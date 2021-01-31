Однажды после Нового года: один сумасшедший день из жизни бухгалтера

Весь месяц не заходила в соцсети, не читала в агрегаторах новости, в телевизоре я уже 5 лет как пользуюсь только функцией смарт-TV. Работала себе потихоньку до 30 декабря, ковырялась в своих базах. Так было тихо, спокойно, хорошо! Никто не терзал мою уставшую нервную систему.
В моем рассказе — будни бухгалтера с самого начала года. А как это было у вас?
Когда ничто не предвещало беды
31 декабря
Друзья, куранты, встречи у ёлки, салюты, поздравления, звонки родственникам, звонки от родственников, встреча Нового года по трем часовым поясам. Как хорошо-то было! Как душевно! И весьма неожиданно было весело, хотя еще буквально 30 числа ничего не предвещало такого настроения.
1 января
Как же я люблю этот день, когда за окном, умиротворившись, в дремах почивает город! Вокруг звенящую тишину можно аж потрогать руками.
И 10 дней праздничных выходных. Прогулки тихими звездными вечерами, захватывающие сериалы, интересные книги, приятные домашние хлопоты, семья, уютный диван, любимый плед, в ногах уткнувшись сонно мурлычут любимые кошки и сон, крепкий здоровый сон... Благодать!
В промежутках даже с удовольствием поработала.
11 января
Начались трудовые будни. До обеда не могла собраться. К обеду все таки собралась и до 12 ночи продуктивно поработала.
И тут зазвонил телефон...
12 января позвонила коллега.
- Ты сдала СЗВ-ТД? Отчитаться надо до 15 января!
Как отчитаться? Я перед новым годом отправила. Последние кадровые мероприятия — и отправила. Три дня дозванивалась в ПФР. Дозвонилась, о чудо, 30 декабря в обед. Сказали, что их все устраивает и все принято и вроде бы больше ничего не надо! Еще что-то сдавать? А что? Разве в СЗВ-ТД не указывается способ ведения трудовых книжек?
Не помню! Вот совсем не помню! А ведь дотошно и скурпулезно изучила этот отчет, сроки, нюансы. Нашла даже великолепную памятку об этом на сайте ПФР. Скинула знакомым коллегам в Вотсапе. И ничего не помню из того, что читала и изучала. Почему?
- Слушай, а ты не помнишь, если валюта баланса больше 60 млн, аудит точно обязателен? — продолжала задавать вопросы коллега. Я вот вылетаю свыше. Как можно убрать валюту баланса?
Перебрали все способы, обсудили, прикинули.
Где-то внутри, глубоко-глубоко, заворочалась моя нервная система, словно в постель кто-то насыпал ей крошек. Из глубины начали вылезать смутные сомнения, обрывки воспоминаний прочитанной информации...
- А ты уверена, что микропредприятиям аудит обязателен? — спросила я.
Тут сомнения проснулись у коллеги. Надежда на то, что на аудит можно благополучно забить, занявшись более насущными вопросами в период отчетности, упорно не желала покидать свое уютное и теплое местечко в наших сердцах.
- А кто я? Микро или малое предприятие? — спросила коллега.
Обрывки из разных критериев завертелись в моей голове.
- Сумма выручки 60 млн, количество человек до 15,- начала перечислять коллега.
- Ты читаешь что ли? Ты что-то ты не то читаешь, — сказала я. — Это какие-то другие критерии. Может, старые? Не помню, откуда они, но точно когда-то к чему-то применялись. Раньше? Или еще применяются, но только к чему-то другому? Новые были точно какими-то другими! Там сумма доходов должна быть до 800 млн для малого и численность небольшая.
- Сумма доходов 120 млн для микро, численность 15 человек... — порывшись в интернете выдала коллега.
- Вот, да! Все верно!
Дружно перечитав все критерии, соотнеся их со своими данными, каждый нашелся, кто он. Микро или малое предприятие.
