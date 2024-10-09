1000 и 1 способ посчитать чистый оборотный капитал

Окей, признаемся: в заголовке мы немного преувеличили. Способов посчитать чистый оборотный капитал не 1001, но точно не один и не два.
Чтобы про них рассказать, нужно определить, что считать оборотным капиталом (Working Capital, WC). И тут сразу начинается странное — есть два подхода к определению WC. А дальше путаница продолжается: что включать в чистый оборотный капитал (Net Working Capital, NWC) и по какой формуле его считать — вопрос тоже неоднозначный.
Если вы в первый раз слышите о разнице подходов в этой области или, наоборот, знаете об этом слишком много — эта статья для вас. В одном случае вы познакомитесь с новыми способами расчета показателей, в другом — проверите нас и, возможно, предложите свой вариант.
Капитал, капитал, обернитесь
От эффективного управления финансовыми ресурсами компании зависит почти все: рентабельность, финансовая устойчивость, ликвидность. Один из модулей курса «Финансовый менеджмент» — про оборотный капитал и больше ни про что другое.
И вот парадокс: не существует однозначного ответа на вопрос, что считать оборотным капиталом.
Позиции на этот счет две:
𝑊𝐶=𝐶𝐴−𝐶𝐿.
𝑊𝐶=𝐶𝐴.
Согласно первой формуле, под оборотным капиталом имеется ввиду разница между оборотными активами (Current Assets, CA) и текущими обязательствами (Current Liabilities, CL), а по второй — только оборотные активы.
Как правильно
Сторонники первого подхода считают, что оборотный капитал — это история про баланс, про поиск равновесия между объемом оборотных активов и потраченных на их создание ресурсов.
Представьте, что у вас 100 конфет, которые вы купили за 100 рублей. Деньги на сладости вам одолжил друг. Как итог — 100 конфет в активе и 100 рублей долга. То есть ваш оборотный капитал равен нулю — фактически у вас не было ни денег, ни конфет, поэтому как в сумме был ноль, так он и остался.
Другие считают, что оборотный капитал должен включать в себя только оборотные активы. Запасы материалов, готовой продукции, объем дебиторки, денежных средств в банке — все это и есть капитал компании, и не стоит сюда включать то, за счет чего все это было приобретено.
В этом случае вас не волнует долг в 100 рублей перед другом — вы счастливый обладатель 100 конфет, и это ваш оборотный капитал, которым можно управлять. Например, вы можете продать эти конфеты по повышенной цене другим друзьям и потом уже вернуть долг.
Мы на курсе считаем, что единственно правильного определения оборотного капитала не существует. Стоит обращать внимание на контекст и помнить, что подходы могут быть разными — это позволит синхронизироваться с коллегами, которые смотрят на вопрос не так, как вы.
Но на этом поводы для профессиональных споров не заканчиваются.
Дальше — больше
Чистый оборотный капитал (Net Working Capital, NWC) показывает, какие из оборотных активов и обязательств непосредственно связаны с текущей деятельностью компании.
Это один из ключевых финансовых показателей. Например, без NWC нельзя оценить стоимость компании по методу DCF (Discounted Cash Flow) — классическому способу оценки бизнеса через расчет сегодняшней стоимости будущих доходов компании .
А еще NWC совершенно необходим, чтобы принимать инвестиционные решения. Чистый оборотный капитал участвует в расчете свободного денежного потока, который генерирует проект. Без этого не понять, способен ли проект окупить инвестиции — или уходит в минус еще до рождения .
И тут снова странное: способов посчитать чистый оборотный капитал — еще больше, чем просто оборотный.
Вот три основных:
NWC=CA-CL.
NWC=(CA−Cash−STI)−(CL−STD), то есть NWC=(Inv+AR+Other CA)−(AP+Other CL).
NWC=(CA−ExcessCash−STI)−(CL−STD), то есть NWC=(Inv+AR+Other CA+OperatingCash)−(AP+Other CL).
