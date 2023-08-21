Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип «Контур»
«Контур»
ЕНП (единый налоговый платеж)

Новая схема списания с ЕНС: как теперь погашают обязательства с единого счета

В системе единого налогового счета сразу два нововведения. С 29 мая изменили порядок распределения обязательств, с 29 июня — срок списания по НДФЛ. Эксперты Контур.Экстерна разобрали в вопросах и ответах, как теперь списывают деньги с ЕНС и как досрочно заплатить подоходный налог.
109
Новая схема списания с ЕНС: как теперь погашают обязательства с единого счета
Иллюстрация: «Контур»

Как рассчитываться по налогам и взносам с 2023 года

Новый порядок предполагает уплату единым налоговым платежом на единый налоговый счет. Так платят практически все налоги, сборы, страховые взносы (п. 1 ст. 45 НК). Сроки оплаты унифицировали: перечислить ЕНП надо до 28 числа месяца, в котором должны заплатить в бюджет.

ЕНП — это не отдельный налог, а общий платеж по всем вашим налоговым обязательствам на текущую дату. И хотя его перечисляют обычной платежкой, в поручении не указывают уникальный код бюджетной классификации, расчетный период и другие признаки конкретного налога или взноса.

Деньги на ЕНС отправляют по единому КБК — 18201061201010000510. 

Как только деньги попадают на единый счет, инспекция распределяет их по нужным направлениям. Величину обязательства по налогу или сбору инспекторы узнают из деклараций, расчетов и уведомлений об исчисленных суммах.

Как только налоговики спишут все суммы, которые плательщик должен заплатить по отчетам и уведомлениям, налоговая обязанность исполняется в полном объеме.

Поскольку 2023 год — переходный период, для плательщиков ввели послабление. До конца года можно платить «по-старому»: отправлять отдельные платежки на КБК конкретного налога или взноса и указывать в поручении расчетный период, ОКТМО и другие обязательные реквизиты. Но оплата по такой платежке все равно попадет на ЕНС. Налоговики распределяют эту сумму по КБК из платежного поручения.

В системе интернет-отчетности Контур.Экстерн платежные поручения по ЕНП и отдельным налогам формируются доступно и понятно.

А если денег на ЕНС не хватает

По правилам, ЕНП должен равняться сумме совокупной обязанности плательщика — всем налогам, сборам, взносам, которые он задолжал бюджету на текущую дату. Но с ЕНС списывают не только налоги, но и все недоимки, пени, проценты и штрафы. Поэтому на практике может возникнуть ситуация, когда плательщику начислили пени за просрочку налогового платежа, увеличив тем самым его совокупную обязанность. А он не знает об этом начислении и перечисляет на ЕНС меньше, чем должен бюджету. 

Важно! Если на едином счете не хватает денег для погашения совокупной обязанности, образуется отрицательное сальдо. Налоговики не смогут распределить все деньги и списать все долги плательщика.

Тогда инспекция зачтет ЕНП в определенной последовательности.

С начала 2023 года действовала очередность, по которой сначала списывали недоимки, потом текущие платежи, а потом пени, проценты и штрафы. Но с 29 мая 2023 года очередность списания поменяли (закон от 29 мая 2023 года № 196-ФЗ).

Как теперь будут списывать ЕНП

Старая последовательность — сначала долги, потом текущие платежи, затем пени, проценты и штрафы — предполагала, что если денег на ЕНС не хватало, налоговики распределяли деньги пропорционально между обязательствами одной очереди. Но при такой очередности возникла проблема с подоходным налогом.

Местные и региональные бюджеты в большей мере формируются за счет НДФЛ. Поскольку ФНС сначала списывали недоимки, и только потом текущий подоходный налог, локальные бюджеты недополучали поступления по НДФЛ и лишались значительной доли доходов. А это приводило к нехватке денег для своевременной оплаты региональных расходов.   

Именно поэтому налоговики решили изменить очередность списания и отдать преимущество НДФЛ. С 29.05.2023 деньги с ЕНС распределяют в таком порядке (п. 8 ст. 45 НК):

  1. Недоимка по НДФЛ — сначала долги с более ранним сроком возникновения.

