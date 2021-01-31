«То, что делает ФНС, — это за гранью человеческого понимания». Это не мы сказали, это в Госдуме сказали

Вчера в рамках Гайдаровского форума состоялась экспертная дискуссия «Будущее налоговой системы». Приводим некоторые выдержки.

Видео можно посмотреть здесь.

Первым слово взял депутат Андрей Макаров, глава комитета ГД по бюджету и налогов. Также присутствовали глава ФНС Даниил Егоров и замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Парламентарий вкратце прошелся по возникновению в современной России налогового законодательства, как писали НК, и заметил, как выросла за эти годы Налоговая служба.

«То, что сейчас делает Налоговая служба — это за гранью человеческого понимания», — сказал Макаров.

Не можем с этим не согласиться. Порой на местах инспекторы действительно творят вещи за пределами нашего с вами понимания.

Далее он задал тон беседы — что же будет являться двигателем налоговой системы. И главное, что делать с налогоплательщиком, ведь чтобы сменить менталитет людей, нужны не годы, а десятилетия.

После этого слово передали Даниилу Егорову.

Он начал с того, что в свое время им открыл глаза норвежский футуролог (без комментариев...) налоговой службы, который сказал им, что «налоговое администрирование не может быть только в стенах налоговой службы, оно начинается у налогоплательщика». И посоветовал им не разделять эти процессы. Глава ФНС это вывел для себя в правило, что «любой проект должен начинаться с того, что нужно понять, насколько он ляжет на ту среду, которая сейчас существует». И рассказал, что с этой точки зрения оцениваются все современные проекты службы.

Макаров тут же заметил, что, по его мнению, менталитет у людей остался тот же, в виде страха перед государством. Люди, которые раньше боялись налоговую как инструмент, теперь не очень-то ее боятся (логики нет, но вы держитесь — Примеч.ред). И, по его мнению, главная проблема налоговой — что она в отношении к людям обогнала государство. Но люди ее все равно боятся, как представителя государства.

И после этого обратился к Алексею Сазанову, как будет дальше строить налоговую систему, особенно в плане взаимодействия с менталитетом.

Сазанов рассказал о двух направлениях развития. С одной стороны, речь идет о фискальной нагрузке, с другой — об упрощении администрирования.

У государства в различных ведомствах формируется большой пласт разрозненных цифровых данных. Все эти базы данных со временем можно будет как-то обобщать, и на их основе упрощать администрирование.

«Как это будет происходить, мне пока не понятно. Но мне точно видно, что этот пласт данных приведет к системному упрощению налогового администрирования» — сказал он.

Далее Макаров обратился к Сазанову с таким вопросом. Для начала он напомнил, что когда писали НК, там указали, что «Налоговая служба не собирает налоги, она контролирует правильность их исчисления и уплаты». Налоги люди платят сами. Ну а суть вопроса — чем же, по мнению Минфина, занимается ФНС, собирает налоги, или она контролирует их исчисление или уплату.

Сазанов ответил, что конечно налогоплательщик сам платит налоги. Но при этом «ФНС в роли родителя присматривает как за детьми». И наказывает.

Парламентарий вспомнил слова Кудрина, который, «не стесняясь, говорил, что у ФНС есть план по сбору налогов». Сейчас же, дескать, плана нет, а есть «прогноз». И, хитро посмотрев на Егорова, спросил: «как там, насчет прогноза, можно ли его не выполнить?».

Егоров сказал: «да конечно можно». И рассказал, что за этот год прогноз не выполнен, но сидят же они здесь. Не уволили. И заодно сказал по поводу того, собирает ли налоги ФНС: «конечно не собирает», осторожно добавив «возможно даже пока».

В общем, нет сейчас плана по собираемости, по словам Егорова, система достигла предела. И рассказал о сервисах. О том, что налоговая на себя взяла расчет земельного и транспортного налогов. И прогнозирует, что в будущем налоговая сама будет считать налоги.

Макаров сказал, что не будет ли одного шага от того, что «налоговая сама считает налоги», к тому, что «она сама же их будет собирать». Егоров сказал, что это хороший тест для государства, понять, в какой момент люди будут готовы передать государству функцию по сбору налогов.

Депутат задал еще один хитрый вопрос, теперь Сазанову. А суть такая: «Не кажется ли вам, что наша налоговая политика долгие годы выстраивается не в интересах экономики, а из интересов бюджета?».

Сазанов ответил, что сама налоги всегда исторически вводились в интересах бюджета. Но бюджет финансирует экономику.

После этого поговорили о самозанятых, что для людей привлекательность НПД вылилась в то, что мало общения с государством, а также в малой сумме налога.

А еще был задан вопрос от Макарова Сазанову об уровне налоговой нагрузки.

«У вас нет ощущения, что у нас уровень налоговой нагрузки не просто высокий, а запредельно высокий? И если мы хотим, чтобы налоги платились, нам пора в ближайшее время ставить вопрос о ее снижении?».

Сазанов ответил, что это чувствуют люди, работающие «в полях». Но по сравнению с другими странами у нас уровень не запредельный. На что Макаров сказал, что не любит сравнивать нас с другими странами, ибо и зарплаты далеки от зарубежных, и вообще в разных мирах живем (о, спасибо!). И сама модель Налоговой службы ни на какую в мире не похожа. И вернулся опять к вопросу о снижении налоговой нагрузки, получится ли при этом решать экономические проблемы.

Представитель Минфина ответил, что «потенциала о существенном снижении налоговой нагрузки у государства нет. Но в нефтяной отрасли всегда можно посмотреть».

Макаров спросил, «если у нас остается триллион свободных денег, не будет ли это потенциал для снижения нагрузки для каких-то отраслей». Ему ответили, что такие возможности каждый год весь Минфин рассматривает. И заодно добавили, что нельзя снизить налоговую нагрузку на год или два. Это долгосрочная перспектива, и на эту перспективу пока нет потенциала.

Заодно был поднят вопрос проработать вопрос об отмене неэффективных льгот, средства на которые можно пустить на развитие.

Это вызвало спор среди дискутирующих.

А осталось тем временем всего 10 минут. Макаров попросил подытожить.

Глава ФНС рассказал о проекте по работе с жалобами. О развитии системы обратной связи. И о создании модели онлайн-налогового администрирования.

А замглавы Минфина рассказал, что ждать налогоплательщику от Минфина. Тот перечислил:

упрощение налогового администрирования;

повышение эффективности налоговых льгот, которые уже существуют;

нужно что-то делать с цифровым налогом, поскольку войны порождают новые налоги, а сейчас — война с коронавирусом.

Парламентарий подытожил, что «в налоговой системе работают профессионалы, причем с человеческим лицом». Но впереди еще много работы, и главное — убедить людей, что эти службы работают на них, что у нас в стране «не люди для государства, а государство для людей». Но в одиночку, по его мнению, ни ФНС, ни Минфину с этим не справиться.

Николай Андреев, шеф-редактор новостей «Клерка»