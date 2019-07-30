Taxadvisor Weekly №28 - обзор налоговых новостей, судебной практики и законопроектов

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ФНС всех посчитает - законопроект о создании единого реестра данных физических лиц уже создан. Служба планирует собрать все: ИНН, СНИЛС, документы об образовании, данные о родственных связях. Ресурс станет "эталонным", это значит, что все иные государственные данные будут сверяться с ним, а не наоборот. Данные в рамках своей компетенции смогут вносить все службы: от муниципалитетов до ФСБ и фондов ОМС. Оператором ресурса станет то же подразделение ФНС, которое ведет реестр ЗАГС. Старт системы планируется на январь 2022. Что ж, надеемся, что "монстр информации" будет хорошо защищен от глаз всех любопытных. Кстати, если вы вдруг подумали, что это и есть система "электронный паспорт", то ошиблись.

Правила выдачи электронной подписи ужесточат. Скоро первичная идентификация заявителя станет возможна только при его личном присутствии, либо при его передаче биометрических данных в УЦ. Простая письменная форма доверенности для получения ключа от имени компании теперь тоже не подойдет: обязательно нужна нотариальная. КЭП для компаний теперь будет выдавать только ФНС, как орган осуществляющий регистрацию юридических лиц. Исключение для банков: для них квалифицированную подпись будет делать ЦБ. Эксперты сообщают, что финансовые затраты на принятие законопроекта будут больше, чем заявлено в ФЭО. Прогнозируют, что затраты на модернизацию и развитие системы выдачи УЦ для ФНС составят около 20 млрд рублей ежегодно.

Увеличение доходов бюджета может быть бесполезным для России. Исследователи полагают, что в нынешней ситуации государство приняло странную политику: налоги собираются, но деньги не тратятся, их просто откладывают. Когда экономика страны вялая, идея повышать налоговую нагрузку никуда не годится. Сейчас получается так, что государство не тратит вырученные деньги - это плохой стимул экономического роста. Гораздо лучше могло бы быть, если бы налоговая нагрузка снизилась, а государство - обменивало деньги на услуги и товары частных компаний.

ФНС советует инспекциям продолжать изымать документы налогоплательщика у взаимозависимой организации. В рамках дела "Корчмы Тарас Бульба" инспекция изъяла флэшки и жесткие диски одной из компаний группы. На носителях содержалась информация, отражающая реальные суммы дохода группы и список компаний, участвовавших в схеме и другая полезная инфа. Это позволило инспекции выявить нарушителей и доначислить сумму налога. Впоследствии компании и их руководители пытались доказать, что такая выемка документов незаконна, однако суды не приняли доводы плательщиков. Верховный Суд тоже отказал в передаче дела на рассмотрение. ФНС посчитала это положительной практикой и теперь доводит информацию до территориальных органов и налогоплательщиков.

ЦБ пытается определиться с комиссией за расчеты по QR. Внедрение СБП поначалу казалось реалистичной и удобной идеей. Однако когда речь зашла о практическом применении системы, у участников появились вопросы. В рамках СБП планировалось упростить оплату при помощи QR-кода на товаре. Покупатель сканирует код, и с его счета деньги автоматически отправляются на счет торговой точки. Банки против, поскольку это не позволит им развивать свои программы лояльности, давать кэшбэки и начислять бонусы. Крупные ритейлеры тоже не рады: у них комиссия за эквайринг ниже, чем изначально заявленные регулятором 0,7% при оплате по QR. ЦБ нацелен на комиссию в районе 0,4%, но окончательное решение еще не принято.

Судебная практика

Можно принимать к вычету НДС по ОКР, заказанным для госконтракта. Предприятие занималось разработкой сложного технического решения, которое планировалось использовать для сварки броневых сталей.

Такую задачу ему поставил Минпромторг в рамках госконтракта.

Специфика состояла в том, что сначала компании нужно было провести ряд исследований и собрать опытный образец технологического роботизированного комплекса. Уже с помощью него компания планировала производить готовую продукцию во исполнение госконтракта.

