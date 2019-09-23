Обзор налоговых новостей, судебной практики и законопроектов (Taxadvisor Weekly №36)

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144 страницы изменений в НК РФ приняты. О содержании поправок на ранних стадиях мы уже писали в Алерте. В итоговой версии изменили многое. Из сюрпризов, похоже, вся недвижимость будет облагаться по кадастровой стоимости. Налоговики получат залог в банкротстве, а остальные кредиторы - только веру в светлое будущее. Более подробный анализ ждите в ближайшее время.

Единый НК для России и Белоруссии будет создан в рамках программы строительства Союзного государства. Программу пока не раскрывают публично, хотя и сообщают, что договор уже парафирован. План - принять к 1 апреля 2021 года единый НК. Однако на практике остается много вопросов, в частности, как будут приниматься поправки в законы и что делать, если толкование единых норм будет разниться в двух юрисдикциях.

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ЦБ поддерживает идею блокировать личные счета ИП в автоматическом режиме. Банк исходит из ст. 24 ГК, в соответствии с которой предприниматель обязуется отвечать по обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Регулятор констатирует, что к его компетенции не относится разъяснение Минфину ГК и НК. Блокировки ЦБ посчитал правомерными, поскольку это прямо следует из кодексов. Тем не менее, ЦБ указал, что на личных счетах могут присутствовать средства, которые, в силу социальных ограничений, не могут быть заблокированы. Регулятор призвал банки не забывать про это.

Фискальные данные попали в открытый доступ. 14 млн. записей о гражданах и организациях утекли в сеть 9 сентября и пробыли в доступе три дня. Причем открытыми стали как общедоступные данные (ИНН, наименования, адреса), так и персональная и коммерческая информация (электронные адреса, телефоны представителей, цены, ассортимент, сделки). ФНС считает, что всему виной хакерская атака на оператора фискальных данных "Дримкас". ОФД проблемы на своей стороне не отрицает, но упрекает СМИ в сильном искажении фактов.

Минфин намерен смягчить ответственность за нарушения валютного законодательства. В первую очередь, ведомство предлагает снизить штрафы по ст. 15.25 КоАП. Конкретных цифр Минфин не называет, но хочет, чтобы снижение штраф было существенным. Следующим этапом станет отмена ст. 193 и 193.1 УК РФ, поскольку при совершении соответствующих деяний отсутствует главный признак для квалификации их в качестве преступлений - общественная опасность. Однако для декриминализации валютных операций придется вносить поправки в ст. 174 и 174.1 УК РФ. Поправки будут предусматривать назначение уголовного наказания в случае, если денежные средства будут переведены с использованием документов, содержащих недостоверные сведения об основаниях, целях или назначении перевода.

Судебная практика

ФНС следует быть осторожнее в выражениях. Организация направляла в ФНС России обращения с просьбой истолковать положения НК о мероприятиях налогового контроля: каков перечень лиц, у которых можно проводить осмотры, выемки и допросы.

ФНС письмом направило ответ. Официально этот документ не публиковался и нижестоящим инспекциям в качестве инструкции не направлялся.

Однако письмо каким-то образом оказалось в УФНС по Республике Тыва и было применено в отношении "постороннего" предпринимателя. Спор возник из-за того, что в разъяснении содержалась опасная формулировка: якобы, контроль можно проводить "в отношении контрагентов проверяемого налогоплательщика, а также третьих лиц - участников сделки". Вооружившись именно этой фразой, инспекция и провела у предпринимателя осмотр. Руководитель управления по жалобе бизнесмена на незаконные действия отказал, сославшись на спорное письмо.

Верховный Суд, сначала в статусе первой инстанции, а затем и в лице апелляционной коллегии признал правоту ИП. Да, издано письмо как информационное, но из-за вертикали налоговых органов может иметь обязательную силу - свидетельством чего и является данное дело.

ВС РФ подтвердил, что налоговики не могут проводить осмотры помещений контрагентов налогоплательщика и иных третьих лиц, если проверяемое лицо не использует эти помещения.

Подача заявления о корректировке таможенной стоимости в конце отведенного срока грозит проблемами. Производитель сельхозтехники в 2014 году ввез в Россию оборудование и надлежащим образом его задекларировал.

Спустя 3 года обнаружилось, что таможенная стоимость в 143 декларациях была указана неверно, и за этим открытием последовало заявление об изменении таможенных декларации и о возврате излишне уплаченных пошлин.

Бюрократия продемонстрировала свои не лучшие стороны сразу после подачи заявления. Проблема состояла в том, что компания обратилась на тот же таможенный пост, который принимал решение о выпуске товара. ФТС своим приказом запрещает такое совмещение полномочий.

По этой причине заявление компании было переадресовано в центральную акцизную таможню. Последнюю же не устроил пакет подтверждающих документов. Вдобавок, прежде чем возвращать пошлины, надо удостовериться, что сведения в таможенной декларации действительно надо менять. Таких сведений, которые бы подтверждали обоснованность исправлений, компания не представила.