Уверены, эти формулы вам не кажутся салатом из латинских аббревиатур. Поэтому не будем останавливаться на расшифровке каждого показателя, а расскажем, в чем смысл отличий в подходах к расчету одного и того же.
С разной степенью очистки
Первая формула опирается на подход, согласно которому WC = CA.
💡 NWC=CA-CL.
Под чистым оборотным капиталом здесь понимается разница между оборотными активами и текущими обязательствами, то есть буквально то, что сторонники подхода WC = CA – CL называют самим оборотным капиталом.
Но если повысить детализацию, станет понятно, что не все составляющие оборотных активов и текущих обязательств имеют значение для операционной деятельности компании. Например, в оборотные активы включают деньги на счетах и краткосрочные инвестиции, из которых далеко не все используются в операционной деятельности (чего не скажешь про запасы и дебиторскую задолженность — это неотъемлемая часть операционки). А еще в состав CL входит краткосрочный долг (Short-term Debt, STD). Он применяется для финансирования компании, однако текущая деятельность возможна и без него.
Получается, простой способ не показывает реальную картину свободных денежных потоков — итоговый показатель не такой уж и чистый.
Поэтому возникает другой способ:
💡 NWC=(Inv+AR+Other CA)−(AP+OtherCL).
В учебниках по корпоративным финансам чаще всего встречается именно эта формула.
В ней учитываются активы, создание которых требует реальных денежных расходов — запасы (Inv), дебиторская задолженность (Accounts Receivable, AR), сюда также можно включить другие оборотные активы (Other CA). А вот краткосрочные финансовые вложения (Short-term Investments, STI) и деньги (Cash) из оборотных активов оказываются исключены.
В части обязательств учитываются те, которые возникают в процессе текущей деятельности компании — кредиторская задолженность (Accounts Payable, AP), а также другие краткосрочные обязательства (Other CL). При этом из CL исключаются краткосрочные финансовые обязательства (Short-term Debt, STD).
В большинстве учебных задач, при решении кейсов и даже для получения сертификата CFA1 этой формулы вполне достаточно. Но можно уточнить и ее.
Верните кэш!
Некоторые аналитики и финансисты убеждены, что полностью выводить наличность из формулы NWC не вполне корректно — часть наличных денежных средств используется в операционной деятельности для закупок и прочих нужд.
Все денежные средства компании можно разделить на две части:
Operating Cash — объем денег, необходимый для обеспечения операционной деятельности, например, бесперебойных закупок (обычно рассчитывается как процент от плановых затрат);
Excess Cash — объем денег, который не нужен для ведения операционной деятельности и представляет собой «избыточный кэш».
Используя такое разделение, NWC можно представить так:
💡 NWC=(Inv+AR+Other CA+OperatingCash)−(AP+Other CL).
Эту же формулу можно переписать короче, очистив активы от лишнего кэша, а обязательства — от краткосрочного долга. Вот что получается:
💡 NWC=(CA−Excess Cash−STI)−(CL−STD).
Эту формулу используют продвинутые пользователи инструментов финансового анализа — специалисты, которые строят финансовые модели в банках и в департаментах развития крупных компаний, консультанты и оценщики при проведении сделок слияния и поглощения (M&A), а также академические исследователи.
Давайте разберем вторую и третью формулы чистого оборотного капитала на практике и поставим точку в разговоре об избыточных деньгах.
Разберем на примере
Компания «Рельсы» производит шпалы для строительства железнодорожных путей, а также осуществляет их замену. Ниже представлена отчетность компании на 1 января и на 31 декабря 202Х года (в тыс. руб.).