- Надо же, мы за год оказывается из микро стали малым, — с удивлением констатировала я сей занимательнейший факт. — Хм, интересно а какие последствия из этого вытекают?
- А зачем мы это вспоминали? — спросила коллега.
- Да бог его знает, — сказала я. Вроде малые и микро освобождены от обязательного аудита. Не?
На некоторое время повисла пауза. Было слышно, как шестеренки в наших головах натружено заскрипели, затем в трубке послышался стук клавиш. Коллега полезла в необъятные просторы сети. Я включила громкую связь и начала терзать экран смартфона, забивая в поисковик критерии для прохождения обязательного аудита, попутно включая удивительно красивый самовар, который я успела ухватить последним по хорошей скидке на озоне. Самовар чудо как хорош! Не буду больше покупать чайники.
Так, что это я... Аудит.
Помолчав сначала дружно в трубки, изучая информацию, мы начали друг другу читать статьи, упорно пытаясь структурировать в голове полученную инфу. Получалось плохо. Точнее совсем не получалось.
И вот мы, два главных бухгалтера с ах, каким огромным стажем в бухучете сидим как две идиотки, пытаясь что-то понять, вспомнить, разложить по полочкам, усвоить. Перелопатив кучу статей и законов за все три года, мы окончательно запутались. Решили спросить у других знакомых и коллег и созвониться на следующий день. Время уже было 10 вечера.
Я положила трубку. Нервная система внутри проснулась и начала урчать пока еще нежно и тихо, совсем как новенький мотор. Тревожный знак.
Смутное беспокойство не покидало меня. Я налила чай, села на диван и уткнулась в смартфон, выискивая последние статьи про обязательный аудит. Информация в мозгу издевательски не желала приобретать хоть сколь-нибудь понятные формы.
Ведь я же это все изучала, читала, когда все носились с этими дурацкими изменениями как с писанной торбой! Ведь я же тогда помню, что разобралась. Почему не могу сейчас-то вспомнить? Ведь я же пришла тогда к какому-то выводу. Ведь точно помню, что пришла! У меня валюта баланса была больше 60 млн тогда!
Нервная система вспыхнула, яростно загудела, как трансформаторная будка, аж завибрировала, болезная. Штрафы дикие! Мама дорогая! Директор вырвет все волосы во всех местах у себя от такой перспективы! Или у меня? Что делать-то?
Страшная цифра штрафа от 500 до 700 тыс угрожающе раздулась как рыба фугу в моем мозгу и заняла все пространство. Я побежала за новопасситом. Выпив полный мерный стаканчик успокоительного, я подумала и выпила для верности еще один, и побежала к компьютеру читать снова. Но было уже поздно! Моя нервная система ревела как болид на гоночной трассе и совершенно не желала успокаиваться! В мозг не лезло вообще ничего.
Как же явственно штрафы и прочие санкции все-таки отравляют нам жизнь!
Я улеглась в постель. Успокоительное начало действовать. Какое облегчение! Я успокоилась. Сон не шел. Дурацкий аудит из головы не шел тоже.
Надо написать в КУБ! (название тематической бухгалтерской группы в фейсбук. — прим. автора)! Точно! Надо спросить у коллег! Сто процентов кто-то знает точно!
Я схватила телефон и начала судорожно тыкать по экрану. Удивительно, но мне ответили! Тоже не спят, подумала я. Впрочем, неудивительно.
Вот что значит дружеская поддержка коллег по цеху! В 2019 не было таких конских штрафов за непрохождение обязательного аудита. Гораздо дешевле было выплатить штраф, ежели и начислит кто, нежели платить за аудит. Потому и забили. Точно!
В радостном волнении от того, что вспомнила, я пролистала чуть ниже ленту группы. В глаза бросился пост со ссылкой на интервью с господином Егоровым в газете «Коммерсант» и его наполеоновскими планами и мечтами о том, как через два года бухгалтерия будет не нужна, и как здорово и невероятно просто всем нам будет жить, когда ФНС сама будет считать всем налоги и сама списывать со счета насчитанные ею суммы. И о том, как здорово этим сэкономит бизнесу господин Егоров их издержки.
