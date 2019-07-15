Taxadvisor Weekly №26 - обзор налоговых новостей, судебной практики и законопроектов

Новости

ФНС и Росреестр будут сверять данные о земельных участках. Оказалось, что данные, которые Росреестр передает в налоговые органы, не годятся для начисления налога. Зачастую в них отсутствуют сведения для определения базы или ставки. Сейчас в стране около 800 тысяч таких земельных участков. ФНС полагает, что после кропотливой работы по сбору данных в бюджет должно поступить около 3,6 млрд рублей. Ведомства надеются на помощь муниципалитетов при сборе информации.

Росфинмониторинг подготовил проект приказа об изменениях требований к идентификации клиентов.Документ подготовлен с учетом поправок в 115-ФЗ. Теперь требования будут распространяться на нотариусов, адвокатов, ИП и лиц, оказывающих бухгалтерские и юридические услуги. Проект предусматривает возможность привлекать третьих лиц для сбора сведений и документов для идентификации клиента, его представителей и бенефициаров. В остальном текст приказа не изменился.

В ГД внесен законопроект о создании казначейских платежей. Разработчики полагают, что современные банковские технологии способны упростить зачисление платежей в бюджет РФ. А также сократить количество счетов с 50 000 до 10. Это значит, что если законопроект примут, реквизиты и система оплаты сильно изменятся. Администрировать систему будет Федеральное казначейство. Предполагается, что нововведение упростит контроль над движением государственных средств.

ГД рассмотрит законопроект о налоговых преференциях резидентов ТОР и СПВ. Изначально инициаторы планировали внести только поправки в ст. 284.4 НК РФ. А именно: 1) избавить резидентов ТОР и СПВ от обязанности учитывать положительную курсовую разницу как доход и 2) определить в качестве первой прибыли момент превышения доходов над расходами. К третьему чтению законопроект дополнили: теперь он также раскрывает особенности применения нулевой ставки по налогу на прибыль музеев и театров и определяет, какие документы подтверждают право на освобождение от НДС при безвозмездной передаче имущества. Надеемся, что если законопроект примут, преференции для резидентов ТОР и СПВ из него не исключат.

Глава Счетной палаты раскритиковал депутатов за отсутствие разумного финансово-экономического обоснования законопроектов. По результатам мониторинга у 95% законопроектов нет проработанного ФЭО. Причем в 20% случаев обоснование есть, но в них отсутствуют расчеты, подтверждающие планируемые затраты на проект. Серьезные обоснования обнаружили лишь в 5% законопроектов. Это, примерно, 59 из 1188 инициатив.

Судебная практика

Как отличить движимое от недвижимого имущества, определился ВС РФ. Опубликовано Определение по делу "Лесозавод 25", где выработаны критерии для классификации оборудования внутри здания: 1)Технологическая связь со зданием не делает объект недвижимостью, все должны использовать понятие объекта из ПБУ 6/01. Поэтому может быть множество объектов внутри единой цепочки. История про неделимую вещь, не работает; 2) Упоминание объекта в ОКОФ - дополнительный факт, что объект является самостоятельным; 3) Отчет оценщика здесь не применим; 4) Оборудование не предназначено для обслуживания здания - самый спорный критерий, вокруг которого точно будут споры.

Дело за малым - чтобы нижестоящие суды учитывали позицию ВС РФ.

Через математику КС, предрешил дискуссию о длящихся налоговых преступлениях. Суд разъяснил прописные истины, которые были непонятны судам при исчислении крупного размера уклонения от уплаты налогов (ст.199 УК). В 2017 году уголовно-наказуемым стала неуплата страховых взносов и в этой части поправки не могли применяться с обратной силой, если сам факт неуплаты (момент совершения этого деяния) произошел до изменений. Однако страховые взносы были добавлены и в расчет порога неуплаты в 25% или 50% от общей суммы платежей. И именно это условие признано КС смягчающим, поскольку увеличение знаменателя сокращает итоговый результат. А значит, предприниматели могут быть освобождены от ответственности, даже если в отношении них вынесен приговор. Выводы КС позволяют говорить, что налоговое преступление не является длящимся.

