Как списывать налоги без ведома граждан

77 лет назад психотерапевт Виктор Франкл придумал и ввел в обиход термин «проактивность». Слово стало популярным благодаря коучам и бизнес-тренерам. Знали бы они, что со временем этот термин возьмет на вооружение еще и Федеральная налоговая служба России.
Не так давно в официальном ответе журналистам Forbes, специалисты ФНС рассказали о том, что они реализуют «проактивный порядок» уплаты налогов. Это когда деньги с виртуального кошелька могут быть списаны в любой момент.
Однако по мнению юристов, произошла некоторая подмена понятий.
Сегодня мы будем разбираться, во-первых, что это за новый порядок списания средств со счетов физлиц, а во-вторых, почему он вызывает возмущение у профессионалов. Обсуждать эти темы мы будем с нашими гостями — управляющим партнером юридической компании Taxadvisor Дмитрием Костальгиным и партнером Taxadvisor Алексеем Яковлевым.
Внутри выпуска:
0:00—1:47 — вступление
1:48—3:38 — почему тема «проактивности» возмущает
3:39—12:36 — новый порядок, который мы проспали
12:37—14:59 — как развернуть проактивность в свою пользу
15:00—20:50 — зачем придумали этот новый способ взимания налога
20:51—26:00 — смешали налоги ИП и физлица — что делать
26:01—как исправить новый подход?
Послушать можно в: Itunes, Я.Музыка, Google Podcasts, CastBox, YouTube.
Не забывайте подписываться на удобной для вас платформе!
Реклама: ООО «Таксэдвизор», ИНН: 7721566571
Комментарии