Guten Tax: Конец срокам давности по налоговым преступлениям? Разбираем Пленум ВС РФ

keshka Я верю в честность ПрезидентаИ в неподкупность постовых,В заботу банка о клиентах…В русалок верю,... Пенсионный возраст к 2024 году снизят?

бух2007 необходимость в декларации зависит не от того, сдавалась ли она раньше, а от того, вернул ли рабо... Когда можно идти в налоговую инспекцию за вычетом?

id39924626 Я согласна с недовольством по поводу источников пособий на 2 ребенка!не справедливо получается! ... Новые пособия на детей до 3 лет: чем недовольны родители

Нона Соменкова Я дёрьмо почему не маркируют? Готовятся маркировать воду

маруся_муся поздравляю вас, соврамши (с)На почте пенсии платят по платежным ведомостям, программа оператору к... ПФР пообещал двойные пенсии перед Новым годом

AAMihaylova Вчера была на почте, так там объявили, что программа банка, через которую производят выплаты, не ... ПФР пообещал двойные пенсии перед Новым годом

Старый ворчун за счет дополнительных расходов на маркировку - это сильно.... Готовятся маркировать воду

Старый ворчун Контора хочет читать все ваши исходящие документы и править их по своему усмотрению с последующей... Законопроект об электронной подписи прошел второе чтение

hub Всё, что люди хотели - это просто 1 (одна) КЭП для всего - для банков, для отчетов, для госуслуг,... Законопроект об электронной подписи прошел второе чтение

hub Пробежался по поправкам... Это "п...ц" какой-то... Само понятие ЭЦП и "безопасность" дискредитиро... Законопроект об электронной подписи прошел второе чтение

Над.К Так вы можете сами его почитать. Ссылка есть в новости Законопроект об электронной подписи прошел второе чтение

mr_chronos Так сказать - сделать воду прозрачной Готовятся маркировать воду

ИП Пупкин Да закон по сути переопределил (если можно так выразиться) саму КЭП. Теперь это не КЭП в понимани... Законопроект об электронной подписи прошел второе чтение

SBIS_MO очевидно на переходный период. Остальные станут недоосободоверенными агентами.НУ и маразм про 2 Э... Законопроект об электронной подписи прошел второе чтение

Ali Т.е. теперь налоговая будет сама выпускать ЭЦП и сама же подписывать этой ЭЦП декларации за оргни... Законопроект об электронной подписи прошел второе чтение

Светлана Ижевск Дочь выросла и стала бухгалтером. Сын еще мал. А муж регулярно бегает в ПФР - занимает электронн... Бухгалтеры пользуются детским трудом

Вислоухая Зачем такой обманывающий заголовок? Они получат обычные пенсии, одну декабрьскую и одну январскую... ПФР пообещал двойные пенсии перед Новым годом

kgooooir Ну если Вы никогда декларации на вычет не подавали, тогда да, только уведомление.А вот если до эт... Когда можно идти в налоговую инспекцию за вычетом?

бух2007 зачем нужна декларация, если вычет человек получает исключительно у работодателя по уведомлению?... Когда можно идти в налоговую инспекцию за вычетом?

Buh Lo У меня супруг на подработке был, когда по пустышке в соседнем регионе нужно было на бумаге отчеты... Бухгалтеры пользуются детским трудом

alex1995 Вы будто гвоздь вбили, все "выхода" нет из ситуации!На самом деле в моей практике уже одно появле... Главный бухгалтер против решений генерального директора

kgooooir Уведомление действительно только у одного работодателя. При этом сдается декларация за предыдущи... Когда можно идти в налоговую инспекцию за вычетом?