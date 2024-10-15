Топ-5 курсов, которые помогут бухгалтеру вырасти в карьере за счет soft skills  

Как менялась профессия бухгалтера
Бухгалтер — это одна из профессий, в которых страна остро нуждалась в конце девяностых и начале «нулевых». Требовались специалисты, которые взяли бы на себя финансовые потоки не только государственных организаций, но и коммерческих компаний.
В то время только начали появляться крупные компании и малый бизнес, но наблюдался дефицит людей с экономическим образованием. Сейчас ситуация выровнялась, и уже нет такой нехватки в бухгалтерах. Но появилась конкуренция между специалистами, а именитые проекты стали сотрудничать только с лучшими из лучших.
Чтобы не оказаться на обочине профессии, бухгалтеры стали трансформироваться из «обычных» в мультизадачных специалистов. Ведь компаниям нужны люди, которые не просто работают с отчетами и таблицами, но и обладают soft skills («мягкими навыками»):
критически мыслят;
принимают управленческие решения;
уверенно отстаивают свою позицию;
все время обучаются и осваивают новые инструменты;
развиваются в смежных направлениях.
Курсы от Яндекс Практикума помогают стать тем самым «универсальным» специалистом, которого сразу заметят работодатели и клиенты. После обучения бухгалтеры получают преимущество на конкурентном рынке, и возможность встать на следующую ступень карьерной лестницы.
Сделали обзор курсов, которые сформируют у бухгалтера софт скиллы.
Курс «Навыки критического мышления для менеджеров»
Критическое мышление развивает способности видеть и оценивать различные точки зрения, а также избегать стереотипных суждений. Согласно исследованию, проведенному аналитиками Всемирного экономического форума, критическое мышление способствует профессиональному развитию, карьерному продвижению и росту бизнеса.
Зачем это нужно бухгалтеру? Критическое мышление помогает бухгалтеру оценивать достоверность информации, выявлять ошибки и неточности в финансовых отчетах и документах, принимать взвешенные решения на основе анализа данных.
Особенно полезно развивать это качество главному бухгалтеру, который отвечает за руководство командой и соблюдение финансовых регламентов.
Навыки критического мышления помогают ему видеть возможности для оптимизации процессов и внедрения новшеств для более эффективной работы.
Чему вы научитесь на курсе:
Анализировать данные и определять логические ловушки.
Формулировать критические вопросы.
Подбирать сильные аргументы.
Определять причинно-следственные связи и на их основе принимать грамотные решения.
Оценивать шансы и риски, делать выводы о вероятных последствиях решений.
Продолжительность обучения: курс рассчитан на 2 месяца, учебе нужно уделять по 6–9 часов в неделю.
Курс «Управление командой»
Управление командой специалистов требует определенных навыков: лидерство, убеждение, поставленная речь, четкость при распределении задач, умение мотивировать подчиненных.
Персонал должен слышать своего руководителя и понимать то, что он от них хочет. Все эти качества можно развить и научиться управлять не только маленькими, но и большими командами.
Зачем это нужно бухгалтеру? Опытные бухгалтеры растут по карьерной лестнице и получают более высокие должности (руководитель финансового отдела, финансовый директор, финансовый менеджер и т.д.). Опыт — еще не гарантия, что бухгалтер сможет управлять и организовать работу в команде. Но если потренироваться и пройти обучение, то можно освоить навыки управленца.
Чему вы научитесь на курсе:
Навыкам управления.
Эффективному делегированию.
Поддержанию мотивации внутри команды.
Распределению зон ответственности.
Решению конфликтных ситуаций.
Продолжительность обучения: курс рассчитан на 4 месяца, учебе нужно уделять 4–7 часов в неделю.
Ваша карьера — в ваших скилах
Обучайтесь новым навыкам и растите в профессии с поддержкой практиков и технологий Яндекса
Курс «Основы управления проектами»
Управление проектами — это системный подход к достижению целей в рамках заданных сроков, ресурсов и бюджета. Управление включает в себя планирование, организацию, координацию и контроль выполнения задач для успешного завершения проекта. Важнейшие этапы управления проектами — определение целей, оценка рисков, распределение ресурсов, мониторинг прогресса и оценка итогов.
