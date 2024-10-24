Яндекс Практикум
Обучение для бухгалтеров

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Скидка 20% для качественных перемен
Иллюстрация: Яндекс Практикум

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  • Практика на реальных задачах. Во время которой вы соберете портфолио и подготовитесь к будущей работе.

  • Поддержка YaGPT и наставников. Команда сопровождения поможет не сдаться на полпути, а технологии Яндекса упростят учебу.

  • Помощь с трудоустройством. Если в целях была новая работа, то мы поможем добиться желаемого.

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