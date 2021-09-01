Продажа доли в ООО: о чем нужно знать учредителю и бухгалтеру

У интернет-гуру продажа доли в ООО выглядит так, что легче не бывает. Главное — позвонить нотариусу, а остальное приложится. На самом деле на эту сделку уходит немало собственных ресурсов, временных и, если что-то упустить из виду, финансовых. Малейшее нарушение закона (или устава) может привести к признанию недействительной всей сделки.

Неважно, по какой причине вы решили избавиться от доли в ООО — желание получить прибыль прямо сейчас, неустранимые разногласия с соучредителями, нежелание работать в ранее выбранном направлении, реструктуризация и т. п. В любом случае до того, как кому-то что-то обещать и согласовывать условия следует изучить закон об ООО — и еще раз заглянуть в устав. Кстати, вы его читали?

А при чем тут устав?

При всем. Общие правила продажи доли в ООО известны, наверное, всем. Участник вправе продать свою оплаченную долю (ее часть в уставном капитале):

другим участникам этого ООО (одному или нескольким);

третьему лицу (при соблюдении правил о праве участников ООО на преимущественное приобретение доли);

самому ООО,

но иной раз устав и / или договор о правах (он же корпоративный договор, он же акционерное соглашение) могут заключать в себе жесткие «поправки» к этим, казалось бы, бесспорным правам, условия о запрете или ограничении на сделки купли-продажи доли.

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Например, в этих документах может быть условие о том, что купля-продажа долей допускается исключительно с согласия всех участников или самого ООО (см. пп. 2, 10 ст. 21 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», далее по тексту — закон об ООО). То есть на пути к продаже доле — волеизъявление (в т. ч. в виде простого «хочу-не хочу») еще ряда лиц, физических и юридических.

Не исключено, что ваш устав вообще запрещает продавать долю «на сторону». Тогда придется позабыть о сделке с тем, кого вы сами избрали, и либо продавать долю «коллегам», либо самому обществу.

Не забудем и о цене сделки, момент немаловажный, особенно если причиной избавиться от доли выступают финансовые проблемы. Ограничения по цене сделки могут быть установлены как договором о правах (п. 3 ст. 8 закона об ООО), так и уставом ООО.

Внимание: демпинговать, назначая посторонним цену ниже той, что предложена участникам в рамках реализации преимущественного права, вообще запрещено (п. 4, 7 ст. 21 закона об ООО).

Небольшая ремарка практического плана, на этот раз не по уставу. Обязательно обратите внимание на срок оплаты. Ведь переход права на долю происходит тогда, когда соответствующая запись будет внесена в ЕГРЮЛ (п. 12 ст. 21 закона об ООО). Так что оплату безопаснее получить ДО этого момента, иначе не исключено, что получения денег придется добиваться в судебном порядке.

Не менее действенным способом обезопасить сделку выступает залог доли (ст. ст. 488, 489 ГК РФ). Чтобы узнать подробности и на 100% обеспечить выполнение обязательств — закажите звонок специалиста или напишите нам в Телеграм: @whiterock_pro

А нотариус-то нужен?

Нужен. В большинстве случаев купля-продажа доли в ООО требует участия нотариуса (п. 11 ст. 21 закона об ООО). Правда, далеко не всегда служители печатей и реестра в самом деле скрупулезно выясняют, соблюдены ли требования закона, имеются ли вообще у участника ООО права на продажу доли.

И, раз на то пошло, далеко не все сделки требуют нотариального удостоверения. Так, нотариус не требуется, если сделка заключается между самим ООО и третьим лицом, между участниками и самим ООО (п.11 ст.21, ст. 24 закона об ООО), а также если имеют место следующие обстоятельства:

выход участника из ООО с переходом доли обществу (ст. ст. 23 закона об ООО);

распределение доли между участниками после того, как ООО ее получило (ст. 24 закона об ООО);

нарушено преимущество участников, сделка оспорена, решение суда вступило в законную силу и на основании его проводится регистрация перехода права собственности на долю к участникам (п. 18 ст. 21 закона об ООО);

нарушен запрет на продажу доли (или порядок получения согласия), вынесено судебное решение, по которому доля перешла к ООО (п. 18 ст. 21 закона об ООО) и ряд иных случаев.

Нотариус — не гарантия от последующих претензий и судебных разбирательств. Гораздо разумнее доверить анализ ситуации и подготовку сделки лицу нейтральному, способному оценить не банальную возможность регистрации сделки, но всю ситуацию в целом. И обезопасить от претензий как контролирующих органов, так и обиженных участников, бывших и настоящих супругов... Кстати, о супругах.

Об отмененных штампах в паспорте

Вообще, супружеская доля при операциях с долями ООО — отдельная тема примерно на 10-15-20 диссертаций. Если же вкратце, то если доля в ООО приобретена физическим лицом в период зарегистрированного брака, то потребуется получить согласие супруга на ее отчуждение (ст. 35 СК РФ), причем как возмездное, так и безвозмездное.

