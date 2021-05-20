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Персональные данные: «Большой Брат» следит?

Для рубрики Общество. Люди. События
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Многие из нас попадали в такую ситуацию: мы оставляем где-то свой номер телефона и заявку на кредит, и нам начинают названивать какие-то совершенно незнакомые люди и предлагать вложить деньги во всякие финансовые пирамиды. Создается ощущение, что наши персональные данные свободно гуляют по интернету, и никак не защищены. Так ли это? И можно ли спрятаться от «Большого Брата»? На эту тему мы поговорили с адвокатом в сфере киберправа, партнером юридической фирмы Digital Rights Center Саркисом Дарбиняном и управляющим партнером юридической компании Taxadvisor Дмитрием Костальгиным.

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Внутри выпуска:

0:00 — 01:05 — приветствие

1:06 — 5:50 — что такое персональные данные?

5:51 — 9:27 — зачем защищать персональные данные?

9:28 — 14:41 — законодательство о защите персональных данных в РФ недостаточно

14:42 — 26:18 — госорганы — источники утечки персональных данных?

26:19 — 27:29 — можно ограничить распространение персональных данных?

27:30 — 29:20 — должны ли органы регулировать правила обработки персональных данных?

29:21 −23:56 — законодательство о персональных данных приведет к оттоку криптоинвесторов?

33:57 — как защитить свои данные

 

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