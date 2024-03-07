Как управлять уголовными рисками: говорим о налоговых преступлениях

Сегодня мы будем выяснять, как налоговые нарушения могут превратиться в уголовное дело? По каким основаниям возбуждаются уголовные дела, связанные с налогами? И главное — как предотвратить эту весьма серьезную угрозу?
Об этом мы будем беседовать с нашими гостями. В студии — партнер юридической компании Taxadvisor Алексей Яковлев и адвокат по экономическим и налоговым преступления Московской коллегии адвокатов «Князев и партнёры» Алексей Сердюк.
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Внутри выпуска:
0:00—1:50 — вступление
1:51—7:00 — где грань между правонарушением и преступлением?
7:01—13:19 — каков сценарий типичного “налогового” уголовного дела и типичное наказание?
13:20—17:24 — кого привлекают к ответственности
17:25—22:28 — тенденции и новое регулирование в сфере уголовного права
22:29—25:56 — последствия уголовного преследования
25:57—34:40 — как подготовиться и снизить риски возбуждения уголовного дела
34:41 — что делать если следственных действий не избежать и кто в группе риска
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