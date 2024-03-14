Как изменится налоговая система после послания Президента РФ в 2024 году

Таким образом, по сути был дан старт нового этапа налоговой реформы. Как она может развиваться? Какие налоги могут быть повышены и для кого? Какие льготы могут быть введены? Новые контуры налоговой системы мы обсудили с нашими экспертами в первой неделе марта 2024 года. В студии — управляющий партнер юридической компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин и партнер Taxadvisor Алексей Яковлев.
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Внутри выпуска:
0:00—1:50 — вступление
1:51—6:10 — зачем нужна новая «реформа»?
6:11—12:30 — увеличат ли налог на прибыль?
12:31—16:11 — новые вычеты по НДФЛ
16:12—21:13 — риск-ориентированный подход при проведении проверок
21:14—25:43 — амнистия за «дробление»?
25:44 — новая база для расчета по амортизации
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