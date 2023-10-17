ТОП ожидаемых изменений в налоговых проверках в 2024 году

Разбираем грядущие инициативы Минфина и ФНС и то, как они могут повлиять на бизнес.

Недавно Минфин обнародовал ключевой документ, определяющий развитие всей налоговой сферы на годы вперед — это «Основные направления налоговой политики».

К счастью, на этот раз в нем не содержится описание серьезных реформ, по крайней мере, я не увидел. Однако ряд важных изменений в налоговой политике все же произойдет. Думаю, мы посвятим им не один выпуск.

Сегодня же мы поговорим о том, как изменятся правила проведения налоговых проверок. Эту тему мы обсудим с нашими экспертами. У нас в студии — управляющий партнер юридической компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин и партнер Taxadvisor Алексей Яковлев.

Внутри выпуска:

0:00–1:03 — Вступление.

1:04–3:03 — Ощущения от новых ОННП.

3:04–8:19 — Презумпция получения документов налогоплательщиком.

8:20–11:50 — Новое в налоговом мониторинге.

11:51–15:20 — Выемка документов после завершения проверки.

15:21–21:47 — Контроль о ККТ внесут в НК?

21:48 — Блокировка имущества от ФНС — теперь будет?

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