Как изменится налоговая система после послания Президента РФ в 2024 году

29 февраля 2024 года Президент России, выступая с посланием Федеральному Собранию РФ, заявил о необходимости «продумать подходы к модернизации нашей фискальной системы, к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы».

Таким образом, по сути был дан старт нового этапа налоговой реформы. Как она может развиваться? Какие налоги могут быть повышены и для кого? Какие льготы могут быть введены? Новые контуры налоговой системы мы обсудили с нашими экспертами в первой неделе марта 2024 года. В студии — управляющий партнер юридической компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин и партнер Taxadvisor Алексей Яковлев.

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Внутри выпуска: 0:00—1:50 — вступление 1:51—6:10 — зачем нужна новая «реформа»? 6:11—12:30 — увеличат ли налог на прибыль? 12:31—16:11 — новые вычеты по НДФЛ 16:12—21:13 — риск-ориентированный подход при проведении проверок 21:14—25:43 — амнистия за «дробление»? 25:44 — новая база для расчета по амортизации

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