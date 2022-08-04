ЕНП (единый налоговый платеж)

Единый налоговый счет: к чему готовиться бизнесу?

Сегодня мы снова затронем тему единого налогового платежа. Несколько недель назад мы обсуждали этот новый механизм уплаты налогов, но тогда это было всего лишь предложениями. А сейчас уже стало реальностью, ведь в конце июня закон был принят Госдумой.

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Единый налоговый счет: к чему готовиться бизнесу?

Теперь бизнесменам надо будет держать на специальных счетах некую сумму денег, а налоговая служба станет списывать эти средства в счёт уплаты разных налогов.

Как будет работать новая система? Какие здесь могут выгоды и опасности?

Об этом мы будем говорить с управляющим партнёром юридической компании Taxadvisor Дмитрием Костальгиным и ведущим юристом «Пепеляев Групп» Петром Поповым.

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Внутри выпуска:

  • 0:00 — 0:45 — Приветствие.
  • 0:46 — 3:27 — Что такое единый налоговый платеж и при чем тут счет.
  • 3:28 — 6:56 — Что поменяет новые правила уплаты налога.
  • 6:57 — 10:47 — Как работать с переплатами в новых правилах.
  • 10:48 — 12:27 — Момент уплаты налога.
  • 12:28 — 16:58 — Новые способы взыскания задолженности.
  • 16:59 — 22:27 — Риск не вернуть переплату по налогу.
  • 22:28 — 26:28 — Какие налоги мы будем платить по новому.
  • 26:29 — Проблемы с погашением недоимки при уголовном деле и получением льгот.

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Taxadvisor
Taxadvisor

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ЕНП (единый налоговый платеж)

Единый налоговый счет: к чему готовиться бизнесу?

Сегодня мы снова затронем тему единого налогового платежа. Несколько недель назад мы обсуждали этот новый механизм уплаты налогов, но тогда это было всего лишь предложениями. А сейчас уже стало реальностью, ведь в конце июня закон был принят Госдумой.

Единый налоговый счет: к чему готовиться бизнесу?

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