Вот счастье то наступит! Я прослезилась от умиления. Какой чудесный господин!
С момента четырех тысяч лет до нашей эры, когда возник бухгалтерский учет, наша профессия всегда была нужна! И вот, всего через два года все огромное 6-тысячелетнее бухгалтерское наследие канет в лету! Уйдет в небытие! Благодаря заслугам господина Егорова! Милейший, милейший человек!
Я, затаив дыхание, с собирающейся в уголках глаз влагой, благоговейно проникалась мыслью о том, что моей скромной персоне, всего через два года, выпадет такая огромнейшая честь: наблюдать за закатом одной из самых древнейших профессий! Нет, не то, что вы могли подумать! Я про бухгалтерию.
Главное, чтобы не получилось по-черномырдински. Хотели как лучше — получилось как всегда. Впрочем, уж мне-то не о чем волноваться. Я даже уверена, что сие нововведение моментально повысит мой статус как работника раза в два. А то и в три. Ведь ухищряться теперь надо будет еще изощрённее! На самых начальных этапах. В момент возникновения хозяйственного факта жизни, но до его составления и отражения в учете. А для этого надо будет все это еще и просчитать. И не забыть отразить в старой доброй легендарной «тетрадке» управленческого учета, хранящейся как зеница ока в любой фирме и охраняемой гораздо бдительнее всех драгоценностей в сокровищнице оружейной палаты и алмазного фонда вместе взятых.
Моя, давно уже не горячо любимая профессия, все более и более напоминала работу креативщика и рисовальщика. Возмещение НДС — не сметь! Показать убытки — не вздумай! Плевать, какой там у тебя процент вычетов к принятию получился в учете и какая прибыль вышла! Забудь! Мы дадим тебе правильные критерии, в которые ты должна втиснуть свой бизнес. Что значит невозможно работать? Втискивай его как хочешь! Мы не мешаем же втискивать! Полный простор действий!
О вечном
Год выдался непомерно тяжелым. В течении года моральная тяжесть была как-то незаметна, а под конец года бухнулась всем своим громоздким весом на далеко уже не хрупкую меня.
Организм вкупе с мозгом уже защищаются от переизбытка потоков постоянно меняющейся информации, отторгая все ненужное и лишнее. Психика держит глухую оборону, давно не замечая стрессовых новостей, льющихся бурными цунами из каждого утюга, призванных держать население планеты в постоянном тотальном страхе. Вирус мутировал! Мы все умрем! Аааа....
Когда все это закончится?
А как вы пережили прошлый год? Как начался новый? С каким настроением? Какими мыслями вы его начали?
В новостной ленте промелькнуло фото из нашей Вселенной... Как же красиво! Девочки, оторвитесь от своих отчетов, полюбуйтесь. Проникнитесь величием мироздания! В конце концов, кому нужны эти отчеты? А Вселенная великолепна!
В масштабах вечности все канет в Лету: и отчеты, и ФНС, и вирус вместе с глобалистами. А Вселенная останется.
Во Вселенной не нужно ничего менять, не нужно ничего внедрять, она изначально создана совершенством! Как близка ее умиротворенность и красота, и одновременно как далека она от нас, корпящих над никому не нужными отчетами и находящихся в плену хищнической и паразитарной системы! Может, пора из плена на волю? Как там в стихе-то говорится?Вспомнила!
Ах, люди актеры, не можем без сцен
Создали мы сами иллюзию, плен
На волю! Из этих проклятых оков
И полно играть дуракам дураков!
(Андрей Гак)
Ах, Вселенная! Какой грандиозный масштаб у создания этого творения! Это вам не мертвящие уродливые идеи о цифровом рабстве глобалистов. Это намного больше! Это жизнь!