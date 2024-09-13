Что ждут от финансового менеджера работодатели: результаты исследования

Мы изучили больше тысячи вакансий, чтобы узнать о требованиях работодателей к финансовым менеджерам. Рассказываем об основных задачах и делимся списком необходимых навыков.

На момент проведения исследования на hh.ru было 1161 открытых вакансий на должность финансового менеджера, 115 из них относились к IT-компаниям. Заработная плата для специалистов с опытом 1—3 года составляла от 60 000 до 150 000 рублей.

Основные задачи финансового менеджера:

Учет входящих платежей.

Учет и контроль исполнения заявок на выплаты и оплаты.

Взаимодействие с банками по оформлению, текущему сопровождению и погашению кредитов, банковских гарантий.

Разработка и оптимизация таблиц Excel.

Планирование, прогнозирование и контроль поступления денежных средств.

Ежедневный финансовый контроль за текущими операциями и соблюдением процесса закупок.

Подготовка и обновление прогнозов финансового результата месяца, квартала, года.

Разработка и контроль плана бюджета доходов и расходов, ведение БДДС, платежного календаря.

Расчет ключевых финансовых показателей.

Расчет себестоимости IT-продукта.

Составление и понимание финансовой отчетности по итогам месяца.

Составление промежуточных финансовых отчетов.

Подготовка презентаций, аналитических таблиц, графиков по показателям деятельности.

Актуализация финансовой модели компании.

Требования:

Высшее экономическое или финансовое образование, СПО.

Навыки работы с большим объемом данных, продвинутый уровень MS Excel (работа с формулами и таблицами).

Понимание IFRS (МСФО) и РСБУ.

Понимание законодательных и нормативных правовых документов, определяющих требования к финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Знание порядка краткосрочного и долгосрочного кредитования предприятия привлечения инвестиций и заемных средств, использования собственных средств.

Опыт регулярного составления cashflow, P&L (план и факт).

Аналитическое мышление, умение кратко и четко формулировать мысли.

Знание основных форм управленческой отчетности и взаимосвязи между ними (PL, CF, BS).

Опыт построения финансовых моделей.

PowerPoint (подготовка структурированных, лаконичных и понятных презентаций).

Курс «Финансовый менеджмент» Поможем улучшить навыки управления финансами компании за 3 месяца Начать учиться

Результаты исследования легли в основу курса повышения квалификации от Яндекс Практикума и Школы финансов НИУ ВШЭ

Курс подойдет специалистам с опытом: бухгалтерам, экономистам, финансовым аналитикам, выпускникам финансовых вузов или владельцам бизнеса.

Учиться можно где и когда угодно: изучайте теорию, а затем закрепляйте ее с помощью интерактивного учебника и практических заданий. Задания проверит эксперт и даст подробную обратную связь. Также вас ждут онлайн-воркшопы от практикующих экспертов ВШЭ.

В конце курса вы разработаете полную финансовую модель инвестиционного проекта на основе собственных данных или доработаете предложенную нами модель. Затем спрогнозируете изменения финансовых показателей с учетом рисков.

Курс рассчитан на 3 месяца. Начните учиться бесплатно, чтобы узнать больше о профессии финансового менеджера и познакомиться с площадкой.

Попробовать бесплатно

Курс «Финансовый менеджмент» Поможем улучшить навыки управления финансами компании за 3 месяца Начать учиться

Реклама: АНО ДПО «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЯНДЕКСА», ИНН 7704282033, erid: LjN8K4TC5