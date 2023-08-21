Новая схема списания с ЕНС: как теперь погашают обязательства с единого счета

В системе единого налогового счета сразу два нововведения. С 29 мая изменили порядок распределения обязательств, с 29 июня — срок списания по НДФЛ. Эксперты Контур.Экстерна разобрали в вопросах и ответах, как теперь списывают деньги с ЕНС и как досрочно заплатить подоходный налог.

Как рассчитываться по налогам и взносам с 2023 года

Новый порядок предполагает уплату единым налоговым платежом на единый налоговый счет. Так платят практически все налоги, сборы, страховые взносы (п. 1 ст. 45 НК). Сроки оплаты унифицировали: перечислить ЕНП надо до 28 числа месяца, в котором должны заплатить в бюджет.

ЕНП — это не отдельный налог, а общий платеж по всем вашим налоговым обязательствам на текущую дату. И хотя его перечисляют обычной платежкой, в поручении не указывают уникальный код бюджетной классификации, расчетный период и другие признаки конкретного налога или взноса.

Деньги на ЕНС отправляют по единому КБК — 18201061201010000510.

Как только деньги попадают на единый счет, инспекция распределяет их по нужным направлениям. Величину обязательства по налогу или сбору инспекторы узнают из деклараций, расчетов и уведомлений об исчисленных суммах.

Как только налоговики спишут все суммы, которые плательщик должен заплатить по отчетам и уведомлениям, налоговая обязанность исполняется в полном объеме.

Поскольку 2023 год — переходный период, для плательщиков ввели послабление. До конца года можно платить «по-старому»: отправлять отдельные платежки на КБК конкретного налога или взноса и указывать в поручении расчетный период, ОКТМО и другие обязательные реквизиты. Но оплата по такой платежке все равно попадет на ЕНС. Налоговики распределяют эту сумму по КБК из платежного поручения.

В системе интернет-отчетности Контур.Экстерн платежные поручения по ЕНП и отдельным налогам формируются доступно и понятно.

А если денег на ЕНС не хватает

По правилам, ЕНП должен равняться сумме совокупной обязанности плательщика — всем налогам, сборам, взносам, которые он задолжал бюджету на текущую дату. Но с ЕНС списывают не только налоги, но и все недоимки, пени, проценты и штрафы. Поэтому на практике может возникнуть ситуация, когда плательщику начислили пени за просрочку налогового платежа, увеличив тем самым его совокупную обязанность. А он не знает об этом начислении и перечисляет на ЕНС меньше, чем должен бюджету.

Важно! Если на едином счете не хватает денег для погашения совокупной обязанности, образуется отрицательное сальдо. Налоговики не смогут распределить все деньги и списать все долги плательщика.

Тогда инспекция зачтет ЕНП в определенной последовательности.

С начала 2023 года действовала очередность, по которой сначала списывали недоимки, потом текущие платежи, а потом пени, проценты и штрафы. Но с 29 мая 2023 года очередность списания поменяли (закон от 29 мая 2023 года № 196-ФЗ).

Как теперь будут списывать ЕНП

Старая последовательность — сначала долги, потом текущие платежи, затем пени, проценты и штрафы — предполагала, что если денег на ЕНС не хватало, налоговики распределяли деньги пропорционально между обязательствами одной очереди. Но при такой очередности возникла проблема с подоходным налогом.

Местные и региональные бюджеты в большей мере формируются за счет НДФЛ. Поскольку ФНС сначала списывали недоимки, и только потом текущий подоходный налог, локальные бюджеты недополучали поступления по НДФЛ и лишались значительной доли доходов. А это приводило к нехватке денег для своевременной оплаты региональных расходов.

Именно поэтому налоговики решили изменить очередность списания и отдать преимущество НДФЛ. С 29.05.2023 деньги с ЕНС распределяют в таком порядке (п. 8 ст. 45 НК):

Недоимка по НДФЛ — сначала долги с более ранним сроком возникновения. Текущий НДФЛ. Недоимки по другим налоговым платежам — сначала более ранние. Остальные текущие налоги и взносы — сначала более ранние. Пени. Проценты. Штрафы.

Если денег на едином счете не хватит, чтобы покрыть обязательства одной очереди, платежи распределят пропорционально размеру обязательств.

Пример

Компания должна заплатить за июль:

НДФЛ — 20 000 рублей;

страховые взносы — 37 000 рублей;

НДС — 73 000 рублей.

Еще у нее образовалась недоимка по налогу на прибыль в 10 000 рублей. Совокупная обязанность налогоплательщика — 140 000 рублей.

В августе компания перечисляет ЕНП в размере 125 000 рублей. Денег, чтобы погасить все налоговые обязательства, на ЕНС не хватает. Налоговики распределяют поступивший единый платеж в такой последовательности:

20 000 рублей — НДФЛ. 10 000 рублей — недоимка по налогу на прибыль.

После погашения первоочередных обязательств на ЕНС осталось 95 000 рублей. А погасить надо еще 110 000 рублей — это сумма платежей по страховых взносам и НДС. Обязательства списывают пропорционально:

Страховые взносы: 95 000 х 37 000 / 110 000 = 31 954,55 рублей. НДС: 95 000 х 73 000 / 110 000 = 63 045,46 рублей.

После зачета у компании образовалось отрицательное сальдо ЕНС — задолженность по двум обязательствам:

Страховые взносы: 37 000 - 31 954,55 = 5 045,45 рублей. НДС: 73 000 - 63 045,46 = 9 954,55 рублей.

Отрицательное сальдо ЕНС составило 15 000,00 рублей. Его спишут, как только поступит следующий ЕНП — в соответствии с очередностью. Но компания может погасить недоимку и раньше, отправив ЕНП на сумму задолженности.

А можно ли досрочно погашать НДФЛ

Да, теперь можно. С 29 мая 2023 года ввели правило досрочного списания подоходного налога с ЕНС (закон от 29 мая 2023 года № 196-ФЗ).

Чтобы заплатить НДФЛ раньше 28 числа, отправьте начисленный платеж в ФНС и передайте налоговикам уведомление об исчисленном налоге на ту же сумму. Тогда подоходный налог спишут с ЕНС досрочно — максимум на следующий день после получения уведомления (п. 7 ст. 78 НК).

Никаких заявлений для досрочного погашения НДФЛ подавать не надо. Достаточно заплатить нужную сумму в бюджет и подтвердить направление оплаты уведомлением.

Но учтите, что такое уведомление нельзя отменить или отозвать: если отправили его налоговикам, даже по ошибке, деньги спишутся автоматически.

Правило досрочного списания никак не влияет на сроки начисления подоходного налога. Изменился только порядок расчета подоходного налога к зачету и даты отражения зачтенных сумму в регистрах ЕНС.

Напоминаем, что теперь НДФЛ начисляют и отражают в бухучете по-новому: при каждой фактической выплате — авансе, зарплате, отпускных, больничных за счет работодателя. То есть проводки по начислению НДФЛ делаем тем же числом, что выплатили деньги сотрудникам.

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