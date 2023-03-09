Отчетность в СФР

Топ-3 вопроса по заполнению СЗВ-ТД в составе ЕФС-1

Из-за объединения ФСС и ПФР в одну структуру, Социальный фонд России, появился новый отчет – ЕФС-1. Он содержит в себе сразу несколько уже известных нам форм: СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, ДСВ-3, 4-ФСС и СиоЗП. В этой статье разберем несколько популярных вопросов по форме, которая раньше называлась СЗВ-ТД.

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Топ-3 вопроса по заполнению СЗВ-ТД в составе ЕФС-1
Иллюстрация: «Контур»

Нужно ли сдавать ЕФС-1, если нет кадровых движений

Каждый раздел формы заполняется независимо от остальных и имеет свой срок сдачи. Они обрабатываются отдельно друг от друга, поэтому можно послать в один день за одинаковый период несколько экземпляров ЕФС-1, в которых заполнены разные разделы.

  • СЗВ-ТД заполняется и сдается на следующий рабочий день после приема или увольнения сотрудника, издания приказа о приостановлении или возобновлении трудового договора, заключения или расторжения договора ГПХ. А также до 25 числа следующего месяца после издания приказа о переводе на новую должность, переименовании компании, присвоении работнику новой квалификации и т. п.

  • СИоЗС заполняется и сдается ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным.

  • ДСВ-3 сдается ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

  • 4-ФСС нужно формировать и сдавать также каждый квартал, до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

  • СЗВ-СТАЖ сдается ежегодно, крайний срок – 25 января года, следующего за отчетным.

В случае с разделом 1.1 СЗВ-ТД, если мероприятий не было, отчет не подается.

Сдавать ЕФС-1 от одной организации могут несколько бухгалтеров. Попробуйте, как это реализовано в Экстерне.

Как исправить ошибку в подразделе 1.1

Если в подразделе 1.1 (аналогичный СЗВ-ТД) была допущена ошибка – внесли неверную информацию о мероприятии или сотруднике – можно скорректировать его новым подразделом с отменяющими записями. Он создается в том же отчетном периоде, что и исходная форма. Количество отправленных подразделов 1.1 не ограничено.

В Экстерне порядок действий такой:

  • в карточке сотрудника справа от неверной записи нажмите на «Создать отменяющее»;

  • в новой записи укажите дату отмены (можно указать любую дату, начиная до исходной записи и заканчивая сегодня);

  • чтобы внести правильную запись, нажмите кнопку «Добавить мероприятие»;

В бумажной версии сначала заполните отчет сведениями, которые нужно отменить. Затем в графе 11 поставить знак «Х» – он обозначает отмену записи. Далее указывается корректные данные по принципу электронной версии.

Что делать, если забыли внести данные

Если при внесении данных в подраздел 1.1 забыли включить информацию о каком-либо мероприятии или сотруднике, следует сформировать отдельный подраздел 1.1 ЕФС-1 и включить в карточку новую информацию, которая не была внесена ранее. 

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