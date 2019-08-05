Интеграция 1С и ЭДО: какое решение выбрать





Интеграция Диадока с 1С

Переход на электронный документооборот — это решение на уровне всей организации, всех рабочих мест и структурных подразделений, связанное с созданием, редактированием, обменом и хранением документов. Такой масштаб сразу выявляет одну из основных особенностей внедрения: в любой организации найдутся консервативные сотрудники, которые привыкли работать в распространённой бухгалтерской программе 1С и не способны быстро осваивать новые инструменты.

Поэтому при сравнении систем электронного документооборота лучше уточнять возможность интеграции с 1С и выбирать гибкое решение, которое легко встроить в существующие бизнес-процессы.

В компании СКБ Контур разработали решение интеграции 1С и системы Контур.Диадок, с помощью которого пользователи 1С могут отправлять электронные документы из интерфейса привычной им бухгалтерской программы.

Это делается с помощью специального модуля, в котором доступна вся функциональность веб-версии плюс автоматизация большинства действий с электронными документами. Модуль представляет собой единое пространство, из которого вы получаете доступ и к Диадоку, и к установленной на вашем компьютере 1С. При этом для работы в любой из этих программ вам не нужно будет переходить из окна в окно. Вы будете работать в окне модуля, интерфейс которого аналогичен 1С.

Интеграция Диадока с 1С позволяет:

• отправлять и получать счета-фактуры, акты, ТОРГ-12, УПД и другие документы;

• учитывать входящие документы в системе 1С;

• согласовывать и подписывать документы;

• приглашать контрагентов к обмену электронными документами;

• пользоваться быстрым и удобным поиском электронных документов.

Решение содержит функциональность 1С и Диадока. В модуле доступны документы, сформированные в 1С, а также полученные от клиентов и партнёров. Документы в учётной системе можно создавать на основе данных из входящих документов. Сведения из них переносить вручную не требуется, поэтому процедура ускоряется, а ошибки из-за человеческого фактора исключаются. Быстро подписать и учесть закрывающие документы важно, так как от этого зависит, получит компания вычет по НДС в том же периоде, в котором совершена сделка.

Мы готовы предложить вам оптимальные условия, сроки, цены на внедрение систем эффективного автоматического электронного документооборота (СЭД). Проведём для вас демонстрацию системы. Чтобы договориться о времени, заполните форму обратной связи.

Каждый из базовых сценариев работы с документами потребует от вас всего лишь нескольких кликов мышкой. Когда вы обработаете в модуле несколько документов, вы будете делать это не задумываясь, автоматически.

Модуль Диадок для 1С Сопоставление входящих документов

При большом числе контрагентов документооборот требует значительных временных и финансовых издержек. Эффективное решение для снижения издержек демонстрируют успешные кейсы.

Многие зарегистрированы в социальной сети «ВКонтакте» и используют её для продвижения своего бизнеса. Как и большинству крупных компаний, ООО «В КОНТАКТЕ» необходимо ежемесячно оформлять, подписывать и пересылать тысячи документов: счета, акты, накладные, счета-фактуры и прочие. Все документы нужно систематизировать и хранить. На момент перехода на ЭДО число контрагентов из самых разных уголков России приблизилось к 1000. Отправку одного пакета документов обходилась примерно в 300 рублей, а по времени пересылка Почтой России занимала в среднем 1,5 месяца.

С системой Контур.Диадок компания была уже знакома, так как с ее помощью социальная сеть получала электронные документы от ряда контрагентов. Совместными усилиями специалистов ООО «В КОНТАКТЕ» и команды Контур.Диадок переход на ЭДО был проведен в сжатые сроки. На то, чтобы наладить отправку исходящих документов, потребовалась неделя.

Компания «В КОНТАКТЕ» для автоматизации бизнес-процессов использует одновременно несколько систем:

Платформа 1С позволяет работать с внутренней кадровой документацией, не нужно печатать заявления, приказы и авансовые отчеты. Сервис Контур.Диадок подходит для обмена документами с подключенными контрагентами. Бумажные издержки исчезли благодаря переходу на электронный документооборот.

В результате повышается продуктивность работы всей компании, а не только сотрудников, напрямую связанных с документацией и договорной деятельностью. Подключение системы электронного документооборота — это важный шаг вперёд в развитии бизнеса, позволяющий одновременно внести вклад в сохранность окружающей среды.

Какое решение подойдет вам?

Диадок можно интегрировать с любой учётной системой. Есть готовые модули для самых популярных из них, в том числе и для большинства конфигураций 1С. Стоимость интеграции с вашей учётной системой зависит от особенностей документооборота и программного обеспечения.

Модуль для 1С. Модуль Диадока для 1С реализован в виде внешней обработки и не требует изменения конфигурации программы.

API Диадока. Программный полнофункциональный интерфейс позволяет «бесшовно» интегрироваться в любую систему.

Диадок.Коннектор. Модуль интегрирует Диадок с учётной системой без вмешательства в её конфигурацию. Взаимодействие происходит через файловые системы.

Подключение модуля Диадока для 1С

Модуль доступен всем желающим. Наша компания «Расчётный центр «Практик» проводит интеграцию Диадок с 1С, персональный менеджер поможет не только скачать и установить модуль, но и настроить его для дальнейшей работы.

Если вопросы всё-таки возникнут, вы всегда можете заглянуть в подробную инструкцию к модулю или обратиться в службу технической поддержки.

Интеграция Диадока с любой учётной системой

Наша компания «Расчётный центр «Практик» имеет большой опыт в интеграции Диадока с 1С, SAP, Oracle, MS Dynamics, Directum, Docsvision. Сертифицированные специалисты производят интеграцию с произвольными учётными системами. Этот уровень интеграции является наиболее общим и подходит для работы с различными учетными системами, написанными на языке C# под платформу .NET и запускающиеся на машинах с ОС Microsoft Windows, ОС Linux или на Java/C++. Интеграция может быть полной или частичной, то есть охватывать лишь определенные процессы документооборота компании.

Проведём для вас демонстрацию системы. Чтобы договориться о времени, заполните форму обратной связи.

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