01.01.202Х
31.12.202Х
Деньги и эквиваленты (Cash & Equivalents), в т. ч.:
20 000
25 000
Деньги на счетах (Cash)
15 000
20 000
Краткосрочные инвестиции (STI)
5 000
5 000
Запасы (Inv)
45 000
40 000
Дебиторская задолженность (AR)
15 000
15 000
Итого оборотные активы (CA)
80 000
80 000
Кредиторская задолженность (AP)
7 000
10 000
Краткосрочный долг (STD)
19 000
13 000
Прочие краткосрочные обязательства (Other CL)
4 000
2 000
Итого краткосрочные обязательства (CL)
30 000
25 000
Менеджментом компании определена норма операционного кэша как 20% от общего объема денег на счетах.
Предположим, что мы не учитываем фактор избыточного кэша и рассчитываем NWC по второй формуле, очищая его от всех денег и эквивалентов:
NWC=(CA-Cash-STI)−(CL−STD).
Рассчитаем NWC в начале и в конце года:
NWC нач.=(80 000−15 000−5 000)−(30 000−19 000)=60 000−11 000=49 000.
NWC𝐶 кон.=(80 000−20 000−5 000)−(25 000−13 000)=55 000−12 000=43 000.
Таким образом, мы видим, что за год NWC снизился на 6 млн руб.:
NWC кон.−NWC нач.=43 000−49 000=(6 000).
Что это значит? Упрощенно — что компания за год фактически не вкладывалась в создание активов для операционной деятельности, а наоборот, продавала их: сокращала запасы, не допускала роста дебиторской задолженности.
Сравним с результатами, которые мы получим по третьей формуле NWC, где мы вычитаем не весь кэш, а только избыточный (Excess Cash):
NWC=(CA−Excess Cash−STI)−(CL−STD).
Excess Cash считаем по формуле:
Excess Cash=Cash−Operating Cash.
Согласно решению менеджмента компании, операционными считаются 20% денег, находящихся на счетах. Тогда избыточный кэш равен:
Excess Cash нач.=15 000−15 000×0,2=12 000.
Excess Cash кон.=20 000−20 000×0,2=16 000.
Следовательно, значения NWC в начале и в конце года, рассчитанные по третьей формуле, будут выше:
NWC нач.=(80 000−12 000−5 000)−(30 000−19 000)=63 000−11 000=52 000.
NWC кон.=(80 000−16 000−5 000)−(25 000−13 000)=59 000−12 000=47 000.
Таким образом, изменение NWC за год составит −5 млн руб.:
NWC кон.−NWC нач.=47 000−52 000=(5 000).
Расчеты по третьей формуле также показывают, что компания не вкладывала средства в создание оборотных активов, а фактически продавала их. Тем не менее объем этой продажи ниже на 1 млн рублей по сравнению с результатом по второй формуле (5 млн руб. vs 6 млн руб.).
На что влияет разница
Разница влияет на свободный денежный поток (Free Cash Flow, FCF) и, как следствие, на стоимость компании. Дело в том, что при расчете FCF учитываются изменения NWC за период:
если NWC увеличился, это значит, что компания нетто-инвестирует в создание оборотных активов, что ведет к оттоку денег → FCF за период снижается;
если, как в примере, NWC снижается, то это значит, что компания продает свои оборотные активы и получает денежный поток → FCF за период увеличивается.
В рассмотренном примере следует использовать формулу с учетом фактора избыточного кэша, так как она точнее отражает специфику бизнеса для конкретной компании. Если бы мы использовали иную формулу, то FCF компании был бы завышен на 1 млн рублей в год. А учитывая, что таких периодов множество, искажение в оценке стоимости компании был бы еще выше.
В сухом остатке
Подходы разные, и каждый из них — рабочий. Профессиональный совет: чтобы решить, каким из них пользоваться, определите, для чего вам нужен тот или иной показатель и какие финальные цели вы преследуете.
Если вы составляете обычный баланс или проводите верхнеуровневый анализ ликвидности компании, вполне можно работать с простой формулой вида:
NWC=CA−CL.
А вот если вы работаете над финансовой моделью проекта по его операционной деятельности, то без учета Operating Cash в CA не обойтись.
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