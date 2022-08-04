Единый налоговый счет: к чему готовиться бизнесу?

Теперь бизнесменам надо будет держать на специальных счетах некую сумму денег, а налоговая служба станет списывать эти средства в счёт уплаты разных налогов.
Как будет работать новая система? Какие здесь могут выгоды и опасности?
Об этом мы будем говорить с управляющим партнёром юридической компании Taxadvisor Дмитрием Костальгиным и ведущим юристом «Пепеляев Групп» Петром Поповым.
Чтоб не пропустить важных обновлений подписывайтесь на наш канал в телеграме.
Внутри выпуска:
- 0:00 — 0:45 — Приветствие.
- 0:46 — 3:27 — Что такое единый налоговый платеж и при чем тут счет.
- 3:28 — 6:56 — Что поменяет новые правила уплаты налога.
- 6:57 — 10:47 — Как работать с переплатами в новых правилах.
- 10:48 — 12:27 — Момент уплаты налога.
- 12:28 — 16:58 — Новые способы взыскания задолженности.
- 16:59 — 22:27 — Риск не вернуть переплату по налогу.
- 22:28 — 26:28 — Какие налоги мы будем платить по новому.
- 26:29 — Проблемы с погашением недоимки при уголовном деле и получением льгот.
Послушать можно в:
Не забывайте подписываться на удобной для вас платформе!