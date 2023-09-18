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УСН

Как уменьшить налог на УСН и патенте по-новому: отвечаем на вопросы

Мы уже писали о том, что 31 июля 2023 года изменились правила уменьшения налогов на взносы. Хотя документ появился только летом, новые правила охватили все взносы с начала 2023 года. Эксперт онлайн-бухгалтерии Контур.Эльба Екатерина Дегтяренко еще раз объясняет новые правила простым языком и отвечает на самые частые вопросы.
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Как уменьшить налог на УСН и патенте по-новому: отвечаем на вопросы
Иллюстрация: «Контур»

Предыдущие статьи на эту тему:

Как предпринимателю уменьшить налог по УСН на фиксированные взносы в 2023 году

Как индивидуальному предпринимателю уменьшить налог на ПСН в 2023 году

Мы говорим об уменьшении налогов на УСН «Доходы» и патенте. На УСН «Доходы минус расходы» взносы — это расходы, которые уменьшают не сам налог, а налогооблагаемую базу. Их учитывают в момент уплаты, а не в дату уплаты по закону. 

Как было раньше

Предприниматели могли уменьшать налог на фиксированные взносы и 1% свыше 300 тысяч, которые заплатили в рамках того же налогового периода. Срок уплаты взносов по закону роли не играл, ориентироваться надо было на дату фактической уплаты. Если в апреле 2023 года ИП перечислял взносы за первый и второй квартал, то эта сумма уменьшала авансовый платёж за полугодие. А налог за первый квартал ИП платил без вычета.

В этой схеме было два минуса:

— Если не успели заплатить взносы в рамках квартала, то налог платили в полном объёме. Например, ИП немного опоздал с фиксированными взносами за первый квартал и перечислил их 1 апреля в 01:00 — взносы уменьшили уже аванс по УСН за полугодие.

— Чтобы налоговая отложила взносы на ЕНС, нужно вовремя подать заявление на зачёт. Вообще по закону это было необязательно, но в реальности без заявления возникали сложности с уменьшением.

Что изменилось

Теперь условия стали диаметрально противоположными. ИП могут уменьшить налог на фиксированные взносы ещё до их фактической уплаты. Главное — чтобы срок уплаты по закону «входил» в текущий налоговый период. Возвращаясь к примеру выше, ИП мог вообще не заплатить взносы за 1 и 2 кварталы, но уменьшить на них авансовые платежи по УСН в течение 2023 года. Ведь срок уплаты фиксированных взносов — 31 декабря.

В новых правилах отдельно упомянули долги по взносам за периоды до 2023 года — на них можно уменьшить налог за 2023-2025 годы. Например, в 2023 году ИП уплатил задолженность по фиксвзносам за 2021 и 1% взносов свыше 300 тысяч за 2023 год. Их сумма уменьшит налог 2023 года. Аналогичная ситуация будет с долгами, уплаченными в 2024 и 2025 годах.

Что с 1% от 300 тысяч

В отношении 1% теперь тоже действует правило «уменьшаем налог на взносы, подлежащие уплате в текущем периоде». И вот тут у многих возникли вопросы.

Срок уплаты допвзносов за 2023 год наступает только в следующем налоговом периоде (году) — в июле. Вот и получается, что по новым правилам на сумму 1% за 2023 год можно уменьшить только налог 2024 года.

Всё бы ничего, но многие ИП уже учли часть 1% в налогах этого года — никто ведь не предполагал, что задним числом появятся поправки в НК. Чаты предпринимателей закипели: ИП (да и не только они) не понимали, надо ли доплачивать налог или возвращать 1%, будут ли пени, почему правила уменьшения поменяли в середине года — в общем, классическое «кто виноват» и «что делать». 

На помощь пришло очередное письмо с разъяснениями. В нём налоговики написали, что на 1% взносов с доходов свыше 300 тысяч можно спокойно уменьшать налог 2023 года, пересчитывать ничего не нужно. Ну а если вы решили перечислить 1% уже в следующем году, до 1 июля, то он уменьшит уже налог за 2024 год. Так тоже можно.

А вот 1% взносов за 2024 год учесть получится только в налоге за 2025 год.

Частые вопросы

Что со взносами за сотрудников?

Тут всё осталось без изменений. Уплатили взносы — можно уменьшать налог.

Как теперь уменьшать патент?

Как и раньше, ИП на патенте дополнительно подают уведомление на уменьшение патента (КНД 1112021). В нём указывают сумму вычета — взносы, которые можно заплатить как раньше, поквартально, или позже, в конце года.

Надо ли сейчас отправлять заявление на зачёт взносов?

Если вы планируете уменьшить налог на взносы, которые ещё не уплатили, то по новым правилам подавать заявление о зачёте (КНД 1150057) не нужно. Но это стоит сделать после уплаты — так налоговая увидит точную сумму взносов, а вы избежите споров из-за уменьшения налога. Если решили перечислять фиксированные взносы как обычно, каждый квартал, то заявление на зачёт подавайте каждый раз после уплаты.

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Комментарии

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