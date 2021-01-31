Однажды после Нового года: один сумасшедший день из жизни бухгалтера

Весь месяц не заходила в соцсети, не читала в агрегаторах новости, в телевизоре я уже 5 лет как пользуюсь только функцией смарт-TV. Работала себе потихоньку до 30 декабря, ковырялась в своих базах. Так было тихо, спокойно, хорошо! Никто не терзал мою уставшую нервную систему.

В моем рассказе — будни бухгалтера с самого начала года. А как это было у вас?

Когда ничто не предвещало беды

31 декабря

Друзья, куранты, встречи у ёлки, салюты, поздравления, звонки родственникам, звонки от родственников, встреча Нового года по трем часовым поясам. Как хорошо-то было! Как душевно! И весьма неожиданно было весело, хотя еще буквально 30 числа ничего не предвещало такого настроения.

1 января

Как же я люблю этот день, когда за окном, умиротворившись, в дремах почивает город! Вокруг звенящую тишину можно аж потрогать руками.

И 10 дней праздничных выходных. Прогулки тихими звездными вечерами, захватывающие сериалы, интересные книги, приятные домашние хлопоты, семья, уютный диван, любимый плед, в ногах уткнувшись сонно мурлычут любимые кошки и сон, крепкий здоровый сон... Благодать!

В промежутках даже с удовольствием поработала.

11 января

Начались трудовые будни. До обеда не могла собраться. К обеду все таки собралась и до 12 ночи продуктивно поработала.

И тут зазвонил телефон...

12 января позвонила коллега.

Ты сдала СЗВ-ТД? Отчитаться надо до 15 января!

Как отчитаться? Я перед новым годом отправила. Последние кадровые мероприятия — и отправила. Три дня дозванивалась в ПФР. Дозвонилась, о чудо, 30 декабря в обед. Сказали, что их все устраивает и все принято и вроде бы больше ничего не надо! Еще что-то сдавать? А что? Разве в СЗВ-ТД не указывается способ ведения трудовых книжек?

Не помню! Вот совсем не помню! А ведь дотошно и скурпулезно изучила этот отчет, сроки, нюансы. Нашла даже великолепную памятку об этом на сайте ПФР. Скинула знакомым коллегам в Вотсапе. И ничего не помню из того, что читала и изучала. Почему?

Слушай, а ты не помнишь, если валюта баланса больше 60 млн, аудит точно обязателен? — продолжала задавать вопросы коллега. Я вот вылетаю свыше. Как можно убрать валюту баланса?

Перебрали все способы, обсудили, прикинули.

Где-то внутри, глубоко-глубоко, заворочалась моя нервная система, словно в постель кто-то насыпал ей крошек. Из глубины начали вылезать смутные сомнения, обрывки воспоминаний прочитанной информации...

А ты уверена, что микропредприятиям аудит обязателен? — спросила я.

Тут сомнения проснулись у коллеги. Надежда на то, что на аудит можно благополучно забить, занявшись более насущными вопросами в период отчетности, упорно не желала покидать свое уютное и теплое местечко в наших сердцах.

А кто я? Микро или малое предприятие? — спросила коллега.

Обрывки из разных критериев завертелись в моей голове.

Сумма выручки 60 млн, количество человек до 15,- начала перечислять коллега.

Ты читаешь что ли? Ты что-то ты не то читаешь, — сказала я. — Это какие-то другие критерии. Может, старые? Не помню, откуда они, но точно когда-то к чему-то применялись. Раньше? Или еще применяются, но только к чему-то другому? Новые были точно какими-то другими! Там сумма доходов должна быть до 800 млн для малого и численность небольшая.

Сумма доходов 120 млн для микро, численность 15 человек... — порывшись в интернете выдала коллега.

Вот, да! Все верно!

Дружно перечитав все критерии, соотнеся их со своими данными, каждый нашелся, кто он. Микро или малое предприятие.

