Как обмениваться данными по маркировке обуви и табака

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк

Участники информационной системы маркировки

В соответствии с Федеральным законом № 487-ФЗ в 2019 году становится обязательной маркировка отдельных групп товаров, полный перечень которых приведен в распоряжении Правительства № 792-р.

Основные участники бизнес-процесса маркированного товарооборота — это производители, оптовые дистрибьюторы и розничные точки продаж. Каждое звено цепочки движения товаров выполняет свою роль в соответствии с нормативными актами, регулирующими учёт маркированных товаров.

Чтобы сделать оборот товаров прозрачным, производители должны маркировать продукцию уникальными кодами Data Matrix. Продавцы на кассе сканируют эти коды, сведения о реализации поступают в государственную информационную систему мониторинга за маркированными товарами (ГИС мониторинга). Общая задача заключается в обеспечении полного цикла прослеживаемости от ввода товара в оборот до его выбытия из оборота через переход права собственности на товар.

Оператора системы маркировки определяет Правительство. Таким оператором стал Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). ЦРПТ запустил национальную систему цифровой маркировки и прослеживаемости товаров «Честный знак».

Все участники оборота маркированной продукции используют для совершения операций с товаром квалифицированную электронную подпись (КЭП). За каждым из участников оборота закреплена ответственность передавать только актуальные сведения, что и подтверждается КЭП. Сертификат электронной подписи понадобится для заверения электронных документов и работы в личном кабинете информационной системы маркировки.

В первую очередь система начала действовать для табачной продукции и обуви.

1. Табачные изделия

Обязательная маркировка табака началась в марте: производители, представители ритейла и дистрибьюторы регистрировались в системе «Честный знак» и настраивали работу программно-аппаратных комплексов.

С 1 июля в России прекратился выпуск немаркированной табачной продукции. Теперь производители наносят на каждую пачку сигарет уникальный код. Первые продажи с фабрик фиксируются посредством электронных УПД: коды товара передаются в систему «Честный знак» при помощи систем ЭДО. Когда товар выводится из оборота и попадает к потребителю, коды сканируются на кассе и передаются через оператора ОФД.

Продать остатки немаркированного табака необходимо до 1 июля 2020 года. С этого же момента государство начнёт контролировать перемещение табачной продукции между оптовыми и розничными перекупщиками. Они будут сопровождать товар УПД и передавать их через ЭДО в систему «Честный знак».

2. Обувь

Первый этап маркировки обуви продлится с 1 июля до 1 октября 2019 года. Этот период отведён для регистрации участников процесса в системе «Честный знак». После 1 октября станет доступной упрощённая маркировка остатков, можно будет подать заявления на получение станций управления заказами, необходимых для работы с цифровыми кодами.

С 1 марта 2020 года при продаже маркированной продукции поставщики, оптовые покупатели и розничные магазины обязаны вносить в систему «Честный знак» каждую накладную с указанием контрагента, перечня проданных/приобретённых товаров и их индивидуальных кодов. Эта работа в ручном варианте довольно трудоёмкая, поэтому у предпринимателей появляется дополнительный мотив перейти на электронный документооборот.

Автоматизация операций по подтверждению приёма или передачи товаров, сверке их кодов в системе маркировки, ведение учёта УПД могут быть проведены в системе ЭДО в рамках единой инфраструктуры.

Решения для работы с маркировкой

Все участники оборота маркированной продукции — производители, дистрибьюторы и торговые точки — должны передавать в ГИС мониторинга сведения о переходе права собственности на товар. Проектная команда СКБ Контур разработала комплекс решений по автоматизации бизнес-процессов, задействованных в маркировке.

При электронном документообороте переход кодов товара от одного владельца к другому фиксируется автоматически. Пользователи платформы электронного документооборота Диадок при приёмке/передаче товара обмениваются первичными документами (УПД), которые содержат коды маркировки. Когда документы подписаны, оператор ЭДО отправляет данные из них в информационную систему маркировки (ГИС мониторинга).

При отсутствии учётной системы в мелкой рознице Диадок может быть интегрирован с внешним товароучетным модулем Контур.Маркет, в котором регистрируются операции с маркированной продукцией.

Система Диадок сделает работу с документами удобной для всех участников документооборота: торговым сетям, оптовикам, дистрибьюторам, производителям, крупным ритейлерам подберут удобное решение для автоматизации всех процессов по маркированному товару.

Электронный документооборот с контрагентами через Диадок – наиболее удобный способ взаимодействия с системой маркировки. Запросите консультацию менеджера, чтобы перенести ваши привычные действия в электронный вид.

Каждое предприятие самостоятельно выбирает, какой из вариантов интеграции ему предпочтительней с точки зрения величины расходов на внедрение необходимых программных инструментов. Для небольшого предприятия с малой номенклатурой товаров потребности будут одни, для крупной торговой сети — совсем другие.

Запись вебинара «Обязательная маркировка и прослеживание оборота продукции

Подключение к сервису Диадок

Наша компания «Расчётный центр «Практик» принимает активное участие в обеспечении участников маркированного товарооборота удобными и надёжными программными инструментами.

Мы рекомендуем использовать сервис Диадок в следующих целях:

отправка в ГИС мониторинга электронных сообщений о совершении операций по приёмке/передаче товара;

учёт, подписание, сверка и хранение УПД.

Сервис Диадок позволяет отправлять и получать электронные документы, хранить документы в электронном архиве, настраивать цепочки согласования, производить сверку взаиморасчетов и многое другое.

Если компания самостоятельно разрабатывает решение под себя, то она может воспользоваться услугами по его интеграции с системой маркировки.

Все обновления системы производятся в рамках действующих лицензий. Поддержка осуществляется в рамках действующих договоров. К этому добавляются все основные преимущества электронного документооборота перед бумажным: стоимость, хранение, быстрый поиск, представление документов регулятору и др.

Вы можете получить консультацию по телефону, заказать бесплатную презентацию или демонстрацию системы, заполнив форму обратной связи. Мы готовы предложить вам оптимальные условия, сроки, цены на внедрение систем эффективного автоматического электронного документооборота (СЭД).