В результате таможня отказала в изменении 53 деклараций, а еще по 90 признала срок на подачу пропущенным. Суды трех инстанций нарушений не увидели.

Тем не менее, проблемой озадачился Верховный Суд. Момент с пропуском срока здесь тонкий. Если таможня запрашивает дополнительные документы для анализа уже после ответа на заявление, который дан в законные 30-дневные рамки, будет ли это мероприятием таможенного контроля? Если так, то как быть с трехлетним ограничением на проведение таких мероприятий? На эти вопросы будет отвечать СКЭС.

СКЭС разберется, как правильно рассчитывать проценты за просрочку возврата переплаты. Компания арендовала помещение и сдавала его в субаренду. Полученный доход облагался по УСН, а налог был полностью уплачен в бюджет в 2012 году. Инспекция навестила арендодателя и установила, что прослойка между ним и конечными нанимателями на самом деле бизнес не ведет, и вся арендная плата была включена в базу по налогу на прибыль.

Арендодатель отмены решения в судах не добился, о чем уведомил компанию. Последняя, раз уж дохода она никогда не получала, обратилась в налоговую за возвратом переплаты. Инспекция отказала, сославшись на то, что срок пропущен - налог платился в 2012, а на дворе был 2017 год. Однако суд признал правоту за компанией, она ведь узнала о переплате только из решения по спору своего арендодателя.

Почувствовав уверенность, компания обратилась еще и за процентами, ведь вернуть переплату налоговики добровольно отказались, пришлось мотивировать их исполнительным листом.

Но уже в этой части спора суды доводы компании не восприняли. Якобы, срок, за который надо начислять проценты, нельзя считать от даты ответа на заявление компании о возврате: инспекция ведь ограничена Бюджетным кодексом, а он не предполагает, что любые решения судов налоговая должна исполнять. Сначала нужно принести исполнительный лист в казначейство, а там уже и возврат будет.

Коллегии предстоит разобраться, как же правильно исчислять срок для расчета процентов, и действительно ли инспекции связаны БК по рукам и ногам.

Решая, в какую амортизационную группу относить оборудование, нельзя ориентироваться только на срок службы.

Компания купила 4 дегазационные установки для своих шахт. Они нужны, чтобы откачивать опасную смесь воздуха и метана. Выбрать правильную амортизационную группу оказалось не так уж просто. В классификаторе основных фондов такой вид оборудования отдельно не поименован. Компания приняла решение на основе основного механизма установок - вакуумных агрегатов, и отнесла их к 3 группе с СПИ в 3 года.

Проверяющие решили иначе. Оборудование на фундаменте - это, непременно, здание. Вдобавок, с завода-изготовителя инспекции ответили, что при должном и своевременном обслуживании срок службы может составлять до 15 лет. Налоговики этот срок и взяли.

Суд назначил экспертизу. На изучение был вынесен вопрос, к какой же все-таки группе отнести спорные установки. К слову, ответ производителя о сроке службы экспертам не передавался для сохранения объективности. Инспекция такое решение суда оспорила, но определение было оставлено в силе.

Эксперты заняли среднюю позицию. Они решили, что правильной будет 4 группа с СПИ 5-7 лет. Компания настолько прониклась выводами специалистов, что уточнила требования из расчета СПИ в 6 лет. А вот инспекция так и стояла на своем. Суд основал решение на заключении экспертов и удовлетворил требования в уточненной части.

Международное налогообложение

Россия отказалась от обмена информацией с Британией в автоматическом режиме. Это решение - ответ иностранным коллегам. В марте этого года Великобритания без объяснения причин исключила Россию из списка и не будет передавать данные за 2018 год.

Важно помнить, что россияне, у которых в королевстве открыты счета, с 2020 года утратят право на более комфортный режим валютных операций.

ОЭCР ухудшила прогноз по росту экономики России. Из сентябрьского доклада ОЭСР следует, что наша экономика не будет существенно наращивать темпы роста. По подсчетам организации, прирост ВВП России в 2019 году составит 0,9%, а в 2020 — 1,6%.

ВС РФ поставил точку в деле "Полимертепло". Компании отказано в передаче дела на рассмотрение в СКЭС ВС РФ. Суды не признал за кипрским участником компании фактическое право на выплаченные дивиденды. Причина - их транзит дальше по цепочке учредителей в экзотическую юрисдикцию Сент-Винсент и Гренадины и отсутствие у конечного получателя реальной деятельности.

Компания, оспаривая такой подход, отмечала, что киприоты все же имели право распоряжаться доходом. Российские дивиденды были направлены на приобретение британской трубной компании, владеющей тремя заводами в Великобритании. Вдобавок, из тех же дивидендов оплачивались юридические и аудиторские услуги, выплачивались зарплаты и платились налоги.

Кроме того, судам была представлена информация от налоговых органов Кипра, согласно которой с 2008 по 2012 кипрская компания разрабатывала технологии упрочения труб. Чем не самостоятельная предпринимательская деятельность? Тем не менее, исследовав отчетность компании, инспекция и суды пришли к выводу, что деятельность фактически не велась. Суд склонился в сторону налоговиков.