  2. Текущий НДФЛ.

  3. Недоимки по другим налоговым платежам — сначала более ранние.

  4. Остальные текущие налоги и взносы — сначала более ранние.

  5. Пени.

  6. Проценты.

  7. Штрафы.

Если денег на едином счете не хватит, чтобы покрыть обязательства одной очереди, платежи распределят пропорционально размеру обязательств.

Пример

Компания должна заплатить за июль:

  • НДФЛ — 20 000 рублей;

  • страховые взносы — 37 000 рублей;

  • НДС — 73 000 рублей.

Еще у нее образовалась недоимка по налогу на прибыль в 10 000 рублей. Совокупная обязанность налогоплательщика — 140 000 рублей.

В августе компания перечисляет ЕНП в размере 125 000 рублей. Денег, чтобы погасить все налоговые обязательства, на ЕНС не хватает. Налоговики распределяют поступивший единый платеж в такой последовательности:

  1. 20 000 рублей — НДФЛ.

  2. 10 000 рублей — недоимка по налогу на прибыль.

 После погашения первоочередных обязательств на ЕНС осталось 95 000 рублей. А погасить надо еще 110 000 рублей — это сумма платежей по страховых взносам и НДС. Обязательства списывают пропорционально:

  1. Страховые взносы: 95 000 х 37 000 / 110 000 = 31 954,55 рублей.

  2. НДС: 95 000 х 73 000 / 110 000 = 63 045,46 рублей.

После зачета у компании образовалось отрицательное сальдо ЕНС — задолженность по двум обязательствам:

  1. Страховые взносы: 37 000 - 31 954,55 = 5 045,45 рублей. 

  2. НДС: 73 000 - 63 045,46 = 9 954,55 рублей.

Отрицательное сальдо ЕНС составило 15 000,00 рублей. Его спишут, как только поступит следующий ЕНП — в соответствии с очередностью. Но компания может погасить недоимку и раньше, отправив ЕНП на сумму задолженности.  

А можно ли досрочно погашать НДФЛ

Да, теперь можно. С 29 мая 2023 года ввели правило досрочного списания подоходного налога с ЕНС (закон от 29 мая 2023 года № 196-ФЗ).

Чтобы заплатить НДФЛ раньше 28 числа, отправьте начисленный платеж в ФНС и передайте налоговикам уведомление об исчисленном налоге на ту же сумму. Тогда подоходный налог спишут с ЕНС досрочно — максимум на следующий день после получения уведомления (п. 7 ст. 78 НК).

Никаких заявлений для досрочного погашения НДФЛ подавать не надо. Достаточно заплатить нужную сумму в бюджет и подтвердить направление оплаты уведомлением.

Но учтите, что такое уведомление нельзя отменить или отозвать: если отправили его налоговикам, даже по ошибке, деньги спишутся автоматически.

Правило досрочного списания никак не влияет на сроки начисления подоходного налога. Изменился только порядок расчета подоходного налога к зачету и даты отражения зачтенных сумму в регистрах ЕНС.

Напоминаем, что теперь НДФЛ начисляют и отражают в бухучете по-новому: при каждой фактической выплате — авансе, зарплате, отпускных, больничных за счет работодателя. То есть проводки по начислению НДФЛ делаем тем же числом, что выплатили деньги сотрудникам.

Реклама: АО «ПФ «СКБ Контур», ИНН: 6663003127, ОГРН 1026605606620, +16, erid:

https://www.kontur-extern.ru/info

«Контур»

«Контур»

Экосистема для бизнеса

2740 подписчиков

Комментарии

1
  • Логотип indiebeer
    indiebeer 16 минут назад

    Руководитель

    Мы ошиблись с НДФЛ, отравили уведомление на большую сумму, чем надо, и заплатили. Потом отправили корректировочное уведомление, но деньги не вернулись на ЕНС, а показываются как "сальдо " по НДФЛ. Как их вернуть на ЕНС теперь?

