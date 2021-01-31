Налоговые стратегии 2021

25 января команда Taxadvisor расскажет о последних тенденциях в применении налогового законодательства и их влиянии на бизнес в 2021 году. Обсудим с вами изменения в налогообложении с 2021 года. Разработанная нами программа будет интересна финансовым директорам, главным бухгалтерам, руководителям налоговых и юридических департаментов крупного и среднего бизнеса.

Цель нашего мероприятия — дать понимание, какие налоговые стратегии будут работать в 2021 году.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

Программа

Понедельник, 25 января

10.00-11.30 Сессия № 1: Обзор важных изменений по налогам

Прогрессивный НДФЛ: что нужно знать налоговым агентам?

Изменения в области КИК: какие подводные камни можно встретить, решив воспользоваться новыми льготами?

Пересмотр Соглашений с Кипром и другими юрисдикциями: какие возможности для применения пониженных ставок остались?

Отмена сквозного подхода с 2024 года и льготы для иностранных компаний, признавших себя налоговыми резидентами РФ.

ИТ-маневр: как понять, что написано в Налоговом кодексе и применить это к себе? Расширение права на вычет по НДС для ИТ-отрасли

Изменения по налогу на прибыль в области внутригруппового финансирования: как теперь можно давать и забирать деньги? Признание вклада в имущество инвестицией и расходом.

11:45 — 13:15 Сессия № 2 Налоговая практика 2020 года, которая повлияет на будущее