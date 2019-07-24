Taxadvisor Weekly №27 - обзор налоговых новостей, судебной практики и законопроектов

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Псковские депутаты предлагают взыскивать с граждан недоимку без с суда. Инициаторы предлагают новую редакцию ст.48 НК. По их мнению, обращение в суд - тяжкое бремя для бюджета. Гораздо проще обращать взыскание на имущество физиков по решению руководителя налогового органа. Предлагается такая схема: ФНС выносит решение, а если лицо его не выполняет в течение трех дней, документ отправляют приставам. Чтобы познать радость общения с сотрудниками ФССП, физическое лицо должно иметь общую задолженность более 3 000 рублей. В пояснительной записке авторы указывают на то, что суды перегружены, а граждане всецело доверяют ФНС. Скорее всего, законопроект не пройдет. Однако тенденция, урезать права налогоплательщиков, не самая позитивная.

ЕГР ЗАГС приостановил работу. Поначалу проект по переходу на единую всероссийскую базу преподносился как инновационный и удобный. Сейчас стало известно, что реестр начал давать сбои, а в некоторых регионах вообще перестал работать. ФНС гарантирует, что это плановый ремонт базы. О проблеме уже знают и всячески пытаются ее решить. Теперь сотрудники ЗАГСов возвращаются к ведению своих записей и работе в оффлайн режиме, прямо как было до введения ЕГР.

Минфин заставит аудиторов хранить документы в России. Проект закона пока не опубликован, однако общая идея следующая. Минфин считает, что если аудитор вывез документы клиента в зарубежные страны, то кто-то (там) может подсмотреть в документ и нарушить аудиторскую тайну. Ведомство с таким не согласно и поэтому предлагает законодательно запретить аудиторам вывозить документы за рубеж. Такое требование будет распространяться не только в отношении бумажных документов, но и их электронных копий. Возможно, такое регулирование выглядело бы логичным при аудите стратегических компаний, однако и при аудите ларька аудитор должен выполнять указанные ограничения.

Минпромторг и ФНС думают, включать ли Tesla иBugatti в список дорогостоящих авто. Коэффициент для расчета транспортного налога зависит от наличия или отсутствия автомобиля в перечне, утвержденного Минпромторгом. Последний запрашивает данные по стоимости у самих производителей и формирует список. Аудиторы обратили внимание, что в списке нет самых дорогих автомобилей, например, Теслы. Минпромторг указал на то, что готов включить в список и эти машины, однако только в случае, если от ФНС поступит соответствующий запрос. Забавный факт, Тесла - электрокар. Если Минпромторг и ФНС в итоге решат включить ее в перечень, то это может пошатнуть идею транспортного налога, поскольку от электромобилей вредных выбросов в атмосферу осуществляется намного меньше, чем от автомобилей, работающих на бензине. В Ульяновской области, например, это уже поняли и предлагают освободить электрокары от налога.

Судебная практика

Обозначен еще один критерий дробления для международных компаний. Жареная курочка из Кентукки вернулась на новое рассмотрение в АС Краснодарского края. Спор с налоговиками возник у кубанского подразделения бренда в связи с применением специальных налоговых режимов.

Наряду с типичными признаками дробления, в решении приводится критерий, который важно учитывать при подписании договоров франчайзинга.

Так, вполне очевидно, что спорным моментом является централизованное управление большим количеством точек общепита. Суд проанализировал, насколько ограничительны типовые условия договора франчайзинга по отношению к российским пользователям исключительных прав.

Первое, на что обратил внимание суд - это возможность заключения одного договора с российским главным оператором и подключения каждой новой точки через подписание приложения. То есть франчайзи в количестве подразделений не был ограничен, и дробить бизнес на несколько юрлиц решил сам.

Второй момент - это формула расчета роялти. Понимая, что налоговые условия бывают разными, правообладатель согласился считать свое вознаграждения от валовой выручки после вычета НДС. И здесь суд пришел к выводу, что применение спецрежимов - изобретение единого руководителя всех компаний.

