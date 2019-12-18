Guten Tax: Конец срокам давности по налоговым преступлениям? Разбираем Пленум ВС РФ

да уж куда уж нам, малоимущим, до производительности труда богатых. ковыряемся что-то, ковыряемся...
Я верю в честность ПрезидентаИ в неподкупность постовых,В заботу банка о клиентах…В русалок верю,...
необходимость в декларации зависит не от того, сдавалась ли она раньше, а от того, вернул ли рабо...
Добрый вечер! Могли бы Вы и мне помочь' пожалуйста?
Я согласна с недовольством по поводу источников пособий на 2 ребенка!не справедливо получается! ...
Я дёрьмо почему не маркируют?
поздравляю вас, соврамши (с)На почте пенсии платят по платежным ведомостям, программа оператору к...
Вчера была на почте, так там объявили, что программа банка, через которую производят выплаты, не ...
Вот тут https://beru.ru/product/zvonok-s-knopkoi-navigator-ndb-a-dc01-1v1-wh-elektronnyi-besprovo...
полагаю, что декабрьскую уже все (или почти все) получили....
за счет дополнительных расходов на маркировку - это сильно....
Контора хочет читать все ваши исходящие документы и править их по своему усмотрению с последующей...
... еще есть пошлины за все - за выдачу паспорта, водительского удостоверения, загранпаспорта... ...
Всё, что люди хотели - это просто 1 (одна) КЭП для всего - для банков, для отчетов, для госуслуг,...
Пробежался по поправкам... Это "п...ц" какой-то... Само понятие ЭЦП и "безопасность" дискредитиро...
Так вы можете сами его почитать. Ссылка есть в новости
Так сказать - сделать воду прозрачной
Да закон по сути переопределил (если можно так выразиться) саму КЭП. Теперь это не КЭП в понимани...
очевидно на переходный период. Остальные станут недоосободоверенными агентами.НУ и маразм про 2 Э...
Че правда? Интересно в чем причина?
Т.е. теперь налоговая будет сама выпускать ЭЦП и сама же подписывать этой ЭЦП декларации за оргни...
А зачем сотрудников информировать? Кто хочет получать вычет, предлагаю самим по итогам года декла...
Дочь выросла и стала бухгалтером. Сын еще мал. А муж регулярно бегает в ПФР - занимает электронн...
Зачем такой обманывающий заголовок? Они получат обычные пенсии, одну декабрьскую и одну январскую...
Ну если Вы никогда декларации на вычет не подавали, тогда да, только уведомление.А вот если до эт...
зачем нужна декларация, если вычет человек получает исключительно у работодателя по уведомлению?...
У меня супруг на подработке был, когда по пустышке в соседнем регионе нужно было на бумаге отчеты...
Вы будто гвоздь вбили, все "выхода" нет из ситуации!На самом деле в моей практике уже одно появле...
Может скрытую рекламу в другом месте напишешь?
Уведомление действительно только у одного работодателя. При этом сдается декларация за предыдущи...
при установке антивируса-вы закачиваете вирусы-факт!
Я так понимаю, речь идет про документы и надо ли идти в налоговую за новым уведомлением для новог...