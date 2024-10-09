1000 и 1 способ посчитать чистый оборотный капитал

Окей, признаемся: в заголовке мы немного преувеличили. Способов посчитать чистый оборотный капитал не 1001, но точно не один и не два.

Чтобы про них рассказать, нужно определить, что считать оборотным капиталом (Working Capital, WC). И тут сразу начинается странное — есть два подхода к определению WC. А дальше путаница продолжается: что включать в чистый оборотный капитал (Net Working Capital, NWC) и по какой формуле его считать — вопрос тоже неоднозначный.

Если вы в первый раз слышите о разнице подходов в этой области или, наоборот, знаете об этом слишком много — эта статья для вас. В одном случае вы познакомитесь с новыми способами расчета показателей, в другом — проверите нас и, возможно, предложите свой вариант.