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Менеджмент

Что ждут от финансового менеджера работодатели: результаты исследования

Мы изучили больше тысячи вакансий, чтобы узнать о требованиях работодателей к финансовым менеджерам. Рассказываем об основных задачах и делимся списком необходимых навыков.
Что ждут от финансового менеджера работодатели: результаты исследования
Иллюстрация: Яндекс Практикум

На момент проведения исследования на hh.ru было 1161 открытых вакансий на должность финансового менеджера, 115 из них относились к IT-компаниям. Заработная плата для специалистов с опытом 1—3 года составляла от 60 000 до 150 000 рублей.

Основные задачи финансового менеджера:

  • Учет входящих платежей.

  • Учет и контроль исполнения заявок на выплаты и оплаты.

  • Взаимодействие с банками по оформлению, текущему сопровождению и погашению кредитов, банковских гарантий.

  • Разработка и оптимизация таблиц Excel.

  • Планирование, прогнозирование и контроль поступления денежных средств.

  • Ежедневный финансовый контроль за текущими операциями и соблюдением процесса закупок.

  • Подготовка и обновление прогнозов финансового результата месяца, квартала, года.

  • Разработка и контроль плана бюджета доходов и расходов, ведение БДДС, платежного календаря.

  • Расчет ключевых финансовых показателей.

  • Расчет себестоимости IT-продукта.

  • Составление и понимание финансовой отчетности по итогам месяца.

  • Составление промежуточных финансовых отчетов.

  • Подготовка презентаций, аналитических таблиц, графиков по показателям деятельности.

  • Актуализация финансовой модели компании.

Требования:

  • Высшее экономическое или финансовое образование, СПО.

  • Навыки работы с большим объемом данных, продвинутый уровень MS Excel (работа с формулами и таблицами).

  • Понимание IFRS (МСФО) и РСБУ.

  • Понимание законодательных и нормативных правовых документов, определяющих требования к финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

  • Знание порядка краткосрочного и долгосрочного кредитования предприятия привлечения инвестиций и заемных средств, использования собственных средств.

  • Опыт регулярного составления cashflow, P&L (план и факт).

  • Аналитическое мышление, умение кратко и четко формулировать мысли.

  • Знание основных форм управленческой отчетности и взаимосвязи между ними (PL, CF, BS).

  • Опыт построения финансовых моделей.

  • PowerPoint (подготовка структурированных, лаконичных и понятных презентаций).

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