GutenTax - налоговый подкаст у вас кармане!

Мы рады сообщить, что команда Taxadvisor 🛫запустила подкаст🎤 о налогах 🔥🔥Guten Tax! 🔥🔥 Каждую неделю мы рассказываем простым языком о важных налоговых событиях. Но не только!
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Были бы очень признательны за обратную связь. Ведь для нас этот подкаст - эксперимент. Пишите нам здесь в комментариях или на info@taxadvisor.ru.
🎧 Где нас слушать?
- [itunes] (https://podcasts.apple.com/…/gutentax-%D0%BE-%…/id1486313763)
- [soundcloud] (https://soundcloud.com/guten-tax)
- [Яндекс.Музыка] (https://music.yandex.ru/album/9194265)
- [SimpleCast](https://gutentax.simplecast.com/)
- [Google Podcasts] (https://podcasts.google.com/…)
- [Вконтакте] (https://vk.com/podcasts-188508216)
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