Клерк.Ру
Taxadvisor

GutenTax - налоговый подкаст у вас кармане!

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Мы рады сообщить, что команда Taxadvisor 🛫запустила подкаст🎤 о налогах 🔥🔥Guten Tax! 🔥🔥 Каждую неделю мы рассказываем простым языком о важных налоговых событиях. Но не только!

Послушайте последний выпуск:

Предыдущие выпуски

Были бы очень признательны за обратную связь. Ведь для нас этот подкаст - эксперимент. Пишите нам здесь в комментариях или на info@taxadvisor.ru.

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Taxadvisor

Компания TAXADVISOR образована опытными налоговыми юристами и консультантами и специализируется на предоставлении высококачественных услуг в области налогов.

http://blog.taxadvisor.ru/