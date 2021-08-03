Все, что вы не знали про субсидиарку. Номиналам тоже читать

В самом начале дадим небольшую оговорку. В рамках этой публикации имеется в виду ответственность директора не за личные долги, по кредитам, или займам. Нет, долги тут — компании, и вопрос ответственности директора, с одной стороны, может показаться несколько абсурдным. Ну как так, должна компания, а отвечает директор?

А все очень просто. Если компания попала в долги из-за действий директора — неумелого управления, отсутствия стресс-планирования, то отвечать будет директор, из своего кармана. Если руководитель нанес компании ущерб своими действиями, то ущерб могут взыскать с него.

Кроме того, существует и субсидиарная ответственность руководителя компании в рамках дела о банкротстве. Вообще, она есть для всех лиц, так называемых КДЛ, или «контролирующих должника лиц», и ими могут быть и директор, и главбух, и учредители, и их родственники, и вообще, кто угодно, кто может оказывать влияние на принятие в компании решений. Есть прецеденты попыток привлечения детей руководителя к субсидиарной ответственности.

Кого именно накажут

Однако не все так плохо. Вышесказанное не означает, что ответственность должен нести вообще любой директор, которого поймали, и который на данный момент, согласно сведениям из ЕГРЮЛ, находится в полномочиях.

Так, когда приходит на предприятие новый директор, видит что натворили до него, у него закономерно возникнет вопрос, кого накажут, его, или предыдущего?

Само собой, ответственность должен нести тот, кто правонарушение совершил, а не тот, кто пришел на его место. Отвечать перед законом и кредиторами будет тот директор, который своими действиями довел компанию до долгов.

К примеру, в случае субсидиарки будут поднимать все договоры, искать те, которые нанесли ущерб компании, смотреть, кто их подписывал, сличать подписи. При необходимости — назначать почерковедческую экспертизу. Вдруг, там не директор все подписывал, а некий местный «умелец».

Но и сидеть на месте новому директору тоже не стоит при возникновении претензий. Он сам должен писать возражения, доказывать, что в момент совершения сделки его в компании вообще не было, он об указанных сделках ничего не знает, никаких документов (и чистых листов) не подписывал.

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А что с субсидиаркой от налоговиков?

Когда долги у компании перед бюджетом, а равно перед ФНС — тот тут нужно учитывать, что налоговики не пойдут в компанию, где взять нечего. И субсидиарка тут возможна, если у налоговиков есть железобетонные основания полагать, что у директора есть, что взять. Понятно, что субсидиарная ответственность наступает в банкротстве. Но есть и «внебанкротные» варианты.

Возможны два варианта:

Долг есть, но процедура банкротства прекращена из-за отсутствия финансирования. Иными словами, денег у компании должника (и имущества) нет даже на оплату процедуры и вознаграждения арбитражного управляющего. Кстати, налоговики такие процедуры даже не начинают, поскольку процедуру в этом случае оплачивает тот, кто ее начал.

Долг был, но компанию уже ликвидировали. Вернее, исключили из ЕГРЮЛ по решению налогового органа. Тут также возможно привлечение руководителя должника к субсидиарке.

В обоих случаях налоговики обязаны доказать недобросовестность действий руководителя. То есть, опять-таки поднимать договоры, смотреть, кто их подписывал, и строить доказательную базу, что именно умышленные действия директора привели к долгам.

Тут стоит отметить один момент. Налоговики стараются заходить в суд с такими делами, по которым они точно выиграют. И там, где точно что-то можно взыскать в целях наполнения бюджета. Если этим условиям дело не отвечает, они им заниматься не будут.

По аналогии, пример из дробления бизнеса. В 2020-м году налоговики проиграли 19% дел о дроблении. В 2021-м — всего 14%. Но проблема не в том, что бизнес разучился дробить, или испортились юристы. Нет, просто налоговики выбирают такие дела, по которым они точно выиграют. И где в итоге будет взыскание в бюджет.

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А что с номиналами?

Номинальный директор в современных реалиях не является гарантией, что все остальные избегут ответственности. Во-первых, как уже было сказано выше, проверяющие будут смотреть, кто был подписантом в сделках.

Если это был номинал, и налоговики поняли, что он номинал (а они обязательно поймут), то с ним будут говорить по-другому. Ему предложат рассказать всю схему — кто нанимал на работу, кто платит, в чьих интересах фактически совершались сделки. В итоге, налоговики будут искать конечного выгодоприобретателя, и разговаривать уже с ним. А номиналу наказание будет определять суд. В некоторых случаях он его снизит, иногда может освободить от ответственности.

В любом случае, всегда нужно смотреть на то, какая задача стоит перед налоговиками. У них нет задачи всех наказать, посадить, и доказать, что в судах они круче бизнеса. У ФНС задача — наполнить бюджет.

Последствия субсидиарной ответственности

У руководителей порой возникает вопрос — а если все-таки попал под субсидиарку, что будет? Понятно, что будут изымать все имущество, которое на директоре, в том числе в совместной собственности с супругой (той просто компенсируют ее часть). Единственное жилье не заберут, хотя недавно был прецедент, в личном банкротстве, когда забрали пятикомнатную двухуровневую квартиру, и взамен на должника записали однокомнатную. Мол, он один, семьи нет, ему хватит.

Важно: взыскивать будут в пределах требований кредиторов. Если имущества больше, лишнее не взыщут.

А вот как быть с правом быть дальше директором? Или, к примеру, ИП зарегистрировать?

Скажем так, сама по себе субсидиарка не предполагает таких запретов. Но, как правило, она выливается в личное банкротство (есть мнение, что личное банкротство для этого и появилось в 2015 году). А вот там уже, если итог — реализация имущества, то там есть запрет на 3 года быть участником или учредителем в коммерческой компании, или быть там директором.

При этом зарегистрировать ИП и заниматься предпринимательской деятельностью закон такому лицу не запрещает. Также, как и зарегистрироваться самозанятым.