Если вы пропустили историю про новый Пленум ВС РФ, то подробности здесь.

ВС РФ будет рассматривать вопрос о включении субсидий в базу по НДС. В СКЭС передано дело коммунальной компании, которой инспекция доначислила НДС с суммы субсидий. Предприятие поддерживает городское имущество в исправном состоянии - ремонтирует канализации и следит, чтобы на улицах горел свет.

Чтобы финансово поддержать компанию, администрация муниципального образования выделила ей средства на компенсацию понесенных расходов. Проведя проверку, налоговики решили, что эти субсидии - на самом деле оплата услуг по содержанию городского имущества.

Передавая дело в коллегию, ВС РФ отметил здравое зерно в доводах компании. Субсидии выданы на компенсацию расходов, которые предприятие несет при выполнении своей уставной деятельности. В частности, городское имущество, которое компания ремонтирует, находится в ее хозяйственном ведении.

Позиция СКЭС, является ли субсидирование расходов выручкой, станет известна в конце июля.

Поленишься в требовании - и документы не получишь, и штраф не взыщешь. Компания получила требование о представлении документов и информации о своем контрагенте, у которого проводится проверка.

Запрос содержал ряд недостатков, из-за которых компания решила ничего не направлять, что и написала в своем ответе проверяющим. Инспекция наложила штраф.

Суд посчитал, что права компания. Требование не содержало указания на конкретную сделку, о которой запрашиваются сведения - вполне рядовое основание для отказа в передаче документов, которое редко работает. Однако был и второй момент. Хотя проверка контрагента реально проводилась, инспектор не посчитал нужным сообщить об этом компании, а вместо этого указал, что требование направлено в рамках "иных мероприятий налогового контроля". Суд признал, что компания была вправе отказаться от безосновательного раскрытия налоговой тайны и отменил штраф.

Налоговый резерв помог компании избежать доначислений. Организация занималась морскими перевозками. Среди прочего, на ее судах осуществлялись рейсы в пункты, находящиеся за пределами России. При этом сами корабли состояли в РМРС. Инспекции не понравилось, как компания учитывала расходы на страховые взносы за членов экипажа. Проверяющие посчитали, что подлежит применению специальная норма НК, которая запрещает учитывать расходы на содержание и эксплуатацию судов, зарегистрированных в РМРС.

Компания спорить с правильностью применения НК не стала. Вместо этого, она решила разыграть козырь, заложенный в учетной политике. Дело в том, что для международных перевозок часто требуется валюта. За проверяемый период у компании накопилась сумма отрицательных курсовых разниц, значительно превышающая доначисления. Учитывать разницы компания не торопилась и уменьшала базу только на их часть, рассчитанную по формуле, установленной в учетной политике. Формула отталкивалась от объема перевозок на судах из РМРС.

Компания просила инспекцию обратить внимание на данную "ошибку". А суд, в свою очередь, упрекнул инспекцию в том, что она этого не сделала. Долг проверяющих - не только доначислять, но и выявлять резервы. Расчеты компании не были опровергнуты, ограничивать свои расходы она была не обязана, поэтому решение инспекции признано незаконным.

Международное налогообложение

Получено признание вины участницы «молдавской схемы». Арестованная в Москве бывшая топ-менеджер Moldindconbank Елена Платон полностью признала свою вину в соучастии в выводе из России более $1 млрд.

Госдума отменяет обязательную репатриацию выручки для экспортеров. Законопроект освобождает компании от обязанности зачислять на счета в российских банках выручку по рублевым контрактам.

При взаимодействии с иностранным контрагентом не забывайте про риск установления необоснованной налоговой выгоды. Московское представительство финской компании закупало рекламные услуги на территории РФ, привлекая для этого кипрскую компанию. Налоговая инспекция в ходе проверки установила, что фактически все услуги оказывались российскими компаниями, а кипрская компания является фирмой-однодневкой, кроме того суммы расходов завышены в 15 раз от реально понесенных. Суд, признавая подход налоговой правомерным, отказал в учете расходов, понесенных в адрес кипрской компании.