Зачем это нужно бухгалтеру? Знание основ управления проектами помогает лучше понимать процессы, связанные с планированием бюджета, управлением рисками и контролем затрат.
Бухгалтер, владеющий навыками проектного менеджмента, может более эффективно участвовать в стратегическом планировании и помогать компаниям соблюдать финансовые рамки проекта.
Чему вы научитесь на курсе:
Классическим и гибким методам управления проектами.
Запуску проектов.
Распределению времени и ресурсов.
Постановке задач и отслеживанию итогов.
Действиям при критических ситуациях.
Анализу рисков и адаптации к изменениям.
Продолжительность обучения: курс рассчитан на 1,5 или 3 месяца (зависит от выбранного формата обучения), учебе нужно уделять примерно 1–2 часа в день.
Курс «Навыки аргументации для руководителей»
Навыки аргументации помогают четко и убедительно выражать мысли, доказывать свою точку зрения и находить общие решения в спорных вопросах. Это умение полезно как в работе, так и в повседневной жизни.
Когда человек умеет аргументировать, он может более уверенно вести переговоры, избегать конфликтов и находить компромиссы. Хорошо построенная аргументация показывает, что человек обдуманно подходит к проблеме и может подкрепить свои слова фактами и логикой.
Зачем это нужно бухгалтеру? Бухгалтеры часто дорастают до должности управляющего финансовым отделом или финансового директора. Им приходится общаться не только с подчиненными, но и партнерами и инвесторами. В деловых переговорах важно уметь убеждать в своей позиции и отстаивать свое мнение. «Простым» бухгалтерам тоже пригодятся навыки аргументации — они помогут стать специалистом, к которому прислушиваются, и развиться по карьере.
Чему учат на курсе:
Ведению переговоров.
Отстаиванию своей точки зрения и аргументации (по моделям SExl, PSB, RAS).
Запомниться на важных встречах.
Работе с возражениями.
Продолжительность обучения: курс рассчитан на 9 дней, учебе нужно уделять 1,5–3 часа в день.
Курс «Математика для анализа данных»
Математические методы анализа данных помогают более эффективно анализировать данные на основе статистики, принимать обоснованные решения и делать точные выводы.
Информация, которая подкреплена цифрами, более достоверна, она поможет защитить свою точку зрения перед руководством и усилить аргументы.
Зачем это нужно бухгалтеру? Бухгалтеру курс «Математика для анализа данных» поможет лучше понимать статистические методы, которые используются для анализа финансовых данных. Такие знания повысят конкурентоспособность бухгалтера на рынке труда и откроют новые карьерные перспективы. Например, если бухгалтер хочет перейти в IT-сферу, обучение дает возможность стать финансовым аналитиком или начать карьеру специалиста по Data Science.
Курс поможет бухгалтеру развить:
аналитическое мышление, так как научит анализировать большие объемы данных, выявлять закономерности и тенденции;
умение принимать решения на основе анализа данных;
критическое мышление, так как научит критически оценивать информацию и делать обоснованные выводы.
Чему учат на курсе:
Линейной алгебре и видам функции.
Основам математического анализа.
Основам статистики и статистическим методам.
Теории вероятности, которая поможет проанализировать связи между случайными величинами.
Продолжительность обучения: курс рассчитан на 6 месяцев, если вы будете посвящать ему 10 часов в неделю.
Курсы от Яндекс Практикума — это путь освоения навыков с нуля до осознанного специалиста. Обучение подготовлено экспертами из различных областей и наполнено примерами, инструкциями, пошаговыми алгоритмами и чек-листами. Учиться можно в удобном для себя темпе. Выбирайте наиболее интересное для себя направление из каталога курсов Яндекс Практикума.
Ваша карьера — в ваших скилах
Обучайтесь новым навыкам и растите в профессии с поддержкой практиков и технологий Яндекса
Реклама: АНО ДПО «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЯНДЕКСА», ИНН 7704282033, erid: LjN8KZD5N
Начать дискуссию