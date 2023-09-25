Летние нововведения в НК РФ: как изменилась работа на спецрежимах

Налоговый кодекс снова изменили. В этот раз существенные изменения затронули тех, кто работает на УСН, АУСН и ПСН (патенте). Разбираемся, как налогоплательщикам, применяющим спецрежим, работать по новым правилам.

Как изменили Налоговый кодекс летом-2023

Нововведения в НК РФ утвердили Федеральным законом от 31.07.2023 № 389-ФЗ. Законодатели изменили правила:

налогового администрирования;

взаимодействия с инспекцией по ЕНС;

подачи НДФЛ-уведомлений для налоговых агентов;

налогообложения НДС по рекламе и туристическим услугам;

налогообложения выплат удаленным работникам;

предоставления социальных вычетов;

учета расходов на страхование для целей налогообложения;

уплаты налога на имущество;

снижения госпошлин за аккредитацию в России филиалов и представительств компаний из ЕАЭС;

уточнения порядка расчета налога на УСН, если изменилось место нахождения плательщика и др.

Но ключевое изменение для малого бизнеса — новый порядок уменьшения налога на УСН «доходы» и ПСН на сумму страховых взносов за себя. Их ввели задним числом: плательщики смогут применять новые правила к расчетам с начала 2023 года. Налоговики выпустили письмо от 25.08.2023 № СД-4-3/10872@, разъяснив, как новый порядок работает на практике. Разбираемся с новыми правилами для предпринимателей в соответствии с 389-ФЗ.

Как уменьшить налог на упрощенке и патенте на страховые взносы за себя

Теперь предприниматели на УСН с объектом «доходы» и на патенте могут уменьшить налоги на сумму страховых взносов за себя за текущий год независимо от фактической даты перечисления таких взносов в бюджет. Плательщики получили такое право, начиная с 1 января 2023 года. То есть благодаря 389-ФЗ ИП могут уменьшить налог по доходному УСН или платеж по ПСН до фактической уплаты страховых взносов за себя. Раньше налоговики допускали такое изменение лишь после уплаты фиксированных взносов.

Предельные сроки внесения страховых взносов за себя остались прежними. Фиксированные взносы за год надо заплатить до 31 декабря текущего года. А дополнительные взносы с превышения дохода в 300 000 рублей — до 1 июля следующего года.

А если срок уплаты фиксированных страховых взносов из-за праздников и выходных переносят на следующий рабочий день — первый рабочий день нового года — плательщики применяют такое правило (п. 7 ст. 6.1 НК РФ):

фиксированные страховые взносы уплачиваются в следующий ближайший рабочий день, например, за 2023 год надо заплатить 9 января 2024 года;

независимо от того, что крайний срок уплаты фиксированных страховых взносов за 2023 год переносится из-за выходных на 2024 год, такие взносы все равно считают подлежащими уплате в 2023 году и уменьшают налог по УСН или ПСН в 2023 году.

Пример. Предприниматель на доходной упрощенке заплатил фиксированный взнос за 2023 г. 9 января 2024 года. Предельный срок уплаты такого взноса — 31 декабря 2023 года, но этот день выпадает на воскресенье. А следующий рабочий день как раз 9 января 2024. Но ИП все равно сможет уменьшить сумму налога по упрощенной системе налогообложения «доходы» за 2023 год, причем начиная с 1 квартала 2023. Для патента действуют аналогичные правила. Этот же предприниматель заработал за 2023 год больше 300 000 рублей. Ему надо доплатить в бюджет дополнительные страховые взносы — 1% с превышения дохода. Срок их уплаты — 1 июля 2024 года. Но ИП может уменьшить на сумму допвзносов налог на УСН за 2023 год.

Еще в новом законе 389-ФЗ налоговики прописали, что для ИП без работников не действует ограничение в 50% по уменьшению налога на страховые взносы. Это не изменение, а уточнение: теперь в НК РФ окончательно закрепили, что предприниматели без работников могут не соблюдать 50%-ный лимит при уменьшении налога/аванса по УСН «доходы» или платежа по патенту. Раньше в Налоговом кодексе не было четкого определения этой льготы, и плательщики опирались на разъяснения Минфина (письмо от 27.03.2020 № 03-11-11/24497).

