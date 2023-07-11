На какую дату признавать доходы в налоговом учете при торговле на маркетплейсах

При торговле через маркетплейсы встает вопрос: какой датой признавать доходы от продаж? Законодательно этот вопрос не урегулирован, и есть разные мнения на этот счет. Эксперты Контур.Экстерна раскрыли детали и привели аргументы, чтобы вы могли принять собственное решение и обосновать его, если потребуется.

Нормативная база

Минфин и ФНС в разные периоды давали разные решения по вопросу, когда признавать доходы при продажах через агента.

ФНС считает, что доход возникает при поступлении денег от покупателя на расчетный счет маркетплейса (письма ФНС от 4 августа 2017 года № СД-4-3/15363@, от 9 августа 2018 года № АС-4-20/15481@).

Многие продавцы придерживаются этой позиции ФНС, потому что письма Минфина носят рекомендательный характер. К тому же в судебной практике есть решения в пользу позиции налоговиков.

Минфин считает, что доход надо признавать на дату поступления денег от агента на расчетный счет продавца (письмо Департамента налоговой политики Минфина от 31 декабря 2020 года № 03-11-11/116896, письма Минфина от 3 апреля 2020 года № 03-11-11/26872, от 18 мая 2020 года № 03-11-11/40176, от 26 сентября 2019 года № 03-11-11/74067).

Часть продавцов руководствуются позицией Минфина и признают доходы на дату поступления денег на свой расчетный счет. Это проще, а еще есть мнение, что риск претензий от ФНС в такой ситуации незначительный и свои права можно отстоять в суде.

Есть еще один вариант для плательщиков УСН: если маркетплейс перечисляет продавцу деньги за вычетом своей комиссии, то признавать доход нужно на дату утверждения отчета маркетплейса (письмо Минфина от 5 июня 2007 года № 03-11-04/2/160 и письмо УФНС по г. Москве от 5 марта 2007 года №18-11/3/19844@).

Аргументация следующая: при УСН доходы отражают, в том числе на дату погашения задолженности организации иным способом помимо оплаты (п. 1 ст. 346.17 НК).

Удерживая из доходов комиссию, маркетплейс проводит взаимозачет с продавцом, на эту дату и возникает доход.

Какая сумма признается в доходах

Доходом признается вся сумма платежей от покупателей согласно отчету маркетплейса. Иногда продавцы делают ошибку и признают в качестве дохода меньшую сумму за вычетом агентской комиссии, которая приходит на расчетный счет.

Так делать нельзя: комиссию можно признать в расходах, но доход — это именно та сумма, которую оплатили конечные покупатели.

На ОСНО одновременно с отражением дохода нужно показать НДС со стоимости проданных товаров. Это можно сделать одним счетом-фактурой на всю сумму продаж по отчету агента (п. 7 ст. 168 НК).

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Разные способы признания дохода

При работе на УСН есть 2 варианта учета доходов.

Если деньги приходят на счет без вычета комиссии, то доход можно признать на дату их поступления — кассовым методом, как и принято на УСН. Это не самый частый сценарий, потому что чаще всего маркетплейсы удерживают свою комиссию из доходов продавца.

Если маркетплейс переводит деньги продавцу за вычетом своей комиссии, доход признается на дату утверждения отчета маркетплейса.

На ОСНО чаще всего применяют метод начисления, когда важен фактический переход права собственности на товар.

При передаче товаров на склад маркетплейса собственником остается продавец. Собственность переходит к покупателю только после передачи ему оплаченного товара, а значит корректнее признавать доход на дату передачи товара конечному покупателю.

Сведения из отчета маркетплейса

Узнать дату продажи каждого товара можно из отчета маркетплейса, но только если к нему прилагается детализация по продажам (например, как у Wildberries). Если такой детализации нет (например, как у Ozon), узнать дату каждой продажи нельзя.

Это значит, что сама возможность узнавать даты продаж зависит от типа договора с маркетплейсом и от степени детализации его отчетов.

Если продавец признает доход по факту поступления денег на счет маркетплейса (как советует ФНС), надо иметь детализированные отчеты агента. Это важно, так как в одном отчете могут быть продажи из разных налоговых периодов.

Риски при учете по поступлению денег от маркетплейса

Когда продавец признает доход по дате поступления денег от маркетплейса, есть риск, что ФНС при проверке предъявит претензию.

Тогда, возможно, придется отстаивать свою позицию в суде и аргументировать, почему вы вели налоговый учет так, а не иначе.

Например, в отчете за неделю с 26 июня по 2 июля будут продажи, совершенные во II и в III квартале 2023 года. Без детализации развести доходы по периодам невозможно.

Выбор остается за вами

Итак, мы постарались раскрыть детали вопроса, а выбор, на какую дату признавать доходы, остается за продавцом.

Такой выбор нужно делать, отталкиваясь от требований своего налогового режима, разъяснений контролирующих органов и от возможности получать от маркетплейса детализированные отчеты. И еще нужно быть готовыми обосновать этот выбор в случае претензий от ФНС.

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