Надо же, мы за год оказывается из микро стали малым, — с удивлением констатировала я сей занимательнейший факт. — Хм, интересно а какие последствия из этого вытекают?

А зачем мы это вспоминали? — спросила коллега.

Да бог его знает, — сказала я. Вроде малые и микро освобождены от обязательного аудита. Не?

На некоторое время повисла пауза. Было слышно, как шестеренки в наших головах натружено заскрипели, затем в трубке послышался стук клавиш. Коллега полезла в необъятные просторы сети. Я включила громкую связь и начала терзать экран смартфона, забивая в поисковик критерии для прохождения обязательного аудита, попутно включая удивительно красивый самовар, который я успела ухватить последним по хорошей скидке на озоне. Самовар чудо как хорош! Не буду больше покупать чайники.

Так, что это я... Аудит.

Помолчав сначала дружно в трубки, изучая информацию, мы начали друг другу читать статьи, упорно пытаясь структурировать в голове полученную инфу. Получалось плохо. Точнее совсем не получалось.

И вот мы, два главных бухгалтера с ах, каким огромным стажем в бухучете сидим как две идиотки, пытаясь что-то понять, вспомнить, разложить по полочкам, усвоить. Перелопатив кучу статей и законов за все три года, мы окончательно запутались. Решили спросить у других знакомых и коллег и созвониться на следующий день. Время уже было 10 вечера.

Я положила трубку. Нервная система внутри проснулась и начала урчать пока еще нежно и тихо, совсем как новенький мотор. Тревожный знак.

Смутное беспокойство не покидало меня. Я налила чай, села на диван и уткнулась в смартфон, выискивая последние статьи про обязательный аудит. Информация в мозгу издевательски не желала приобретать хоть сколь-нибудь понятные формы.

Ведь я же это все изучала, читала, когда все носились с этими дурацкими изменениями как с писанной торбой! Ведь я же тогда помню, что разобралась. Почему не могу сейчас-то вспомнить? Ведь я же пришла тогда к какому-то выводу. Ведь точно помню, что пришла! У меня валюта баланса была больше 60 млн тогда!

Нервная система вспыхнула, яростно загудела, как трансформаторная будка, аж завибрировала, болезная. Штрафы дикие! Мама дорогая! Директор вырвет все волосы во всех местах у себя от такой перспективы! Или у меня? Что делать-то?

Страшная цифра штрафа от 500 до 700 тыс угрожающе раздулась как рыба фугу в моем мозгу и заняла все пространство. Я побежала за новопасситом. Выпив полный мерный стаканчик успокоительного, я подумала и выпила для верности еще один, и побежала к компьютеру читать снова. Но было уже поздно! Моя нервная система ревела как болид на гоночной трассе и совершенно не желала успокаиваться! В мозг не лезло вообще ничего.

Как же явственно штрафы и прочие санкции все-таки отравляют нам жизнь!

Я улеглась в постель. Успокоительное начало действовать. Какое облегчение! Я успокоилась. Сон не шел. Дурацкий аудит из головы не шел тоже.

Надо написать в КУБ! (название тематической бухгалтерской группы в фейсбук. — прим. автора)! Точно! Надо спросить у коллег! Сто процентов кто-то знает точно!

Я схватила телефон и начала судорожно тыкать по экрану. Удивительно, но мне ответили! Тоже не спят, подумала я. Впрочем, неудивительно.

Вот что значит дружеская поддержка коллег по цеху! В 2019 не было таких конских штрафов за непрохождение обязательного аудита. Гораздо дешевле было выплатить штраф, ежели и начислит кто, нежели платить за аудит. Потому и забили. Точно!

В радостном волнении от того, что вспомнила, я пролистала чуть ниже ленту группы. В глаза бросился пост со ссылкой на интервью с господином Егоровым в газете «Коммерсант» и его наполеоновскими планами и мечтами о том, как через два года бухгалтерия будет не нужна, и как здорово и невероятно просто всем нам будет жить, когда ФНС сама будет считать всем налоги и сама списывать со счета насчитанные ею суммы. И о том, как здорово этим сэкономит бизнесу господин Егоров их издержки.

