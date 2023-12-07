Новые правила трансфертного ценообразования в 2024 году

Поправки в правила ТЦО были приняты.
Закон вводит новый порядок определения интервала рыночных цен и рентабельности, новые штрафы за непредставление национальной и глобальной документации и повышают минимальный порог штрафа для неуплаты налога в контролируемой сделке. Эти поправки вступают в силу с 1 января 2024 года.
Сегодня мы будем разбираться в этой непростой теме, и выяснять, что же нового в вопросе налогообложения взаимозависимых компаний. Говорить об этом мы будем с нашими постоянными экспертами — это управляющий партнер юридической компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин и партнер Taxadvisor Алексей Яковлев.
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Внутри выпуска:
0:00–1:18 — Вступление.
1:19–6:12 — Что такое ТЦО: смысл и история вопроса в России.
6:13–11:00 — Что сейчас с правилами ТЦО и что предлагается.
14:10–19:40 — Новое понятие — медианное значение цены.
19:41–26:15 — Новые штрафы.
26:16 — Новая документация и исключения для некоторых СИДН.
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