою работу со стороны – найти точки роста и способы увеличить эффективность бухгалтерии.
Проверьте себя: как бухгалтеру работать эффективнее
Новый год только начался, а часть работы уже хочется отдать какому-то расторопному коллеге, который еще и не устает? Давайте проведем быструю диагностику рабочих процессов – наш тест поможет найти инструменты, которые облегчат жизнь бухгалтера и повысят профессиональные компетенции.