В связи с последними нашумевшими событиями может возникнуть вопрос: как нотариус узнает, что брак заключен, если власти отменили штампы в паспорте? На практике нотариус может в самом деле просто проверить паспорт и этим ограничиться, а уж с претензиями «бывших», каким-то образом не попавших в новый паспорт, разбирайтесь сами.

Хотя вообще-то наличие зарегистрированного брака у заявителя нотариус устанавливает не по штампу в паспорте, а из документа органов записи актов гражданского состояния (свидетельства о браке) и (или) сведений Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (п. 25 Регламента, утв. приказом Минюста России от 30.08.2017 № 156), так что «отмена» штампов особо ни на что не влияет. Но это совсем другая история.

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Продажа доли в ООО участнику(-ам) ООО

Приняв решение о продаже доли участнику (-ам), необходимо проштудировать устав относительно присутствия в них:

ограничений по размеру долей участников;

прямых запретов на изменение соотношений таковых долей;

требования о необходимости получать согласие общества на такое отчуждение (ст. ст. 14, 21 закона об ООО).

Договор о правах (если он заключался) также надо проверять, нет ли в нем положений, регулирующих порядок передачи доли между участниками ООО. И лишь при отсутствии каких-либо запретов, ограничений, особых порядков можно составлять и согласовывать договор купли-продажи доли, собирать документы в подтверждение права распоряжаться ею (основание, по которому она приобретена) и ее оплату.

Внимание: выписку из ЕГРЮЛ представлять не нужно. Нотариус получит ее сам, в день удостоверения сделки (п. 13 ст. 21 закона об ООО). И, конечно, если доля приобретена в период законного брака, то потребуется согласие супруга (см. выше).

Удостоверив договор, нотариус:

в течение 2-х рабочих дней (более длительный срок может быть предусмотрен договором) подает заявление на внесение записи в ЕГРЮЛ;

в течение 3-х дней направляет копию заявления в ООО (если только договором не предусмотрено, что это делает кто-то из сторон договора, ст. 21 закона об ООО).

Продажа доли «на сторону»

Предполагается, что мы уже проверили устав и договор о правах на предмет нюансов, связанных с такой операцией. Если никаких особенных процедур и запретов в этих документах не присутствует, то составляется оферта о продаже доли, адресованная всем участникам и самому ООО (если в уставе сказано, что оно пользуется преимущественным правом на приобретение доли, если участники своим преимуществом не воспользовались).

Далее следует дождаться ответа и реакции адресатов. Если иное не предусмотрено уставом, то участники могут приобрести долю в течение 30-ти дней по получению оферты, а ООО — в течение 7-ми дней по истечении срока для реализации преимущественного права или отказа от его использования (п. 5 ст. 21 закона об ООО).

Если ни участники, ни само ООО не решили реализовать свое преимущество, можно приступать к оформлению (получать согласие супруга, составлять договор, собирать документы, обращаться к нотариусу и т.п.)

Продажа 100% доли

Если ООО образовано единственным учредителем, то процесс отчуждения УК выглядит как ввод нового участника (он же покупатель) в ООО (если устав — да, опять устав, — не запрещает подобной операции).

Выход единственного участника из ООО запрещен (ст. 26 закона об ООО), так что смена единственного участника ООО возможна только путем передачи доли другому лицу на основании сделки, в т.ч. по договору купли-продажи. После внесения изменений в ЕГРЮЛ продавец перестает быть участником ООО, изменения удостоверяются нотариально, уведомляются налоговые органы и т.п.

Налоговые аспекты

Если долю продало общество — неважно, другому участнику или третьему лицу, — то выручка от продажи доли в целях налогового учета включается в доходы, а стоимость — в расходы.

В случае если доля находилась в собственности более пяти лет и активы общества состоят из недвижимости на территории России не более, чем на 50%, то прибыль от продажи облагается налогом по нулевой ставке; в иных случаях применяется общая ставка (ст. ст. 268, 284.2 НК РФ). Продажа доли одним участником другому или третьему лицу не формирует в налоговом учете ни доходов, ни расходов.

Если долю в ООО продало физическое лицо, которое владело ею более пяти лет, то НДФЛ не платится. Если срок владения менее этого порога, то продавцу придется самому рассчитать налог, подать декларацию 3-НДФЛ и уплатить его. Общество в данном случае не является налоговым агентом.

Можно оформить вычет на затраты по приобретению доли или на фиксированные 250 тыс. руб. (ст. 220 НК РФ). Если доля в ООО куплена у физического лица, то физическое лицо самостоятельно разбирается со своими налоговыми обязательствами, покупатель-фирма налоговым агентом в данном случае не является.