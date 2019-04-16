Налоговая амнистия 3.0. Как это работает?

Общая оценка третьего этапа амнистии

Третьим этапом налоговой амнистии сможет воспользоваться минимальное число граждан. Для контролирующих КИКи лиц имеются существенные временные и финансовые ограничения, которые смогут выполнить единицы. Наиболее широкое применение возможно в отношении декларирования счетов в иностранных банках.

Новый этап сохраняет все риски и недостатки предыдущих этапов амнистии.

Что случилось?

Внесено два законопроекта: поправки в НК РФ и закон "Об амнистии". Как обычно, рассмотрение пройдет максимально быстро. 18 апреля уже первое чтение, в котором, несомненно, проекты будут одобрены.

Кто может воспользоваться амнистией 3.0?

Воспользоваться может любое физическое лицо, вне зависимости от того, подавало ли оно ранее специальную декларацию в рамках первого и (или) второго этапов амнистии. Однако основное отличие третьего этапа - это полная репатрицация имущества в РФ. Т.е. на дату представления декларации у декларанта должны:

отсутствовать любые КИКи (контролируемая иностранная компания).

переведены все денежные средства со всех зарубежных счетов, в т.ч. со счетов, в отношении которых лицо является бенефициарным владельцем в терминах антиотмывочного законодательства (115-ФЗ). Здесь сразу возникает неопределенность, нужно ли репатриировать со счетов, о которых налоговые органы уведомлялись в обычном порядке.

Что можно задекларировать ?

Формально все также можно задекларировать КИКи, имущество и другие активы. Однако с учетом требования о репатриации такое декларирование будет бессмысленным, поскольку лицо не получит никаких гарантий.

Из новых объектов можно указать:

КИК, которая зарегистрирована в порядке редомициляции в САР (специальном административном районе). Проще говоря, до подачи декларации сначала нужно перерегистрировать КИК в о.Октябрьский или о.Русский. Учитывая, что на эту процедуру фактически осталось 10 месяцев, то уложиться в сроки будет крайне затруднительно для большинства потенциальных желающих.

Факт зачисления денежных средств с иностранных счетов на счет в российском банке. Т.е. до подачи декларации должно нужно сделать перевод средств.

Гарантии для декларантов

Гарантии предоставляются в отношении деяний, совершенных до 01 января 2019 года. Набор гарантий не изменился по сравнению с предыдущим этапами. Повторимся, защиту можно получить только при репатриации имущества!

Сроки амнистии 3.0

Декларацию можно подать с 01 мая 2019 года по 29 февраля 2020 года.

Что осталось за скобками?

Безналоговая ликвидация КИК не продлена, поэтому граждане, которые не успели завершить процедуру ликвидации уплатят с поступивших сумм и стоимости имущества 13%.

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