Вот счастье то наступит! Я прослезилась от умиления. Какой чудесный господин!

С момента четырех тысяч лет до нашей эры, когда возник бухгалтерский учет, наша профессия всегда была нужна! И вот, всего через два года все огромное 6-тысячелетнее бухгалтерское наследие канет в лету! Уйдет в небытие! Благодаря заслугам господина Егорова! Милейший, милейший человек!

Я, затаив дыхание, с собирающейся в уголках глаз влагой, благоговейно проникалась мыслью о том, что моей скромной персоне, всего через два года, выпадет такая огромнейшая честь: наблюдать за закатом одной из самых древнейших профессий! Нет, не то, что вы могли подумать! Я про бухгалтерию.

Главное, чтобы не получилось по-черномырдински. Хотели как лучше — получилось как всегда. Впрочем, уж мне-то не о чем волноваться. Я даже уверена, что сие нововведение моментально повысит мой статус как работника раза в два. А то и в три. Ведь ухищряться теперь надо будет еще изощрённее! На самых начальных этапах. В момент возникновения хозяйственного факта жизни, но до его составления и отражения в учете. А для этого надо будет все это еще и просчитать. И не забыть отразить в старой доброй легендарной «тетрадке» управленческого учета, хранящейся как зеница ока в любой фирме и охраняемой гораздо бдительнее всех драгоценностей в сокровищнице оружейной палаты и алмазного фонда вместе взятых.

Моя, давно уже не горячо любимая профессия, все более и более напоминала работу креативщика и рисовальщика. Возмещение НДС — не сметь! Показать убытки — не вздумай! Плевать, какой там у тебя процент вычетов к принятию получился в учете и какая прибыль вышла! Забудь! Мы дадим тебе правильные критерии, в которые ты должна втиснуть свой бизнес. Что значит невозможно работать? Втискивай его как хочешь! Мы не мешаем же втискивать! Полный простор действий!

О вечном

Год выдался непомерно тяжелым. В течении года моральная тяжесть была как-то незаметна, а под конец года бухнулась всем своим громоздким весом на далеко уже не хрупкую меня.

Организм вкупе с мозгом уже защищаются от переизбытка потоков постоянно меняющейся информации, отторгая все ненужное и лишнее. Психика держит глухую оборону, давно не замечая стрессовых новостей, льющихся бурными цунами из каждого утюга, призванных держать население планеты в постоянном тотальном страхе. Вирус мутировал! Мы все умрем! Аааа....

Когда все это закончится?

А как вы пережили прошлый год? Как начался новый? С каким настроением? Какими мыслями вы его начали?

В новостной ленте промелькнуло фото из нашей Вселенной... Как же красиво! Девочки, оторвитесь от своих отчетов, полюбуйтесь. Проникнитесь величием мироздания! В конце концов, кому нужны эти отчеты? А Вселенная великолепна!

В масштабах вечности все канет в Лету: и отчеты, и ФНС, и вирус вместе с глобалистами. А Вселенная останется.

Во Вселенной не нужно ничего менять, не нужно ничего внедрять, она изначально создана совершенством! Как близка ее умиротворенность и красота, и одновременно как далека она от нас, корпящих над никому не нужными отчетами и находящихся в плену хищнической и паразитарной системы! Может, пора из плена на волю? Как там в стихе-то говорится?Вспомнила!

Ах, люди актеры, не можем без сцен

Создали мы сами иллюзию, плен

На волю! Из этих проклятых оков

И полно играть дуракам дураков!

(Андрей Гак)

Ах, Вселенная! Какой грандиозный масштаб у создания этого творения! Это вам не мертвящие уродливые идеи о цифровом рабстве глобалистов. Это намного больше! Это жизнь!