Обзор налоговых новостей, судебной практики и законопроектов (Taxadvisor Weekly №30)

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Развитие бизнеса на Курилах и налоговые льготы - новая идея Правительства РФ. До 16 августа МЭР, Минвостокразвития и правительство Сахалинской области должны придумать, как стимулировать развитие бизнеса. Премьер указал, что ведомства должны предложить специальные инструменты активизации бизнеса, в том числе - меры налогового стимулирования.

ФНС выпустила письмо про разграничение движимого и недвижимого имущества. В тексте прослеживается, что служба несколько опасается давать четкий критерий как-то иначе, чем он определен в законодательстве. ФНС ограничивается указанием на деление по остаточному принципу: недвижка - это то, что соответствующим образом поименовано в ГК. Соответственно, все остальное - недвижка. Служба советует подсматривать в ТР о безопасности зданий и соответствующий классификатор: там выделены критерии для недвижки - запись в ЕГРН и неразрывная связь с землей.

Минфин предлагает передать на аутсорсинг непрофильные функции министерств. Ведомство недовольно тем, что функции министерств дублируются. Из-за этого растет штат, нагрузка и самое главное - расходуются бюджетные средства. В то время как бухгалтерские функции на себя может взять, например, казначейство или компания на аутсорсинге. Для выполнения задачи Минфин предлагает ввести специальный реестр функций федеральных органов власти, в котором будет содержаться закрытый перечень полномочий.

Почему акциз на газировку - плохая идея.Исследования показывают, что внедрение акциза на сладкие напитки не позволит сократить потребление сахара среди населения. Вопрос в том, чего власти хотят добиться путем введения акциза. Если основная цель - увеличить доходы бюджета, то это позволит получить до 65 млрд рублей за три года, против заявленных чиновниками 80 млрд. В части снижения потребления ситуация несколько хуже: международный опыт показывает, что введение налога не влияет на снижение потребления. Интересно, что сам Минфин такую цель не ставил: в интервью он сообщил, что вопросами здравоохранения занимается Минздрав.

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Судебная практика

СКЭС рассмотрит вопрос о последствиях по НДС при выявлении дробления. Внимание высшей судебной инстанции привлекли не сами обстоятельства, на основании которых налоговики и суды пришли к выводу о злоупотреблении спецрежимами. Однако "чек-лист" по установлению такой схемы можно дополнить еще одним пунктом.

Предприниматель перепродавала бензин через АЗС. Обнаружив, что дела идут слишком хорошо, и превышение предельного объема выручки становится все более вероятным, бизнес-леди заключила договор аренды здания АЗС с сыном, а затем - с сестрой.

Поначалу суд удовлетворился объяснением ИП, почему дробления в такой модели нет. Однако в апелляции, равно как и Верховным Суде, посчитали, что предприниматель все же намеренно избегала превышения лимита по выручке. В частности, стороны договора аренды не провели инвентаризацию передаваемой заправки и запасов топлива. Якобы, независимые предприниматели так не поступают.

СКЭС же в деталях дробления разбираться не будет. Судьи обратили внимание на доводы предпринимателя о том, что инспекция не могла доначислять НДС, изначально не выставленный при реализации. Посмотрим, решит ли коллегия выделить НДС по расчетной ставке.

Региональную льготу можно применять, если имущество передано дочерней компании. Организация использовала льготу по налогу на имущество, установленную законом Калужской области.

Инвестиционный проект реализовывался в соответствии с графиком, капитальные вложения были сделаны в необходимом объеме. Однако компания допустила досадную ошибку - закупленное оборудование для реализации проекта организация частично передала в аренду.

По мнению Верховного Суда, не любая передача во временное пользование означала бы для компании утрату права на льготу. Так, если бы арендатором была дочерняя организация или обособленное подразделение, нарушение бы отсутствовало.

Поскольку в рассмотренном случае оборудование использовалось независимой компанией, победа была отдана налоговикам.

Не стоит дожидаться приговора, чтобы обжаловать решение УФНС. В результате проверки у компании была выявлена недоимка. Оценивая шансы на успех, компания решила даже не обжаловать доначисление в управление ФНС.

Однако когда все сроки уже были пропущены, возникли новые обстоятельства - вступил в силу приговор в отношении должностного лица компании. Преюдициальную силу получил вывод, что налоговые злоупотребления были совершены для личного обогащения, а не в интересах бизнеса.

Вооружившись приговором, компания подала жалобу в УФНС, которую последнее оставило без рассмотрения.

Затем последовало обращение в суд и просьба рассмотреть дело по вновь открывшимся обстоятельствам.

Суды маневр компании не оценили. Во-первых, дело не рассматривалось, чтобы его «вновь открывать». Во-вторых, закон вообще не предполагает такой порядок обжалования ненормативных актов.

Международное налогообложение

ФНС обновила форму уведомления об участии в иностранной организации. Минюст России зарегистрировал очередной приказ ФНС России, который утверждает новую форму, формат, порядок заполнения и представления в электронной форме таких уведомлений.

Минфин предлагает изменить правила вывода капитала из РФ. Минфин предлагает в проекте "Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020–2022 гг.": применять льготную ставку только в том случае, если деньги окажутся у российского резидента в течение 180 дней после их зачисления на счет промежуточной компании. Сумма должна вернуться полностью, уточняет федеральный чиновник.

ВС РФ разберется с природой инвестиций через займы и дивиденды. Налогоплательщик самостоятельно определял задолженность перед иностранными аффилированными компаниями как контролируемую и не учитывал в составе расходов. Налоговая инспекция установила, что обязательства по договорам займа были зачтены в счет обязательств материнской компании перед налогоплательщиком, а, следовательно, налогоплательщик фактически уплатил проценты по контролируемой задолженности. Суды, поддержали выводы налогового органа. Однако судья ВС РФ посчитала доводы налогоплательщика о правовой природе внесения вклада в имущество, как инвестиции, не приводящей к возникновению экономического дохода у материнской компании, заслуживающими внимания и передала жалобу на рассмотрение в Экономической коллегии ВС РФ.

Компания-кошелек не может быть ФПД. Налоговая инспекция установила, что у налогоплательщика существовала контролируемая задолженность перед иностранной компанией, которая являлась «кошельком». Налоговая инспекция выяснила, что фактическим получателем доходов являлась материнская компания, которая принимала все решения по перераспределению денежных доходов в рамках группы компаний и применила к сверхнормативным процентам соответствующую ставку СИДН между РФ и страной резидентства материнской компании. Кроме того, налоговая инспекция, пользуясь поддержкой суда, при расчете налоговых обязательств учла, что налогоплательщик неправомерно применил коэффициент для лизинговой компании, в то время как последним осуществлялась и иная от лизинга деятельность.