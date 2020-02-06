Налоговые итоги 2019 года и ожидания года 2020

Подкаст Guten Tax, выпуск 9

Чем ознаменовался 2019 год в налоговой сфере? Какие тенденции уловил бизнес? Может ли ФНС проигрывать 100% дел? Обсуждаем самое интересное и самое бестолковое решение суда. Гости студии партнеры юридической компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин и Алексей Яковлев делятся воспоминаниями о налоговых событиях ушедшего года, выбирают "слово года" в налогах и делятся ожиданиями от года 2020.

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