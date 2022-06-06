Налоги, взносы, пошлины

Единый налоговый платеж: будет худо от добра?

За большими событиями мы часто не замечаем другие, меньшего масштаба, но такие же важные. Но для того мы и работаем — чтобы рассказывать вам о самом главном.

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Вот что недавно случилось. Налоговая служба решила ввести так называемый «единый налоговый платеж». Суть его в том, что бизнесмены будут держать на специальных счетах некую сумму денег, а налоговая служба станет списывать средства в счет уплаты разных налогов. Подаётся это, как обычно, под предлогом заботы о налогоплательщиках.

Но действительно ли это так? Чем вреден единый платеж? К каким последствиям приведет внедрение этой системы?

Об этом мы будем говорить с заместителем начальника налогового управления РЖД Денисом Полехиным и управляющим партнером юридической компании Taxadvisor Дмитрием Костальгиным.

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Внутри выпуска:

  • 0:00 — 1:13 — Приветствие.
  • 1:14 — 8:30 — Что такое «единый налоговый счет» и зачем он придуман.
  • 8:31 — 15:03 — Проблемы новой системы: «единый налоговый платеж» и «единый налоговый счет».
  • 15:04 — 23:49 — Вводятся новые сроки: уплаты налога и подачи отчетности.
  • 23:50 — 29:50 — Как задолго надо будет вносить деньги на счет.
  • 29:51 — 33:46 — Когда заработает новая система.
  • 33:47 — Как бизнесу подготовиться к переходу.

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Taxadvisor