Что изменила статья 54.1? Подводим трехлетние итоги

Что изменило введение статьи 54.1 в Налоговом кодексе? Что не удалось налоговикам и как налогоплательщики живут в новой реальности?

Побеседовали об этом с руководителем ГК «Налоги и финансовое право» Аркадием Брызгалиным.

Вели беседу партнеры юридической компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин и Алексей Яковлев.

Внутри видео:

Выездной выпуск — 0:05 — 1:08

Что лежит в основе 54.1 и как её принимали? — 1:09 — 4:50

Что такое 54.1 для налогоплательщика? — 4:51 — 9:56

Что не удалось в статье 54.1? — 9:57 — 14:22

Налоговая реконструкция и 54.1 — 14:23 — 18:40

Новая терминология и карательный характер 54.1 — 18:40 — 25:29

Как можно было улучшить процесс введения 54.1? — 26:00 — 28:16

Суды избегают 54.1, но появились первые «ласточки» — дело Кузбассконсервмолоко — (clck.ru/Pnqrt) — 28:18 — 34:40

Мотивация проверяющего — 34:41 — 42:12

Куда пойдет практика по 54.1? — 42:13 — 46:35