Налоговые тенденции 2024: провожаем старый год

И мне кажется, это правильно — такой подход позволяет увидеть общую картину происходящего и уменьшить неопределенность будущего. Поэтому мы решили сделать итоговый выпуск нашего подкаста, а вместо вопросов дорогим экспертам назвать несколько номинаций и определить в них победителей. Это будет «законопроект года», «тенденция года», «дело года» и другие. Наши гости — это управляющий партнер юридической компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин и партнер Taxadvisor Алексей Яковлев.
Внутри выпуска:
0:00—1:30 — вступление
1:31—3:24 — общие впечатления о 2023 годе
3:25—8:40 — законопроект года: внесудебное взыскание налога, обеспечительные меры при проверке
8:41—21:07 — тенденция года: депривация принципа законности
21:08—26:50 — дело года: опять про движимое/недвижимое
26:51—27:42 — слово года — сальдо ЕНС
27:43—30:14 — цифра года — 38,9
30:15—37:22 — кринж года — товарищеские суды и неправомерность дистанционных трудовых договоров
37:23 — прогноз на 2024 год
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