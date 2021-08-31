Зачем вам корпоративный договор или Как обезопасить бизнес с партнерами

Корпоративный договор — нечасто применяемая правовая конструкция, хотя положения о корпоративном договоре существуют в российском законодательстве с 2014 года.

Можно подумать, что корпоративный договор нужен только крупным компаниям, особенно акционерным обществам. Однако, это не так. Даже при создании небольшого бизнеса в форме ООО имеет смысл подумать о заключении корпоративного договора с партнерами.

Что такое корпоративный договор

Корпоративный договор — это соглашение между участниками общества (ООО или АО), определяющее их права и обязанности в процессе ведения бизнеса, а также порядок распределения прибыли или убытков при расставании.

Корпоративный договор является дополнением к уставу общества и не может ему противоречить. Он не создает новые права для участников, которые не предусмотрены законом и уставом, но уточняет и конкретизирует их.

Корпоративный договор могут заключить все участники общества или только часть из них. Кроме того, сторонами корпоративного договора могут выступать и третьи лица. Например, инвесторы или кредиторы общества.

Какие вопросы можно регулировать корпоративным договором

В корпоративном договоре можно прописать особый порядок голосования по отдельным вопросам. Это позволит избежать конфликтов между собственниками бизнеса. Например, в договоре можно предусмотреть процедуру предварительного согласования голосов для выработки единой позиции по отдельным вопросам или установить обязанность одного участника присоединиться к голосу другого участника по определенным вопросам на общем собрании участников.

Важной частью корпоративного договора является определение вопросов финансирования общества. Например, в договоре можно закрепить обязанность участников вносить вклады в имущество компании на определенных условиях. Или же предусмотреть невозможность голосовать за распределение прибыли на выплату дивидендов в течение конкретного периода времени.

Еще одним часто встречающимся вопросом корпоративного договора выступает порядок отчуждения долей (акций). Например, стороны могут предусмотреть запрет на продажу доли, а значит смену собственников, в течение определенного периода времени. Или, наоборот, требование продажи долей при наступлении закрепленных в договоре условий. Можно также определить минимальный или максимальный предел стоимости доли при продаже третьим лицам.

Корпоративный договор может стать хорошим способом предотвращения и разрешения конфликтов между собственниками. Например, в нем можно предусмотреть признаки и порядок действий в тупиковых ситуациях, которые приводят к невозможности дальнейшего ведения деятельности. Такими действиями обычно являются медиация, выкуп долей или реорганизация общества.

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Ограничения при заключении корпоративного договора

При заключении корпоративного договора учитывайте, что в любом случае его положения не могут противоречить действующему законодательству. А в отдельных случаях закон прямо устанавливает особые ограничения.

Так в ГК указано, что корпоративный договор не может определять структуру и компетенции органов управления обществом, они определяются уставом. Кроме того, корпоративный договор не должен содержать обязанность участников голосовать по указанию руководства общества.

Заключая корпоративный договор, имеет смысл обсудить его условия со всеми участниками. Чтобы каждый из них ясно понимал свои права и обязанности, подписывал договор добровольно и без давления. Это позволит избежать в дальнейшем судебных споров.

Определяя условия корпоративного договора, будьте реалистами. Не стоит чрезмерно ограничивать права участников из опасения, что они могут причинить вред бизнесу. Сложившаяся судебная практика показывает, что особо жесткие условия, как правило, признаются ничтожными.

Например, арбитражный суд Дальневосточного округа решил, что запрет участникам договора распоряжаться своими долями без предварительного согласования остальными участниками и без привязки запрета к определенному событию или дате является незаконным, поскольку существенно ограничивает права собственников (Постановление арбитражного суда Дальневосточного округа от 14 августа 2015 г. № Ф03-2872/15 по делу № А24-4503/2014).

Преимущества корпоративного договора

Конфиденциальность

Корпоративный договор заключается в письменной форме, не требует регистрации у нотариуса. Его положения конфиденциальны и не подлежат разглашению третьим лицам, в том числе государственным органам. Корпоративный договор — это инструмент, дающий возможность закрепить договоренности с партнером, не оповещая об этом широкую общественность.

Закон о регистрации юридических лиц предусматривает несколько случаев ограничения конфиденциальности корпоративного договора. В ЕГРЮЛ отражаются следующие сведения: объем прав и обязанностей участников, установленный корпоративным договором, если он непропорционален долям в обществе;

наличие ограничений или условий отчуждения долей, закрепленных в корпоративном договоре.

﻿ Защита от рейдерства

Корпоративный договор способен защитить от недружественного поглощения. Для этого в договоре устанавливается запрет на отчуждение долей (акций) третьим лицам.

Привлечение инвесторов

С помощью корпоративного договора можно договориться с потенциальными инвесторами о чем угодно. Особенно это актуально, когда инвестиции привлекаются для финансирования определенного проекта, а не всего бизнеса в целом.

Распределение прибыли

Корпоративным договором можно установить особый порядок распределения прибыли. Например, в случае наступления определенного события.

Особенные права

С помощью корпоративного договора можно предоставить одному или нескольким участникам особенные права. Например, выплаты при продаже или ликвидации общества с учетом реальных вложений участников в бизнес, а не пропорционально долям в уставе.

Регулирование спорных ситуаций

В корпоративном договоре можно прописать порядок действий в различных ситуациях, что не всегда возможно или хочется отражать в уставе.

Ответственность

Корпоративный договор предусматривает ответственность, как правило, в виде существенных штрафов за нарушение его условий. Таким образом участники, подписывая договор, яснее понимают последствия своих действий.

Корпоративный договор — это партнерское соглашение, позволяющее договориться на берегу, избежать конфликтов при создании и ведении бизнеса. Он дает бизнесменам возможность заранее продумать варианты развития событий, согласовать свои действия с партнерами и тем самым защитить свои вложения в бизнес.