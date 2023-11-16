Из чего состоит финансовая отчетность и как научиться ее читать

С помощью финансовой отчетности можно получить всю основную информацию о деятельности компании и понять, как обстоят ее дела: развивается ли она, стагнирует или, наоборот, дело идет к банкротству. На основании этих данных руководство принимает основные управленческие решения и планирует дальнейшее развитие бизнеса.

Без финансовой отчетности компания может вкладываться в убыточные направления и терять прибыль. Чтобы принимать управленческие решения без ошибок, нужно не просто иметь финансовую модель, но и научиться ее читать. Навыкам финансового анализа вы можете научиться на курсе «Финансовый аналитик».

Формы финансовых отчетов

Есть три формы финансовой отчетности:

1. Баланс (Balance Sheet).

2. Отчет о прибылях и убытках (Profit and Loss).

3. Отчет о движении денежных средств (Cash Flow).

Баланс — Balance Sheet

Отчет показывает, какие активы есть у предприятия, какие обязательства оно имеет перед кредиторами и инвесторами, какой капитал вложили в компанию ее собственники. На основе балансового отчета можно оценить финансовое состояние предприятия, его платежеспособность и стабильность.

Баланс состоит из двух основных разделов — Активов и Пассивов.

Активы Пассивы Использование капитала Источники капитала Куда компания вкладывает и на что тратит средства Откуда компания получает средства 10000 10000

Активы — это все то, чем обладает компания. Они делятся на оборотные и внеоборотные. Оборотные активы — это ликвидные ресурсы, например, деньги в кассе и на счетах компании, материалы, дебиторская задолженность. Внеоборотные активы — имущество компании со сроком полезного использования более 12 месяцев, например, основные средства и нематериальные активы.

Пассивы — это все ресурсы, которые формируют Активы, например, уставный капитал, кредиты, кредиторская задолженность, нераспределенная прибыль.

При этом валюты баланса должны сойтись. Отчет сформирован правильно, если сумма Активов равна сумме Пассивов. Больше про Баланс вы можете узнать на курсе «Финансовый директор» — во втором модуле.

Отчет о прибылях и убытках — Profit and Loss

Этот отчет показывает результаты деятельности предприятия за период времени. Помогает понять, насколько эффективно компания работает, какие доходы получает и какие расходы несет.

В ходе продажи товаров и услуг компания получает доход, который указан в первой строке этого отчета – «Выручка от реализации». Здесь также можно увидеть показатель «Себестоимость продаж» — то есть все необходимые ресурсы, которые использовали для производства и продажи продукции. Отчет включает показатели валовой прибыли и прибыли от продаж.

Компания может получать прибыль не только от продажи товаров и услуг, но также от участия в других предприятиях, от инвестиций и из других источников. Эти доходы или расходы можно учесть в качестве затрат — вычесть их из прибыли от продаж и получить показатель «Прибыль (убыток) до налогообложения». Всему этому вы можете обучиться на курсе «Финансовый директор», а конкретно тему P&L вы можете изучить во втором модуле.

«Чистая прибыль или убыток» — основной финансовый результат, который рассчитывают как разницу между прибылью до вычета налогов и налоговыми платежами.

Отчет о движении денежных средств — Cash Flow

Отчет показывает динамику изменения суммы денег компании за период. Из этого отчета можно узнать, сколько денег поступило на счета компании, сколько потратили, как изменился объем наличных и безналичных средств. Менеджмент оценивает платежеспособность компании, чтобы понять, генерирует ли она достаточные денежные потоки, чтобы покрыть обязательства и развиваться.

Денежные потоки классифицируют по трем основным направлениям деятельности:

Текущая — прямые доходы и расходы на производство основной продукции.

Инвестиционная — движение суммы денег, которые связаны с приобретением и выбытием долгосрочных активов.

Финансовая — отражает операции, которые касаются получения заемных денег и акционерного капитала от инвесторов.

Так выглядят операционные потоки в шаблоне Cash Flow

Статья 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Остаток денежных средств на начало периода Операционная деятельность Поступления по операционной деятельности Платежи по операционной деятельности Чистый денежный поток от операционной деятельности Инвестиционная деятельность Поступления по инвестиционной деятельности Платежи по инвестиционной деятельности Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности Финансовая деятельность Поступления от финансовой деятельности Платежи от финансовой деятельности Чистый денежный поток от финансовой деятельности Суммарный чистый денежный поток Остаток денежных средств на конец периода

Классификация отчетности

Отчетность классифицируют по трем параметрам:

Периодичность — квартальная, полугодовая, за 9 месяцев и годовая отчетность. Квартальные отчеты содержат промежуточную информацию, годовые — итоговую.

Используемые стандарты — Отчетность по российским стандартам (РСБУ) или международная (МСФО).

Точность информации — проверенные аудиторами отчеты и те, которые не проходили аудит. Аудиторские отчеты считаются более точными.

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Как научиться читать финансовую отчетность

Финансовые аналитики советуют анализировать отчеты не за год, а минимум за последние пять лет, чтобы понимать динамику работы компании. Чтение отчетов по-другому именуют экспресс-анализом. Он включает:

горизонтальный анализ , с помощью которого сравнивают информацию по годам в относительных и абсолютных цифрах;

вертикальный анализ — позволяет сравнить удельный вес разных статей в структуре отчета и увидеть, какие статьи больше всего повлияли на определенный показатель;

коэффициентный анализ — сравнивает соотношение статей отчетов за разные периоды с нормативными значениями по отрасли или в динамике.

Есть разные коэффициенты, с помощью которых аналитики и инвесторы оценивают деятельность компании. Наиболее часто используют такие коэффициенты:

Коэффициенты ликвидности дают представление, насколько компания может покрывать свои краткосрочные обязательства.

Коэффициенты рентабельности показывают, насколько эффективно компания распоряжается ресурсами, чтобы получать и увеличивать прибыль, помогают выявить тенденции ее изменения.

Коэффициенты платежеспособности показывают соотношение активов и задолженности организации.

Показатели операционной эффективности позволяют сделать вывод, эффективно ли компания использует ресурсы для получения дохода, увеличения продаж и акционерной стоимости. Например, это фондоотдача, коэффициент продаж на одного сотрудника.

Показатели движения денежных средств помогают оценить финансовую устойчивость. Они сравнивают денежный поток с другими показателями, например, с объемом продаж.

Прежде чем начать исследовать отчеты, финансовому аналитику или инвестору нужно определиться, какие именно цели он преследует в процессе анализа. Так можно сузить список коэффициентов, которые требуется рассчитать.

Анализ финансовой отчетности — важный процесс для фундаментальной оценки компании. Хотя прошлые результаты и не соотносятся напрямую с будущими, они помогают понять, как компания управляет ресурсами и имеет ли потенциал роста.

Чтобы научиться читать финансовую отчетность, нужно пройти обучение. А если вы уже работаете бухгалтером или главным бухгалтером, то вам будет проще освоить новые знания.

Переход в сферу финансов позволит вам вырасти в управленца, который сможет принимать стратегические решения в компании. Курс «Финансовый аналитик» от Академии Eduson всего за 2–3 месяца научит вас понимать финансовые отчеты и оценивать состояние бизнеса.

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