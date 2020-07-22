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Taxadvisor

Что изменила статья 54.1? Подводим трехлетние итоги

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Что изменило введение статьи 54.1 в Налоговом кодексе? Что не удалось налоговикам и как налогоплательщики живут в новой реальности?

Побеседовали об этом с руководителем ГК «Налоги и финансовое право» Аркадием Брызгалиным.

Вели беседу партнеры юридической компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин и Алексей Яковлев.

Внутри видео:

  • Выездной выпуск — 0:05 — 1:08
  • Что лежит в основе 54.1 и как её принимали? — 1:09 — 4:50
  • Что такое 54.1 для налогоплательщика? — 4:51 — 9:56
  • Что не удалось в статье 54.1? — 9:57 — 14:22
  • Налоговая реконструкция и 54.1 — 14:23 — 18:40
  • Новая терминология и карательный характер 54.1 — 18:40 — 25:29
  • Как можно было улучшить процесс введения 54.1? — 26:00 — 28:16
  • Суды избегают 54.1, но появились первые «ласточки» — дело Кузбассконсервмолоко — (clck.ru/Pnqrt) — 28:18 — 34:40
  • Мотивация проверяющего — 34:41 — 42:12
  • Куда пойдет практика по 54.1? — 42:13 — 46:35

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