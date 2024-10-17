Бесплатные нейросети для работы и учебы

Обзор нейросетей, которые упростят и улучшат выполнение как рабочих задач, так и помогут в учебе.

Генерирует изображения с помощью YandexGPT. Работает только на мобильных устройствах. Промты можно писать на трех языках: русском, английском и казахском. За одну генерацию предлагает два варианта изображений.

Нейросеть для создания картинок, работает с помощью моделей искусственного интеллекта Stable Diffusion и DALL-E. Нет мобильной версии, для работы нужна регистрация через Gmail. Можно писать промты на русском и генерировать до 1000 изображений в день.

Быстро преобразует аудио в текст, подойдет для транскрибирования интервью, лекций или, например, выступлений на конференциях. Аудио можно загрузить с устройства или записать с помощью микрофона. Распознает не только русскоязычную речь.

Улучшает качество аудио: умеет подавлять шум, выравнивать уровень громкости, убирать шипение. Позволяет скачивать файлы в разных форматах. В бесплатной версии можно обрабатывать до 20 минут аудио в месяц.

Бесплатно пишет и обрабатывает тексты, предлагает идеи для создания контента. Работает с компьютера и мобильных устройств. Лучший результат показывает с промтами на русском. Запоминает контекст диалога, поэтому каждый новый ответ получается более релевантным.

Создает тексты в разных форматах: письмо, научный доклад, сказка и так далее. Кроме текстов может генерировать код и изображения, распознавать речь и озвучивать ответы. Регистрация по номеру телефона или через SberID. Нейросеть доступна также в Telegram или «ВКонтакте».

Любой специалист может применять ИИ в своей работе

Предприниматели, менеджеры, маркетологи, блогеры и фотографы тоже решают задачи с помощью нейросетей — генерируют идеи, анализируют ЦА и конкурентов, готовят презентации.

Мы обновили курс «AI-инструменты для дизайнеров» и теперь можно: Освоить 10 нейросетей для работы с изображениями, видео, аудио и текстами.

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