Если бы типовые условия требовали отдельного договора для каждой организации, возможно, дробление было бы не таким очевидным.

Нельзя злоупотреблять аргументом о разной глубине выездной и камеральной проверки. Компания приобрела производственную ленту, учла расходы и заявила к возмещению НДС. По результатам камеральной проверки, из бюджета налог организации вернули. Однако позже была назначена выездная проверка, и инспекция решила примерить другую пару обуви.

В ход пошли привычные аргументы о том, что создан формальный документооборот, оборудование покупалось у одной компании, а по факту перед самой сделкой было выкуплено у другой. Инспекция указывала также, что первоначальный продавец дал объявление о продаже, и компания о нем знала, но все же решила купить станки у посредника по завышенной цене. Суд первой инстанции признал правоту за инспекцией.

Однако в постановлении апелляции приведены крайне полезные для современного налогового права доводы. Первый - суд проигнорировал показания директора компании-посредника, так как "они противоречили иным имеющимся в деле показаниям". Руководитель не скрывал, что его фирма занимается перепродажей и отметил, что для этого имеется достаточный штат.

Второй - о разнице в объеме камеральной и выездной проверок. Апелляционный суд не стал спорить, что аналитическая глубина этих процедур разная. Но надо понимать, что в ходе камеральной проверки по НДС, были использованы "все возможные меры налогового контроля", и в данной ситуации указанный аргумент не работает. Решение суда первой инстанции было отменить, а инспекции - признано недействительным.

Изъятие участка из оборота и запрет прохода на него - не одно и то же для целей расчета земельного налога. Унитарное предприятие включено в перечень организаций, работающих с радиоактивными материалами и ведет деятельность на территории ЗАТО. Инспекция провела проверку и выявила нарушения в уплате земельного налога.

Проверяющие посчитали, что компания необоснованно исключила из налоговой базы участки, которые использовались как санитарно-защитная линия. Якобы, если на самих участках не ведется лицензируемая деятельность, они изъятыми из оборота не признаются.

Другие участки, используемые компанией, и вовсе не прилегали к производственным объектам, а находились в разрозненных уголках ЗАТО. Проход на участки был ничем не ограничен, а на территорию закрытого образования мог проехать любой желающий.

Предприятие настаивало на том, что натяжка колючей проволоки и установка прожекторов - это не обязательное условие для освобождения участка от налога. Важно соответствие критериям изъятых и ограниченных в обороте участков, содержащимся в ЗК.

Суд кассационной инстанции посчитал, что не все обстоятельства были проанализированы нижестоящими судами. Не учтена важность санитарной полосы и не исследованы сан-эпид заключения. Дело отправлено на новое рассмотрение.

Международное налогообложение

G7 волнует налогообложение американских IT гигантов. Франция стала первой европейской страной, которая ввела свой налог на цифровые услуги американских концернов. Ее примеру хочет последовать ряд других стран. США угрожают им войной в китайском стиле.

ОЭСР продолжает имплементацию 14 шага БЭПС. Новыми странами, работающими над совершенствованием процедуры разрешения налоговых споров стали Андорра, Ангилья, Багамские острова, Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Фарерские островова, Макао (Китай), Марокко и Тунис. Сейчас ОЭСР собирает опросные листы от налогоплательщиков для оценки работы системы.

Технические ошибки в уведомлениях об участии в иностранных компаниях не означают их непредоставление. Налогоплательщик представляя Уведомление об участии в иностранной компании (далее - Уведомление) допустил техническую ошибку при кодировании информации о подписанте такого уведомления. В частности, был неправильно проставлен код подписавшего уведомления лица. Налоговая инспекция отказала в принятии Уведомления и оштрафовало налогоплательщика за несвоевременное представление Уведомления. Суд, не согласившись с позицией налоговой, указал, что при отсутствии недостоверной информации в самих сведениях, отраженных в Уведомлении, технические ошибки не должны приводить к негативным последствиям для налогоплательщика.