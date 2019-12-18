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Guten Tax: Конец срокам давности по налоговым преступлениям? Разбираем Пленум ВС РФ

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Пленум по налоговым преступлениям принят. Теперь налоговые преступления - длящиеся? А сроки давности отменили? Налогоплательщики теперь могут погасить недоимку прямо в зале судебного заседания? На эти и други вопросы отвечают гости студии Партнер компании Taxadvisor Алексей Яковлев и адвокат Игорь Семянов. 🔊 GutenTax выходит еженедельно. Подписывайтесь на подкаст в Apple Podcasts, Яндекс.Музыке, Simplecast, Вконтакте, Soundcloud. Смотрите нас на Vimeo и YouTube.