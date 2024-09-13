Что ждут от финансового менеджера работодатели: результаты исследования

На момент проведения исследования на hh.ru было 1161 открытых вакансий на должность финансового менеджера, 115 из них относились к IT-компаниям. Заработная плата для специалистов с опытом 1—3 года составляла от 60 000 до 150 000 рублей.
Основные задачи финансового менеджера:
Учет входящих платежей.
Учет и контроль исполнения заявок на выплаты и оплаты.
Взаимодействие с банками по оформлению, текущему сопровождению и погашению кредитов, банковских гарантий.
Разработка и оптимизация таблиц Excel.
Планирование, прогнозирование и контроль поступления денежных средств.
Ежедневный финансовый контроль за текущими операциями и соблюдением процесса закупок.
Подготовка и обновление прогнозов финансового результата месяца, квартала, года.
Разработка и контроль плана бюджета доходов и расходов, ведение БДДС, платежного календаря.
Расчет ключевых финансовых показателей.
Расчет себестоимости IT-продукта.
Составление и понимание финансовой отчетности по итогам месяца.
Составление промежуточных финансовых отчетов.
Подготовка презентаций, аналитических таблиц, графиков по показателям деятельности.
Актуализация финансовой модели компании.
Требования:
Высшее экономическое или финансовое образование, СПО.
Навыки работы с большим объемом данных, продвинутый уровень MS Excel (работа с формулами и таблицами).
Понимание IFRS (МСФО) и РСБУ.
Понимание законодательных и нормативных правовых документов, определяющих требования к финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Знание порядка краткосрочного и долгосрочного кредитования предприятия привлечения инвестиций и заемных средств, использования собственных средств.
Опыт регулярного составления cashflow, P&L (план и факт).
Аналитическое мышление, умение кратко и четко формулировать мысли.
Знание основных форм управленческой отчетности и взаимосвязи между ними (PL, CF, BS).
Опыт построения финансовых моделей.
PowerPoint (подготовка структурированных, лаконичных и понятных презентаций).
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