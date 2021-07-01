Выездная проверка: как защитить активы компании

Одна из любимых «пугалок» налоговиков в отношении бизнеса — угроза выездной налоговой проверкой. Алгоритм действий налоговиков примерно такой:

они запрашивают кучу документов, пояснений, указывая на «ненадежного» контрагента, а после требуют подать уточненную декларацию, чтобы убрать по этому контрагенту входящий НДС. Если компания не согласна с этим, то есть вероятность, что налоговики действительно придут с проверкой.

Насколько высок риск, что налоговики придут в компанию?

Всем ли нужно этого бояться? Слово «придут» тут скорее метафора, поскольку в подавляющем большинстве выездные налоговые проверки проводятся в здании инспекции, просто документов туда несут больше и объем правомочий у налоговиков шире.

Риски попасть под выездную проверку у малого бизнеса, конечно, малы. Налоговикам не составляет проблем понять, кто и сколько должен бюджету, у них программное обеспечение все цепочки контрагентов проследит и вероятные недоимки посчитает. Реально они придут только к тем, с кого есть что взять. На проверку всех налогоплательщиков у ФНС просто нет ресурсов.

Но, малый и средний бизнес тоже могут попасть под пристальное внимание. Дело в том, что в последнее время крайне популярна стала так называемая тематическая налоговая проверка. Нижний порог требований налоговиков там ниже, да и проходит она быстрее.

Если проверяемая компания оказывается «пустышкой», а налоговые долги и ущерб, нанесенный бюджету — ощутимы и реальны, то налоговики будут искать конечных выгодоприобретателей и контролирующих лиц, чтобы получить возмещение за их счет.

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Вообще, самый большой страх от выездной проверки — доначисление неуплаченных (по мнению налоговиков) налогов, снижение заявленных расходов (и увеличение базы по налогу на прибыль), а значит откуда то придется брать средства на выплаты в бюджет. Налоговики совершенно точно приходят туда, где уже заранее известно, что можно взять не несколько тысяч, а миллионы рублей. Появляется угроза субсидиарки и изъятия активов. И субсидиарка сейчас очень популярная тема у ФНС. Готовьтесь к такому повороту событий заранее.

Банкротство, как способ обойти проверку

Самый радикальный, но работающий способ предотвращения налоговой проверки — это банкротство организации. Банкротов налоговики как правило не проверяют, они им не интересны.

Однако в рамках неоднократно переписанного закона о банкротстве у ФНС существенно расширились полномочия по привлечению к субсидиарной ответственности.

На данный момент разработаны существенные поправки в закон о банкротстве, они направлены на сведение банкротства к двум вариантам: одной ликвидационной процедуре и одной реабилитационной (сейчас их несколько), скорее всего, по аналогии с уже обкатанным банкротством граждан. Проект сейчас в Госдуме.

Однако по взаимоотношениям с налоговиками там ничего не меняется.

В любом случае, чтобы начать банкротство компании, нужно либо четкое понимание, что компания не сможет исполнять свои обязательства (обоснованное, а не просто мнение собственника — подумал и решил), либо подтвержденный в суде долг, в сумме не менее 300 тысяч рублей (без процентов), либо такой же долг перед банком, там суд не нужен.

В первом случае, так называемом самобанкротстве, арбитражного управляющего выберет суд. Во втором — выбирает кредитор. Понятно что начинать процедуру необходимо через дружественного кредитора. А для этого необходимо всегда иметь решение суда на подходящую сумму, которое при этом не исполняется более 3 месяцев. В общем, возможность банкротства — это тщательно разработанная стратегия, и заниматься ей нужно заранее.

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А если уйти в тень?

Налоговая служба пытается вытащить и граждан и бизнес из той самой тени уже третий десяток лет. Но даже бизнес-омбудсмен по СМП Анастасия Татулова на ПМЭФ недавно заявила, что бизнес в тень потому и уходит, что к нему очень много требований предъявляют все подряд.

«Административное давление и несоразмерные штрафы вынуждают бизнес уходить в тень. Это прямо доказанный факт, потому что если ты серый, тебя никто не трогает. Черный ― тебя никто не видит. Как только ты платишь налоги, к тебе приходят все, кому не лень» — сказала она.

