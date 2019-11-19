GutenTax - налоговый подкаст у вас кармане!

Мы рады сообщить, что команда Taxadvisor 🛫запустила подкаст🎤 о налогах 🔥🔥Guten Tax! 🔥🔥 Каждую неделю мы рассказываем простым языком о важных налоговых событиях. Но не только!

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Были бы очень признательны за обратную связь. Ведь для нас этот подкаст - эксперимент. Пишите нам здесь в комментариях или на info@taxadvisor.ru.

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