Проверяющих не устроило принятие к вычету НДС по приобретенным у сторонних организаций ОКР. По мнению инспекции, проекты заказанных работ являлись типовыми. Ничего уникального в материалах и использованном оборудовании также не было. Не забыли проверяющие упомянуть и о том, что работы по госконтракту к облагаемым НДС операциям не относятся.

Суды трех инстанций поддержали компанию. Подход к учету результатов ОКР правильный. Выполненные ОКР носили вспомогательный характер - не использовались непосредственно для исполнения госконтракта. Результаты остались в распоряжении предприятия и будут использоваться им в бизнесе.

Компании не теряют право на вычет, если больше 3 лет выясняют, кто оказал им услугу. Компания покупала электроэнергию в 2011 году. Контрагент выставил счета-фактуры на поставленный объем, однако у компании были сомнения в том, что именно он снабдил ее электричеством. Недопонимание было связан с тем, что договор поставки был заключен с федеральной сбытовой компанией, а счета-фактуры выставила межрегиональная. Вдобавок, организацию не устраивал объем потерь, за которые ее просили заплатить.

В 2015 году компания все же определила, кто именно поставил ей энергию. Для этого потребовалось решение суда по гражданскому спору. Когда вопрос о реальном поставщике был снят, компания предъявила к вычету сумму НДС по счетам, выставленным 4 годами ранее. Инспекция в данном праве компании отказала - пропущен срок.

Суды с налоговиками не согласились. Наличие отношений с поставщиком было подтверждено только в том периоде, за который компания подала уточненную декларацию по НДС. До этого момента оснований для вычета не было.

Если ответвление газопровода ничем не уступает магистрали, это еще не дает право на льготу. Спор между генерирующей компанией и налоговиками завязался по поводу применения льготной ставки по налогу на имущество к ряду основных средств.

Организация полагала, что имеет право платить меньше налогов за различные части трубопровода и агрегаты, которые помогали перемещать по нему газ.

Основание для применения льготы широко известно - магистральные трубопроводы и ЛЭП действительно на особом счету у налоговиков.

В данном деле примечательно то, насколько качественно к вопросу подошел суд и эксперты, которым было поручено разграничить спорные ОС на неразрывно связанные и отделимые от магистрального газопровода. Требования компании были частично удовлетворены: ряд объектов подпадал под льготу, но некоторые в процессе перекачки не участвовали.

Отдельно выделим рассуждение суда о том, обладает ли критерием "магистральности" ответвление газопровода, проведенное по дну Волги к крупнейшему потребителю компании. Суд признал, что постройка это серьезная. Но, с технической точки зрения, даже намертво приваренный отвод - это не сам трубопровод.

Международное налогообложение

Долой отчетность! Госдума в 3-ем чтении приняла закон, согласно которому россияне с 01.01.2020 могут не отчитываться перед ФНС за счета, открытые в банках, расположенных на территории ОЭСР и ФАТФ, если общая сумма движений по счету за год (либо остаток на счете) не превышают 600 тыс. рублей.

МЭР планирует упростить процесс переезда иностранной компании в РФ. Законопроект предполагает предлагает исключить требование ‎об обязательном членстве государства, в котором зарегистрировано юрлицо, в ФАФТ или МАНИВЭЛ, для его редомициляции.

При выплате дохода в адрес иностранной компании не забывайте об обязанностях налогового агента. Налогоплательщик при выплате процентов по займу в адрес литовской компании не удерживал налог в РФ, считая, что такие доходы в РФ не облагаются.

Суд, поддерживая доводы инспекции, указал, что такое необычное прочтение противоречит буквальному тексту ст.11 СОИДН. Проценты необходимо облагать в РФ по ставке 10%.

Поручительство влияет на правила тонкой капитализации. Налогоплательщик получил займы на строительство морского порта от сестринских компаний и от российского банка, поручителем по которым выступила "бабушка". Предельные проценты рассчитывал отдельно по каждому договору займа.

Однако налоговики посчитали соотношение долга к капиталу по совокупности, поскольку поручитель, по их мнению, контролировал Общество. В расчет попала и задолженность от независимого Банка. Суд поддержал такой расчет.