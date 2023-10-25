Как списывать налоги без ведома граждан

Тихой сапой в Налоговом кодексе появились нормы, которые позволяют взыскивать налоги без суда. Почему налогоплательщики лишились одной из базовых гарантий и как это будет работать, обсуждаем в новом выпуске подкаста Guten Tax.

77 лет назад психотерапевт Виктор Франкл придумал и ввел в обиход термин «проактивность». Слово стало популярным благодаря коучам и бизнес-тренерам. Знали бы они, что со временем этот термин возьмет на вооружение еще и Федеральная налоговая служба России.

Не так давно в официальном ответе журналистам Forbes, специалисты ФНС рассказали о том, что они реализуют «проактивный порядок» уплаты налогов. Это когда деньги с виртуального кошелька могут быть списаны в любой момент.

Однако по мнению юристов, произошла некоторая подмена понятий.

Сегодня мы будем разбираться, во-первых, что это за новый порядок списания средств со счетов физлиц, а во-вторых, почему он вызывает возмущение у профессионалов. Обсуждать эти темы мы будем с нашими гостями — управляющим партнером юридической компании Taxadvisor Дмитрием Костальгиным и партнером Taxadvisor Алексеем Яковлевым.

Внутри выпуска: 0:00—1:47 — вступление 1:48—3:38 — почему тема «проактивности» возмущает 3:39—12:36 — новый порядок, который мы проспали 12:37—14:59 — как развернуть проактивность в свою пользу 15:00—20:50 — зачем придумали этот новый способ взимания налога 20:51—26:00 — смешали налоги ИП и физлица — что делать 26:01—как исправить новый подход?

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