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип Юзвак Максим
Юзвак Максим
Законопроекты

Детям участников СВО предложили дать право на бесплатный проезд

Расширение льгот для семей участников СВО. В Госдуму внесли законопроект о бесплатном проезде в городском транспорте для детей участников СВО.

20
Логотип МойСклад
МойСклад
Маркетплейсы

Как устранить ошибки при сборке заказов на маркетплейсах и сократить затраты на логистику до 10 раз

Стремительный рост бизнеса кроме прибыли, большого количества клиентов и отгруженных заказов почти всегда связан и с ростом погрешностей, лишних расходов и недополученной выгоды. Как избавиться от ошибок при сборке заказов и в 10 раз сократить лишние затраты на логистику всего лишь с помощью одной интеграции — в кейсе компании ФормФикс.

Как устранить ошибки при сборке заказов на маркетплейсах и сократить затраты на логистику до 10 раз
39
Логотип nlukina
nlukina
ЕНП (единый налоговый платеж)

Зачет средств с ЕНС, как грамотно оформить. Рекомендации налоговиков

Если у организации обнаружилось положительное сальдо ЕНС, она может зачесть эту сумму в счет предстоящих платежей. Рассмотрим, как это сделать.

Зачет средств с ЕНС, как грамотно оформить. Рекомендации налоговиков
65
Логотип «Контур»
«Контур»
ЕНП (единый налоговый платеж)

Новая схема списания с ЕНС: как теперь погашают обязательства с единого счета

В системе единого налогового счета сразу два нововведения. С 29 мая изменили порядок распределения обязательств, с 29 июня — срок списания по НДФЛ. Эксперты Контур.Экстерна разобрали в вопросах и ответах, как теперь списывают деньги с ЕНС и как досрочно заплатить подоходный налог.

Новая схема списания с ЕНС: как теперь погашают обязательства с единого счета
1
109
Логотип yevgeniyapankratova
yevgeniyapankratova
Поиск работы бухгалтеров

Где родился, там и пригодился: плюсы и минусы многолетней работы в одной компании

Сегодня опыт при приеме на работу играет ключевую роль. Чем его больше, тем лучше. Однако можно ли считать 10 лет в одной компании большим опытом? Как оставаться востребованным соискателем на рынке труда, не меняя места работы?

Где родился, там и пригодился: плюсы и минусы многолетней работы в одной компании
48
Логотип Клерк
Клерк
Бухгалтеры

🔥Приглашаем на главное бухгалтерское событие года — «Клерк.Конференцию»

Приглашаем принять участие в главном профессиональном событии года для бухгалтеров «Клерк.Конференция», которое пройдет 12 сентября в Краснодаре в отеле Marriott и онлайн.

🔥Приглашаем на главное бухгалтерское событие года — «Клерк.Конференцию»
526
Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
DocDeti_DocMed_DocDent
Бухгалтеры

Учёные обнаружили связь между частотой секса и смертью у людей с артериальной гипертензией

Теперь исследователи предполагают, что сексуальная активность оказывает защитное воздействие на общее состояние и здоровье сердечно-сосудистой системы. Бухгалтеры, берите на вооружение!

Учёные обнаружили связь между частотой секса и смертью у людей с артериальной гипертензией
88
Логотип Юзвак Максим
Юзвак Максим
Законопроекты

Секундомер для рекламы. Депутат предложил указывать продолжительность рекламы на телевидении

Депутат Калининградской областной Думы Александр Ветошкин предложил обязать телекомпании показывать на экране время, остающееся до окончания блока рекламы, который прерывает фильмы и передачи.

23
Логотип Наталья Горячая
Наталья Горячая
НДС

Правила самообороны: круговое движение денег требует доказательств

Опять возвращаемся к теме обвинения в завышении расходов и включения в налоговые вычеты НДС по операциям с контрагентом в отсутствие реальных хозяйственных операций.

Правила самообороны: круговое движение денег требует доказательств
39
Читать еще