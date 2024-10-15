Топ-5 курсов, которые помогут бухгалтеру вырасти в карьере за счет soft skills  

Бухгалтер — это одна из профессий, в которых страна остро нуждалась в конце девяностых и начале «нулевых». Требовались специалисты, которые взяли бы на себя финансовые потоки не только государственных организаций, но и коммерческих компаний.

В то время только начали появляться крупные компании и малый бизнес, но наблюдался дефицит людей с экономическим образованием. Сейчас ситуация выровнялась, и уже нет такой нехватки в бухгалтерах. Но появилась конкуренция между специалистами, а именитые проекты стали сотрудничать только с лучшими из лучших.

Чтобы не оказаться на обочине профессии, бухгалтеры стали трансформироваться из «обычных» в мультизадачных специалистов. Ведь компаниям нужны люди, которые не просто работают с отчетами и таблицами, но и обладают soft skills («мягкими навыками»):

критически мыслят;

принимают управленческие решения;

уверенно отстаивают свою позицию;

все время обучаются и осваивают новые инструменты;

развиваются в смежных направлениях.

Курсы от Яндекс Практикума помогают стать тем самым «универсальным» специалистом, которого сразу заметят работодатели и клиенты. После обучения бухгалтеры получают преимущество на конкурентном рынке, и возможность встать на следующую ступень карьерной лестницы.

Сделали обзор курсов, которые сформируют у бухгалтера софт скиллы.