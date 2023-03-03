ЕНС: какие права потерял бизнес

Мы снова решили поговорить о ЕНС.

После его внедрения в бюджете образовалась огромная дыра – это так называемый технический дефицит. Как работает ЕНС и ЕНП, кажется, вообще никто не знает. И вот уже Общероссийский народный фронт мониторит ситуацию с единым налоговым счетом, а глава налоговой службы Даниил Егоров на встрече у президента говорит признает некоторые проблемы.

Оставив за скобками технические вопросы, вроде того, зачем это вообще все придумали, давайте разберемся с базовыми правовыми вопросами, о которых, кажется, все забыли.

Как уплачивать налоги по новой системе, что делать с переплатами и как вообще взыскивается налог? Об этом мы спросили управляющего партнера юридической компании Taxadvisor Дмитрия Костальгина и партнера Taxadvisor Алексея Яковлева.

Внутри выпуска: 0:00 – 1:25 – Приветствие.

1:26 – 12:20 – С чем столкнулся бизнес в 2023 году после введения ЕНС и ЕНП.

12:21 – 17:53 – Когда налог считается уплаченным в 2023?

17:54 – 24:26 – Можно ли заранее уплатить налог и что с переплатами в 2023?

24:27 – Взыскание налога в 2023 и другие проблемы.

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