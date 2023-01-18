Вы неправильно учитывали курсовые разницы

Выводы

Минфин предложил свою позицию по вопросу порядка учета курсовых разниц в 2022 году. Компании не могут учитывать в полном размере отрицательные курсовые разницы в 2022.

Учесть в расходах 2022 года можно только отрицательную курсовую разницу в части её превышения над положительной курсовой разницей.

Бизнесу придется выбирать, какой позиции следовать. Применение новой позиции Минфина влечет необходимость уплаты пени из-за заниженных авансовых платежей.

Следование нормам НК и игнорирование разъяснения Минфина, скорее всего, приведет к судебным спорам.

История вопроса

В марте 2022 года в связи с введенными санкциями и колебанием курса валют внесены изменения в порядок признания курсовых разниц в налоговых (отчетных) периодах 2022–2024 годов. Законодатель установил разные даты признания дохода/расхода для отрицательных и положительных разниц.

Для 2022–2024 положительные курсовые разницы признаются исключительно при прекращении (исполнении обязательств). Их не нужно признавать в доходах ежемесячно. При этом обязанность по определению данных разниц на конец каждого месяца никто не отменил.

В свою очередь, отрицательные курсовые разницы в 2022 году разрешено признавать в обычном порядке, т. е. на конец каждого месяца. В 2023–2024 году отрицательные разницы признаются на момент прекращения (исполнения) обязательств. Минфин ранее подтверждал правильность именного такого толкования мартовских поправок (например, письмо от 14.07.2022 No 03-03- 06/3/67959).

Возможность ежемесячного признания в расходах в 2022 году только отрицательных курсовых разниц привела к тому, что бюджеты регионов недополучили большой объем доходов.

В итоге, в конце года был принят закон, который предложил налогоплательщикам возможность добровольно отказаться от признания отрицательных курсовых разниц ежемесячно, а признавать их по аналогии с положительными при прекращении обязательств (подробнее в нашем Алерте).

Однако уже после принятия данного закона, ФНС в конце 2022 года направила нижестоящим налоговым новую позицию Минфина.

Что изменилось?

Письмо Минфина от 22.12.2022 No 03-03-10/126074 полностью меняет все регулирование, действовавшее с марта 2022 года, без изменения норм НК.

Минфин предлагает задним числом исходить из того, что компании:

учитывают отрицательные курсовые разницы в 2022 в размере их превышения над образовавшимися в 2022 положительными курсовыми разницами

превышение курсовых разниц над отрицательными признается на дату прекращения требования (обязательства).

Важно отметить, что такое сравнение разниц нужно делать по каждому требованию (обязательству). Фактически Минфин обнуляет правила, которыми налогоплательщики руководствовались с марта 2022 года и которые прямо следуют из закона.

Что делать?

Минфин обосновывает свою позицию толкованием мартовских норм через принцип экономического основания налога. По его мнению, признание отрицательных курсовых разниц без учета положительных повлечет экономически необоснованное завышение расходов налогоплательщиков.

С таким выводом поспорить сложно, однако закон есть закон, и в данном случае толкование Минфина явно выходит за рамки данного закона.

У налогоплательщиков есть несколько вариантов действий:

в годовой декларации пойти по предлагаемому Минфином пути и признать только разницу между отрицательными и положительными разницами. Нужно будет доначислить самостоятельно пеню по заниженным авансовым платежам в 2022 году;

добровольно отказаться от признания отрицательных курсовых разниц (механизм по Закону No523-ФЗ) в отношении непогашенных обязательств (требований). В этом случае доначисления пени не будет;

признавать все отрицательные разницы в 2022 году и нести риск доначисления пени, а также штрафа. Отстаивание такой позиции, скорее всего, повлечет судебный спор.

Кроме того, нельзя исключать, что некоторые компании попробуют оспорить указанное письмо, поскольку оно явно носит характер нормативного акта.