Но есть проблема. Представьте, что вы торгуете семечками. Продать вчерную один стакан — возможно, а как продать грузовик семечек или целый вагон? Как заключать договоры с контрагентами, с теми же перевозчиками? Кому продавать?

С вами на таких условиях не захотят работать, это риски. Никто не хочет штрафов, а то и уголовной ответственности. Кроме того, пересчет налогов, в случае, если вас поймают будут точно не в вашу пользу. Например, ИП или организация на УСН «доходы» платят 6% от дохода, а вот налоговики насчитают налог физлицу по ставке 13% НДФЛ, а т.к. это было незаконное предпринимательство и фактически нужно было регистрировать ИП или юрлицо, то еще НДС прибавят 20%. Практика такая есть.

Поэтому, в тень уйти — не вариант. Лучше поискать вариант обеления, легализации, а также оптимизации существующей системы бизнеса. Но делать это следует с участием специалистов и после предварительного анализа текущей ситуации.

Базовые принципы сохранения активов

Банкротство — это шахматная партия. Она длится долго, и подача заявления от «своего» кредитора — это уже середина, а то и начало эндшпиля. Но если таких кредиторов нет, или нет ресурсов на подготовку столь долгой и продуманной стратегии, какие могут быть варианты более бюджетно защитить имущество?

Самый простой вариант — если у компании имущество не свое, а в аренде — изъять его не смогут. Если оно при этом не является собственностью директора или учредителей (до них субсидиарка редко добирается, но и такое бывает) — не отберут и у них.

Даже производственные помещения, цеха, склады, не говоря уже об офисе, сейчас можно целиком арендовать. Вместе со всей мебелью, оборудованием, и даже расходными материалами. Автотранспорт тоже арендуют. И даже персонал (аутсорсинг, аутстаффинг). Хотя последних никто не изымает, конечно же.

С персоналом отдельная ремарка — есть сотрудники, которых никогда не нужно отпускать на допрос в налоговую в одиночку, пусть их сопровождает адвокат или юрист. Это секретари, уборщицы и курьеры. Потому что они знают в компании все обо всех. Возможно звучит комично, но на практике вызывают в ФНС не только тех, кто непосредственно занимает руководящие должности — генерального, финансового, коммерческого директора, главбуха, руководителей направлений и проектов и т.д. Повестку может получить и рядовой сотрудник, которого на допросе проще «прессовать».

Никакого имущества (кроме единственного жилья) не должно быть оформлено не только на директоре или учредителе, но и на их супругах и детях (случаи, когда ответственность переносили на детей и не только после наследования, тоже есть).

Когда нужно начинать сохранение имущества

Совершенно точно можно сказать, когда этого не нужно начинать. Во время проведения проверки или проведении процедуры банкротства метаться и переписывать имущество на родственников и друзей бессмысленно. Такие сделки попросту признают недействительными.

При банкротстве кредиторы закидают арбитражного управляющего требованиями оспорить каждую серьезную сделку должника. В остальных случаях, если результат проверки будут неутешительными и окажется, что у компании серьезный долг перед бюджетом, то ФНС станет со своей стороны добиваться ареста счетов, имущества и т.п. действий. чтобы компания не увильнула от выплат бюджету. И тоже будет пристально следить за действиями с имуществом.

Арбитражный управляющий изучит сделки за последние 10 лет. «Нехорошие» сделки попытается оспорить, а ГК РФ и Закон о банкротстве позволяют ему это сделать. Советуем ориентироваться на 10-летний срок, ходатайство о котором может удовлетворить суд.

Кстати говоря, для быстрого раздела имущества с целью его сохранения от кредиторов иногда используется брачный договор. Да, разделят быстро. И также быстро оспорят и вернут в конкурсную массу.

Начинать работу по сохранению активов нужно заранее, когда в компании все хорошо, и финансовое состояние стабильное. Разработать меры защиты, при которых ни налоговая, ни кредиторы, ни рейдеры (о них тоже не забываем) не получат доступа к активам вы сможете при помощи экспертов в этой области и налоговых консультантов. Оставьте заявку на обратный звонок — назначим встречу и обсудим решение проблемы.

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