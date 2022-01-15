Практика применения статьи 54.1 НК и тренды в налогообложении 2022: видео-спецвыпуск

Команда Taxadvisor в большом выпуске подводит итоги ушедшего 2021 года и указывает на налоговые тренды 2022 года, а также дает практические рекомендации для бизнеса и налоговой.

В выпуске поговорим на актуальные темы. Практика применения статьи 54.1 НК РФ — что уже было сделано и что учесть в будущем. Стоит ли вступать в «Налоговые Хартии» и пользоваться налоговыми оговорками? Как и кто может воспользоваться IT-маневром? Как разграничить движимое и недвижимое имущество? Как изменится процедура взыскания налогов?

Эти вопросы разобрали управляющие партнеры Дмитрий Костальгин и Александра Алексеева, партнер Алексей Яковлев и руководитель налоговой практики юридической компании Taxadvisor Виктор Андреев.

Внутри выпуска: 0:00 — 01:05 — Приветствие 01:06 — 13:51 — Письмо по 54.1 НК: впечатления и тренды будущего года. 13:52 — 43:00 — Налоговые хартии и налоговые оговорки — новый тренд. 43:02 — 59:33 — Как определить движимое и недвижимое имущество. 59:34 — 01:21:30 — IT-маневр: как применять в 2022 году? 01:21:33 — 01:32:41 — Тренды в налоговом контроле в 2022 году. 01:32:44 — Взыскание налогов с граждан без судебного разбирательства уже не за горами.

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