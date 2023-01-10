Бухгалтеры

Проверьте себя: как бухгалтеру работать эффективнее

Новый год только начался, а часть работы уже хочется отдать какому-то расторопному коллеге, который еще и не устает? Давайте проведем быструю диагностику рабочих процессов – наш тест поможет найти инструменты, которые облегчат жизнь бухгалтера и повысят профессиональные компетенции.

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Проверьте себя: как бухгалтеру работать эффективнее
Иллюстрация: СКБ Контур

Отвечайте честно. Это не срез знаний. Мы хотим дать вам возможность взглянуть на свою работу со стороны – найти точки роста и способы увеличить эффективность бухгалтерии.

Проверить себя

«Контур»
«Контур»
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Бухгалтеры

Проверьте себя: как бухгалтеру работать эффективнее

Новый год только начался, а часть работы уже хочется отдать какому-то расторопному коллеге, который еще и не устает? Давайте проведем быструю диагностику рабочих процессов – наш тест поможет найти инструменты, которые облегчат жизнь бухгалтера и повысят профессиональные компетенции.

Проверьте себя: как бухгалтеру работать эффективнее
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Глас народа: подборка самых веселых комментариев от читателей «Клерка»

Обсуждения под постом — отдельная форма общения. Эти высказывания бывают намного интереснее, чем сам текст. Даже значимость события можно определить, не читая новость, а просто посмотрев на количество сообщений и их накал. Мы собрали самые веселые комментарии из нашей группы ВКонтакте, чтобы вспомнить важные темы и заодно посмеяться.

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