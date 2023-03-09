Топ-3 вопроса по заполнению СЗВ-ТД в составе ЕФС-1

Нужно ли сдавать ЕФС-1, если нет кадровых движений

Каждый раздел формы заполняется независимо от остальных и имеет свой срок сдачи. Они обрабатываются отдельно друг от друга, поэтому можно послать в один день за одинаковый период несколько экземпляров ЕФС-1, в которых заполнены разные разделы.

СЗВ-ТД заполняется и сдается на следующий рабочий день после приема или увольнения сотрудника, издания приказа о приостановлении или возобновлении трудового договора, заключения или расторжения договора ГПХ. А также до 25 числа следующего месяца после издания приказа о переводе на новую должность, переименовании компании, присвоении работнику новой квалификации и т. п.

СИоЗС заполняется и сдается ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным.

ДСВ-3 сдается ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

4-ФСС нужно формировать и сдавать также каждый квартал, до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

СЗВ-СТАЖ сдается ежегодно, крайний срок – 25 января года, следующего за отчетным.

В случае с разделом 1.1 СЗВ-ТД, если мероприятий не было, отчет не подается.

Сдавать ЕФС-1 от одной организации могут несколько бухгалтеров. Попробуйте, как это реализовано в Экстерне.

Как исправить ошибку в подразделе 1.1

Если в подразделе 1.1 (аналогичный СЗВ-ТД) была допущена ошибка – внесли неверную информацию о мероприятии или сотруднике – можно скорректировать его новым подразделом с отменяющими записями. Он создается в том же отчетном периоде, что и исходная форма. Количество отправленных подразделов 1.1 не ограничено.

В Экстерне порядок действий такой:

в карточке сотрудника справа от неверной записи нажмите на «Создать отменяющее»;

в новой записи укажите дату отмены (можно указать любую дату, начиная до исходной записи и заканчивая сегодня);

чтобы внести правильную запись, нажмите кнопку «Добавить мероприятие»;

В бумажной версии сначала заполните отчет сведениями, которые нужно отменить. Затем в графе 11 поставить знак «Х» – он обозначает отмену записи. Далее указывается корректные данные по принципу электронной версии.

Что делать, если забыли внести данные

Если при внесении данных в подраздел 1.1 забыли включить информацию о каком-либо мероприятии или сотруднике, следует сформировать отдельный подраздел 1.1 ЕФС-1 и включить в карточку новую информацию, которая не была внесена ранее.

Реклама: АО «ПФ «СКБ Контур», ИНН: 6663003127, ОГРН 1026605606620, +16