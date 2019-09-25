Как Верховный суд поставил под удар налоговую амнистию

Летом 2019 года проект постановления пленума Верховного суда «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления» вызвал такую бурную реакцию представителей бизнеса и специалистов в области налогового права, что его принятие было отложено на осень. Главная претензия к документу: ВС предполагает признать уклонение от уплаты налогов длящимся преступлением, которое продолжается до момента погашения (взыскания) недоимки, что фактически означает отмену сроков давности по таким деяниям. Если недоимка не погашена, привлекать к уголовной ответственности можно будет хоть через 20 лет с момента истечения срока уплаты налога. Получаем дамоклов меч неограниченного срока действия.

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Уже было сформулировано немало аргументов против этого решения, однако картина последствий его принятия будет неполной, если не принять во внимание еще один факт.

Забытые гарантии

Понятие «длящееся преступление» раскрыто в очень старом, но действующем постановлении пленума Верховного суда СССР от 4 марта 1929 года «Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям». Пленум указал, что амнистия применяется к тем длящимся преступлениям, которые окончились до ее издания. К длящимся же преступлениям, продолжавшимся после начала амнистии, таковая не применяется.

А ведь у нас сейчас в самом разгаре третий этап амнистии капиталов или подачи специальных деклараций в рамках закона «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (№ 140-ФЗ). Это добровольное декларирование называют еще и президентской амнистией, поскольку инициатива о ее проведении появилась в послании президента Федеральному собранию в декабре 2014 года.

Правда, в юридическом смысле это не совсем классическая амнистия. Классическая амнистия объявляется Государственной думой и, как указывает Конституционный суд, «является актом милосердия, проявлением гуманизма, великодушия государства по отношению к гражданам, преступившим уголовный закон».

Амнистия капиталов, в отличие от классической амнистии, нацелена прежде всего на раскрытие перед государством информации о том, какие активы, принадлежащие российским резидентам, находятся за пределами России. Раскрытие осуществлялось в обмен на освобождение от ответственности. По данным российского Минфина, на первом и втором этапах амнистии капиталов было подано 19 тыс. специальных деклараций, в том числе в рамках первого этапа около 2,5 тыс.

Однако амнистия капиталов предусматривала ряд гарантий в уголовно-правой сфере, которые касаются в том числе и налоговых преступлений. Как раз в этой части она и может сравниваться с классической амнистией. В зависимости от этапа амнистии при декларировании зарубежных счетов, активов, контролируемых иностранных компаний (КИК), декларанту предоставляется освобождение от ответственности за уголовно-правовые деяния, совершенные:

до 1 января 2015 года — первый этап амнистии;

до 1 января 2018 года — второй этап амнистии;

до 1 января 2019 года — третий этап амнистии.

Очевидно, авторы президентской амнистии исходили из того, что налоговые преступления не являются длящимися. Ведь для получения таких гарантий не требовалось погашения налоговых долгов. Более того, по условиям амнистии такая недоимка не может быть принудительно взыскана, для чего ст. 45 Налогового кодекса была дополнена специальными положениями.

Простить и обмануть

Давайте посмотрим, что будет с амнистией капиталов, если резко изменить координаты и начать относиться к налоговым преступлениям как длящимся.

Тезис № 1. Гарантии в виде освобождения от уголовной ответственности распространяются только на тех, кто до упомянутых дедлайнов погасил недоимку. Если налоговому органу известно о недоимке, то он уже ее сам обнаружил и запустил механизм взыскания. Тогда нет гарантий для такого лица, ибо декларацию нужно было подать до обнаружения недоимки.

Если же налоговики еще не обнаружили налоговый долг и наш декларант погасил его, то амнистия и не нужна декларанту, ибо он все добровольно погасил в рамках обычных процедур по Налоговому кодексу. Эти стандартные процедуры также предусматривают отсутствие какой-либо ответственности, в том числе и уголовной. Так что идея амнистии сразу трещит по швам.

Тезис № 2. Получилось, что участники налоговой амнистии должны были обладать экстрасенсорными способностями. Закон об амнистии капиталов приняли в июне 2015 года, а окончить преступное деяние (погасить недоимку) нужно было до 1 января 2015-го. То есть целевая аудитория амнистии — люди, которые в 2014 году знали, что через год будет принят такой закон? Если ответ положительный, то это самое масштабное шоу экстрасенсов в мировой истории.

Тезис № 3. Все участники амнистии окажутся попросту обмануты. В случае принятия нормы о длящихся преступлениях никакие гарантии им уже не будут положены. Почему? Эти деяния не являются совершенными (оконченными) до начала 2015, 2018 или 2019 года, они все еще длятся, пока не погашена задолженность по налогам. Строго говоря, такие люди признались в наличии налоговой недоимки и даже представили документальные доказательства своих преступлений. Вряд ли нужно объяснять, какие последствия наступят для таких декларантов. Уголовное дело открывать можно сразу.

Возможно, судьбы этих декларантов и не волнуют тех, кто выступает за признание налоговых преступления длящимися. В июне на первом обсуждении проекта постановления ВС за признание налоговых преступлений длящимися выступали и представители судейского сообщества, и сотрудники прокуратуры, и налоговики. Однако как тогда быть с предложенным инициатором «президентской» амнистии принципом ее проведения: «…если человек легализует свои средства и имущество в России, он получит твердые правовые гарантии, … что он не столкнется с уголовным или административным преследованием и к нему не будет вопросов со стороны налоговых служб и правоохранительных органов». Есть ощущение, что авторы проекта не поняли эту логику. Но время для исправления ошибки пока есть.

Автор:Алексей Яковлев, Адвокат, руководитель налоговой практики Taxadvisor

Источник: впервые опубликовано на РБК.

Фото: chuttersnap