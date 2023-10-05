Как ФНС будет мириться с бизнесом

Чем полезны или нет мировые соглашения с налоговиками? Обсуждаем в очередном выпуске подкаста Guten Tax.

Во всем мире сейчас отчаянно не хватает взаимопонимания. Так что новая инициатива Федеральной налоговой службы, которая выпустила письмо об основных принципах урегулирования споров через мировые соглашения, мне кажется, вышло очень вовремя.

Однако наши эксперты снова нашли в нем ряд недостатков, и похоже, воспринимают все это чуть ли не как «троянскую» хитрость.

Сегодня мы все вместе будем разбираться с инициативой налоговой службы по поводу мировых соглашений, для кого она может быть полезной, и в каких случаях может навредить.

В студии — партнер юридической компании Taxadvisor Алексей Яковлев.

Внутри выпуска: 0:00—0:55 — Вступление. 0:56—5:55 — Мировое соглашение — что это, зачем и кто выиграет? 5:56—12:05 — Новое письмо ФНС — почему теперь невозможно найти компромисс? 12:06—16:24 — Теперь мировое соглашение — капитуляция бизнеса? 16:25—22:07 — Как часто на практике используется мировое соглашение? 22:08—29:37 — Когда имеет смысл заключать мировое соглашение? 29:38 — Комплексный подход к мировым соглашениям.

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