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Надо ли пересчитать авансовые платежи по УСН после летних изменений НК РФ

До 31 июля 2023 года действовало правило: авансы и налог по УСН «доходы» уменьшали только на сумму фактически уплаченных страховых взносов — как фиксированных, так и дополнительных в размере 1%. Теперь же порядок изменили: по нормам 389-ФЗ плательщики могут уменьшать авансовые платежи и налог по доходной упрощенке не только на уплаченные, но и начисленные страховые взносы (п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ). Главное, чтобы платили за тот же налоговый период, в котором уменьшают налог.

Поскольку новые правила распространили на правоотношения с 1 января 2023 года, у налогоплательщиков возник вопрос — что делать с дополнительными взносами на ОПС в 1% и надо ли пересчитывать авансы, которые уменьшили на уже оплаченный допвзнос.

Налоговая дала ответ в письме от 25.08.2023 № СД-4-3/10872@. Однопроцентные допвзносы, которые надо перечислить до 1 июля 2024 года, плательщики вправе перечислять как в 2023, так и в 2024 году.

Более того, дополнительный страховой взнос в 1% можно зачесть как частично, так и в полном объеме. На практике это значит, что предприниматель может уменьшить налог по УСН за 2023 год на всю сумму однопроцентного взноса, а заплатить — по частям: одну часть в 2023 году, а другую часть в 2024 году. Таким образом, пересчитывать авансовые платежи не надо.

Как погасить долги по фиксированным взносам, которые возникли до 2023 года

Если предприниматель после 31 декабря 2022 уплатил страховые взносы за себя за периоды, которые предшествовали 2023 году, он сможет уменьшить налог по УСН или ПСН. Но такая возможность действует только в 2023-2025 году.

Это правило ввели в том числе, чтобы уточнить порядок учета и упростить работу мобилизованных предпринимателей, для которых перенесли сроки уплаты страховых взносов за себя.

Как теперь можно подать уведомление об исчисленном налоге или взносе

Предприниматели на ПСН смогут подавать уведомление об уменьшении налога на страховые взносы через личный кабинет на сайте ФНС. И хотя новый порядок уведомлений официально разрешен с 31 июля 2023 года, на практике такой возможности еще нет. Отправка уведомлений через личный кабинет будет доступна, когда налоговики доработают функционал ЛК налогоплательщика.

Какие еще изменения ввели для ПСН

С 31 августа 2023 года региональные власти смогут индексировать размер потенциально возможного годового дохода — по всем или некоторым видам предпринимательской деятельности на патенте. Для индексации потенциального дохода к получению будут использовать коэффициент-дефлятор, который установили на соответствующий год.

Если регион начал сам индексировать доход по патентной системе на дефлятор, он автоматически получает право на индексацию ставок торгового сбора на этот коэффициент.

Какие ограничения установили для АУСН

С 31 августа 2023 года автоматизированную упрощенку нельзя применять всем, кто занимается ювелирными изделиями — производством, а также оптовой и розничной торговлей изделий из драгоценных металлов.

Какие изменения вступят в силу только в 2024 году

Некоторые изменения по 389-ФЗ начнут действовать не сразу, а только с 1 января 2024 года. Таких нововведений всего два — одно для УСН, другое для ПСН.

Порядок расчета налога по упрощенке при смене места нахождения. Если плательщик в течение года поменял место нахождения или жительства, авансовые платежи и налог по УСН, исчисленные после изменения места нахождения, надо начислять по ставке, которая действует в новом регионе (письмо Минфина от 23.05.2023 № 03-11-09/46940, которое доведено письмом ФНС от 09.06.2023 № СД-4-3/7372@).

Налог по патенту смогут доначислить в течение двух лет. Если плательщик заплатил страховых взносов меньше, чем нужно, а учел для уменьшения платежа по ПСН полную, а не фактическую уплаченную сумму взносов, налоговики вправе доначислить налог в течение двух лет с момента окончания патента. Такая ситуация возможна при закрытии бизнеса, переходе предпринимателя с ПСН на самозанятость в течение года или появлении оснований на уменьшение страховых взносов по нормам п. 7 ст. 430 НК РФ.

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